يمكِّن IBM Guardium® Data Encryption فِرَق الأمان من تنسيق أدوات حماية البيانات من موقع مركزي.
يُعَد CipherTrust Manager نقطة الإدارة المركزية لجميع منتجات Guardium Data Encryption التسعة، والتي يمكن نشرها بشكل منفصل أو معًا وفقًا لاحتياجات الأعمال. تعمل واجهة المستخدم المعتمدة على الويب هذه على تبسيط مهام تشفير البيانات وإدارة المفاتيح لتسهيل عمليات الأمان في مؤسستك.
يختلف التسعير حسب التكوين الحالي لديك وتتناسب مع العروض التي تختار نشرها.
تشفير البيانات في حالة السكون
تشفير البيانات في السحابة
تشفير البيانات في التطبيقات
الترميز وإخفاء البيانات
إدارة المفاتيح المبسّطة
إثبات الامتثال
عناصر التحكم في وصول المستخدمين
التحويل المباشر للبيانات
مقاييس الوحدة للتسعير
عدد عُقَد الخوادم المحمية بواسطة الحل
عدد التطبيقات المُدارة بواسطة الترميز
عدد التطبيقات المُدارة بواسطة الحل
عدد الخوادم الافتراضية المُدارة التي تستضيف بيئات الحاويات
تشفير البيانات في حالة السكون
تشفير البيانات في السحابة
تشفير البيانات في التطبيقات
الترميز وإخفاء البيانات
إدارة المفاتيح المبسطة
إثبات الامتثال
عناصر التحكم في وصول المستخدمين
التحويل المباشر للبيانات
مقاييس الوحدة للتسعير
مثيلات إدارة المفاتيح السحابية المتصلة
عدد وحدات KMIP و TDE و MS المتصلة
يتطلب ترخيصًا واحدًا فقط
يُعَد Guardium Data Encryption مجموعة من حلول التشفير وإدارة المفاتيح الموحدة التي تساعد على حماية البيانات أينما كانت موجودة عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. وهو يوفر إدارة المفاتيح والسياسات ويساعد على الامتثال للوائح أمن البيانات وحمايتها من المخاطر.
يتكون Guardium Data Encryption من عدد من العناصر التي يمكن نشرها بشكل مستقل أو مجتمعة لتلبية احتياجات حماية البيانات لديك. تعرَّف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.
يوفر Guardium Data Encryption إمكانية تشفير البيانات والتحكم في الوصول على مستوى الملفات والتطبيقات. ويغطي ذلك مجموعة متنوعة من البيانات المنظمة وغير المنظمة في البيئات السحابية والمحلية.
يمكِّن Guardium Data Encryption المستخدمين من إدارة دورة حياة المفاتيح وتدويرها وتخزينها بشكل مركزي لجميع مفاتيح التشفير الخاصة بك لمستودعات وقواعد البيانات المتوافقة مع KMIP. وهو يتيح للمستخدمين امتلاك مفاتيح التشفير الخاصة بالبيانات المشفرة والتحكم فيها عبر جميع مزودي السحابة الرئيسيين.
يتيح لك Guardium Data Encryption حماية الحقول الحساسة في قواعد البيانات من خلال الترميز الذي يحافظ على التنسيق، وحماية العناصر المحددة في حقول البيانات عبر إخفاء البيانات. تعرَّف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.
يرِد في الأدلة الإدارية وأدلة التثبيت الخاصة ببرنامج GDE وصفًا لمتطلبات النظام.