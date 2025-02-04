حلول أمن البيانات وحمايتها

حماية البيانات عبر السحابات الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال
البيانات هي شريان الحياة لكل مؤسسة. مع توسع نطاق بصمة البيانات الخاصة بمؤسستك عبر العديد من مزودي السحابة وتطبيقات SaaS ونقاط النهاية، تزداد أيضًا مخاطر اختراق أمن البيانات. يسعى القراصنة والمجرمون الإلكترونيون إلى استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى البيانات الحساسة المنتشرة عبر مراكز البيانات السحابية المتعددة ومخازن البيانات.
أمن البيانات والامتثال وجهان لعملة واحدة. اللوائح التنظيمية المعقدة للامتثال، مثل DORA وGDPR وCCPA وSOX وPCI وHIPAA وغيرها، لها نفس الغرض: منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة للعملاء والمستخدمين.
تساعدك حلول أمان البيانات الشاملة، سواء تم تنفيذها محليًا أو في سحابة هجينة، على اكتساب معارف أكبر للتحقيق في التهديدات الإلكترونية ومعالجتها. يمكن لهذه الحلول فرض سياسات الأمان وضوابط الوصول في الوقت الفعلي تقريبًا ومساعدتك على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتحسين وضع أمن البيانات لديك.
هل يعرف فريق الأمن لديك مكان وجود بياناتك الحساسة ومن لديه حق الوصول إليها؟ تتضمن الخطوات الرئيسية لحماية البيانات الحساسة أتمتة الرؤية والتحكم في سياسات الوصول وتنفيذ المراقبة المستمرة لتحديد الثغرات والمخاطر قبل أن تؤدي إلى حدوث خروقات وبرامج طلب فدية وغيرها من الهجمات الإلكترونية.
ادعم نهج الثقة الصفرية لإدارة البيانات من خلال مجموعة متكاملة من القدرات، بما في ذلك نسخ البيانات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمعزولة بشكل آمن، والتي يمكنها معالجة ثغرات الأمن الإلكتروني في عمليات التشغيل الداخلية أو السحابية الهجينة.
التعامل مع العدد المتزايد من متطلبات الخصوصية أمر صعب بما فيه الكفاية؛ كما أن مواكبة التقارير يمكن أن يشكل صعوبة أخرى لفريقك. قم بتبسيط العملية باستخدام الأتمتة والتحليلات ومراقبة النشاط.
أدى العصر الرقمي إلى زيادة استخدام البنية التحتية السحابية والتطبيقات السحابية لكل مؤسسة. أدي توسع بصمة البيانات، واستمرار التحول الرقمي، والهجرة السحابية إلي الزيادة من مساحة الهجوم الخاصة بالمؤسسات. نتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن المؤسسات حققت التوسع والكفاءة، إلا أنها أصبحت بحاجة أكبر لأمن البيانات. تحتاج المؤسسات إلى أمان بيانات يشمل بياناتها الموجودة في البنية التحتية المحلية، والبنية التحتية السحابية، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) —ويتكامل مع أنظمة الأمان المؤسسي.
مع تكبد المؤسسات العالمية تكاليف بملايين الدولارات بسبب اختراق أمن البيانات، من الضروري فهم جميع مستودعات البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتحديد مواقعها، ومن يمكنه الوصول إليها، وما الذي يحتاج إلى التشفير، وما هو تدفق هذه البيانات، وما هي الأخطاء المحتملة في التكوينات. هذه الحلول الأساسية تضع الأساس لإدارة متينة لوضع أمان البيانات.
تُعزز حلول التخزين بالذاكرة الوميضية حماية بيانات التخزين والمرونة الإلكترونية، مما يعزز استمرارية العمليات، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف البنية التحتية.
تعامل مع الامتثال لمتطلبات الخصوصية، وقم ببناء الثقة مع الأطراف المعنية لديك، وتميز عن منافسيك مع استمرار المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات في دفع اللوائح الجديدة.
يمكنك حماية بيئة السحابة الهجينة لمؤسستك بثقة باستخدام برنامج أمان متماسك، بدءًا من المصادقة وإدارة الوصول إلى احتواء التهديدات.
حسِّن مستوى الأمن من خلال عمليات التطوير الآمنة المتكاملة وخدمات نمذجة التهديدات لدينا. اكتشف البيانات وصنّفها، وانشر وأدِر حماية البيانات والتشفير.
استعن بخبراء أمان السحابة لمساعدتك في تعزيز أمان المعلومات لديك أثناء نقل أحمال التشغيل إلى السحابة لفتح فرص جديدة.
احتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات الحساسة لمؤسستك والتي يتم الوصول إليها وتخزينها ونقلها بواسطة أطراف أخرى باستخدام مزيج من التقنيات والخبرات من IBM وشركاء أعمال IBM.
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي.
تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات: الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
قم بتنفيذ اكتشاف البيانات وتصنيفها بناءً علي الثقة الصفرية لتحقيق رؤية أوضح وسياق أعمق وفهم أفضل لبياناتك — سواء كانت منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.
احمِ بياناتك من خلال حل مركزي لإدارة مفاتيح التشفير، والذي يقلل التكاليف ويعزز الكفاءة التشغيلية.
يُمكنك فهم وضع مؤسستك الأمني بفحص البنية التحتية لبياناتك والكشف عن نقاط الضعف والتهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية.
استعد للكشف عن عالم التهديدات الذي يتسع باستمرار وتعامل مع هذه التهديدات على الفور. راجع أحدث تقرير للحصول على معارف وتوصيات بشأن كيفية توفير الوقت والحد من الخسائر.
تعرّف على كيفية تحسين وضع الامتثال وأمن البيانات.
تعرف على المزيد حول التغلب على تحديات أمن البيانات في عالم السحابة المتعددة، الهجينة.
يمنح الأساس القوي لأمن البيانات مؤسستك الثقة اللازمة للازدهار في الاقتصاد الرقمي اليوم. تعرف على كيفية مساعدة مجموعة منتجات Guardium وخدمات أمن البيانات من IBM لمؤسستك في حماية أصولها الأكثر قيمة.
يمكنك تحقيق أمن بيانات أكثر ذكاءً من خلال الرؤية والأتمتة وقابلية التوسع.
دع خبراء IBM يساعدونك في تجنب الاختراقات الأمنية وحماية البيانات الحساسة.
تعزيز حماية خصوصية البيانات وبناء ثقة العملاء وتنمية أعمالك.