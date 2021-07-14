ما المقصود بالتشفير؟

لقد تطور التشفير بشكل كبير مع مرور الوقت. تعود الأمثلة المبكرة للتشفير والتقنيات التي تشبه التشفير إلى الحضارات القديمة مثل، حضارة المصريين وحضارة بلاد ما بين النهرين. وقد شاع التشفير فيما بعد في وقت الحرب وجهود التجسس، واشتهرت "آلة إنيجما"، وهي جهاز تشفير استخدمه الألمان في الحرب العالمية الثانية لتشفير الرسائل السرية.

أصبح اليوم التشفير بالغ الأهمية في حماية البيانات الحساسة، خاصة مع انتقال المؤسسات إلى السحابة أو استخدام بيئات السحابة الهجينة. يؤدي هذا التحول في أغلب الأحيان إلى تعقيد البيانات، بما في ذلك تفرق البيانات وتوسيع أسطح الهجوم.

نتيجة لتعقيد البيانات هذا، يمكن أن تصبح عمليات اختراق أمن البيانات أكثر تكلفة وأكثر تواترًا. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات، بلغ متوسط التكلفة العالمية لمعالجة اختراق أمن البيانات في عام 2025 مبلغ 4.44 مليون دولار أمريكي.

باستخدام التشفير، يمكن للمؤسسات ردع اختراق أمن البيانات أو تخفيف حدته. ويتحقق ذلك عن طريق ضمان عدم تمكن المخترقين من الوصول إلى بياناتك الأكثر حساسية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، وأرقام بطاقات الائتمان، وغيرها من معلومات التعريف الشخصية (PII).

تستخدم أيضًا المؤسسات، لا سيما تلك العاملة في مجال الرعاية الصحية والخدمات المالية، التشفير لتلبية معايير الامتثال.

على سبيل المثال، يفرض معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) على التجار تشفير بيانات بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء التي يتعاملون معها. وعلى نحو مماثل، تسلط اللائحة العامة لحماية البيانات الضوء على التشفير باعتباره إجراء بالغ الأهمية لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الكشف عنها.

ومع ذلك، ليس المؤسسات فقط هي التي تطالب بالتشفير. يسعى المستخدمون بشكل متزايد إلى راحة البال التي يوفرها التشفير. أعلنت شركة Signal، وهي تطبيق مراسلة يستخدم التشفير من طرف إلى طرف، عن قفزة من 12 مليونًا إلى 40 مليون مستخدم في عام 2022 وسط مخاوف بشأن سياسات الخصوصية الخاصة بتطبيق WhatsApp وممارسات مشاركة البيانات.

في السنوات الأخيرة، حلت خوارزميات التشفير الحديثة إلى حد كبير محل المعايير القديمة، مثل معيار تشفير البيانات (DES).

لا تخفي الخوارزميات الجديدة البيانات فحسب، بل تدعم أيضًا مبادئ أمن المعلومات الأساسية، مثل السلامة والمصادقة وعدم الإنكار. تؤكد السلامة على عدم تلاعب الأطراف غير المصرح لهم بالبيانات، بينما تتحقق المصادقة من مصادر البيانات ويمنع عدم الإنكار المستخدمين من إنكار النشاط المشروع.

تركز الاتجاهات الحالية في مجال التشفير على تحسين خوارزميات التشفير وبروتوكولاته؛ لمواكبة التهديدات الإلكترونية والتقنيات المتطورة.

يستخدم التشفير الكمي مبادئ ميكانيكا الكم لإنشاء مفاتيح تشفيرية محصنة من الناحية النظرية ضد هجمات القوة الغاشمة.

يتيح التشفير المتماثل للمؤسسات إجراء عمليات حسابية على البيانات المشفرة دون الحاجة إلى فك التشفير. يعني هذا النهج أنه يمكن للمؤسسات استخدام البيانات الحساسة لأمور مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليلها دون المساس بالسرية أو الخصوصية الفردية.