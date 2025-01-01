التسعير
يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
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حلول تشفير تساعد على تأمين بياناتك وأعمالك

يمكِّن IBM Guardium® Data Encryption فِرَق الأمان من تنسيق أدوات حماية البيانات من موقع مركزي.

يُعَد CipherTrust Manager نقطة الإدارة المركزية لجميع منتجات Guardium Data Encryption التسعة، والتي يمكن نشرها بشكل منفصل أو معًا وفقًا لاحتياجات الأعمال. تعمل واجهة المستخدم المعتمدة على الويب هذه على تبسيط مهام تشفير البيانات وإدارة المفاتيح لتسهيل عمليات الأمان في مؤسستك.

  • إدارة توليد مفاتيح التشفير وتخزينها وتوزيعها بشكل مركزي عبر البيئات المحلية والسحابية
  • تعزيز رؤية المفاتيح وتقارير الامتثال من خلال التسجيل الآلي
  • تحديد امتيازات الوصول للمستخدمين وتنفيذ السياسات بشكل متسق لتمكين فصل المهام
  • التكامل مع وحدات أمن الأجهزة (HSM) الخارجية الحالية لتوفير حماية إضافية

يختلف التسعير حسب التكوين الحالي لديك وتتناسب مع العروض التي تختار نشرها.

 
اقرأ صحيفة بيانات IBM Guardium Data Encryption
المنتجات حسب الميزة
العروض Guardium لتشفير الملفات وقواعد البيانات Guardium للترميز Guardium لتشفير التطبيقات Guardium لتشفير بيانات الحاوية

تشفير البيانات في حالة السكون

تشفير البيانات في السحابة

تشفير البيانات في التطبيقات

الترميز وإخفاء البيانات

إدارة المفاتيح المبسّطة

إثبات الامتثال

عناصر التحكم في وصول المستخدمين

التحويل المباشر للبيانات

مقاييس الوحدة للتسعير

عدد عُقَد الخوادم المحمية بواسطة الحل

عدد التطبيقات المُدارة بواسطة الترميز

عدد التطبيقات المُدارة بواسطة الحل

عدد الخوادم الافتراضية المُدارة التي تستضيف بيئات الحاويات

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
العروض Guardium لإدارة مفاتيح السحابة Guardium لإدارة مفاتيح تشفير البيانات Guardium لتحويل البيانات المجمعة

تشفير البيانات في حالة السكون

تشفير البيانات في السحابة

تشفير البيانات في التطبيقات

الترميز وإخفاء البيانات

إدارة المفاتيح المبسطة

إثبات الامتثال

عناصر التحكم في وصول المستخدمين

التحويل المباشر للبيانات

مقاييس الوحدة للتسعير

مثيلات إدارة المفاتيح السحابية المتصلة

عدد وحدات KMIP و TDE و MS المتصلة

يتطلب ترخيصًا واحدًا فقط

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
الأسئلة الشائعة

يُعَد Guardium Data Encryption مجموعة من حلول التشفير وإدارة المفاتيح الموحدة التي تساعد على حماية البيانات أينما كانت موجودة عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. وهو يوفر إدارة المفاتيح والسياسات ويساعد على الامتثال للوائح أمن البيانات وحمايتها من المخاطر.

يتكون Guardium Data Encryption من عدد من العناصر التي يمكن نشرها بشكل مستقل أو مجتمعة لتلبية احتياجات حماية البيانات لديك. تعرَّف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.

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يوفر Guardium Data Encryption إمكانية تشفير البيانات والتحكم في الوصول على مستوى الملفات والتطبيقات. ويغطي ذلك مجموعة متنوعة من البيانات المنظمة وغير المنظمة في البيئات السحابية والمحلية.

يمكِّن Guardium Data Encryption المستخدمين من إدارة دورة حياة المفاتيح وتدويرها وتخزينها بشكل مركزي لجميع مفاتيح التشفير الخاصة بك لمستودعات وقواعد البيانات المتوافقة مع KMIP. وهو يتيح للمستخدمين امتلاك مفاتيح التشفير الخاصة بالبيانات المشفرة والتحكم فيها عبر جميع مزودي السحابة الرئيسيين.

يتيح لك Guardium Data Encryption حماية الحقول الحساسة في قواعد البيانات من خلال الترميز الذي يحافظ على التنسيق، وحماية العناصر المحددة في حقول البيانات عبر إخفاء البيانات. تعرَّف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.

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يرِد في الأدلة الإدارية وأدلة التثبيت الخاصة ببرنامج GDE وصفًا لمتطلبات النظام.
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ابدأ بقراءة صحيفة البيانات للتعرّف على المزيد عن Guardium Data Encryption أو مراجعة خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.

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