حلول أمن البيانات وحمايتها

حلول أمن وحماية البيانات  

حماية البيانات عبر السحابات الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال

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الدروس المستفادة من تسريب بيانات DeepSeek: أهمية أمن البيانات

تدعو IBM إلى وضع إطار عمل لتأمين الذكاء الاصطناعي يتمحور حول تأمين المبادئ الرئيسية لنشر الذكاء الاصطناعي - تأمين البيانات وتأمين النموذج وتأمين الاستخدام

اقرأ المدونة
حماية البيانات الحساسة

البيانات هي شريان الحياة لكل مؤسسة. مع توسع نطاق بصمة البيانات الخاصة بمؤسستك عبر العديد من مزودي السحابة وتطبيقات SaaS ونقاط النهاية، تزداد أيضًا مخاطر اختراق أمن البيانات. يسعى القراصنة والمجرمون الإلكترونيون إلى استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى البيانات الحساسة المنتشرة عبر مراكز البيانات السحابية المتعددة ومخازن البيانات. 

أمن البيانات والامتثال وجهان لعملة واحدة. اللوائح التنظيمية المعقدة للامتثال، مثل DORA وGDPR وCCPA وSOX وPCI وHIPAA وغيرها، لها نفس الغرض: منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة للعملاء والمستخدمين.

تساعدك حلول أمان البيانات الشاملة، سواء تم تنفيذها محليًا أو في سحابة هجينة، على اكتساب معارف أكبر للتحقيق في التهديدات الإلكترونية ومعالجتها. يمكن لهذه الحلول فرض سياسات الأمان وضوابط الوصول في الوقت الفعلي تقريبًا ومساعدتك على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتحسين وضع أمن البيانات لديك.
تقرير خاص
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ندوة الإنترنت
التنقل بين أماكن إقامة البيانات: الإجراءات الأساسية للامتثال المؤسسي
تقرير خاص
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ندوة الإنترنت
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المزايا
اكتشف ثغرات أمن البيانات في الوقت الفعلي

هل يعرف فريق الأمن لديك مكان وجود بياناتك الحساسة ومن لديه حق الوصول إليها؟  تتضمن الخطوات الرئيسية لحماية البيانات الحساسة أتمتة الرؤية والتحكم في سياسات الوصول وتنفيذ المراقبة المستمرة لتحديد الثغرات والمخاطر قبل أن تؤدي إلى حدوث خروقات وبرامج طلب فدية وغيرها من الهجمات الإلكترونية.
تأمين بياناتك لمنع حدوث خرق كارثي

ادعم نهج الثقة الصفرية لإدارة البيانات من خلال مجموعة متكاملة من القدرات، بما في ذلك نسخ البيانات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمعزولة بشكل آمن، والتي يمكنها معالجة ثغرات الأمن الإلكتروني في عمليات التشغيل الداخلية أو السحابية الهجينة. 
المساعدة في تبسيط الامتثال التنظيمي

التعامل مع العدد المتزايد من متطلبات الخصوصية أمر صعب بما فيه الكفاية؛ كما أن مواكبة التقارير يمكن أن يشكل صعوبة أخرى لفريقك. قم بتبسيط العملية باستخدام الأتمتة والتحليلات ومراقبة النشاط. 
حلول أمن البيانات وحمايتها

أدى العصر الرقمي إلى زيادة استخدام البنية التحتية السحابية والتطبيقات السحابية لكل مؤسسة. أدي توسع بصمة البيانات، واستمرار التحول الرقمي، والهجرة السحابية إلي الزيادة من مساحة الهجوم الخاصة بالمؤسسات. نتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن المؤسسات حققت التوسع والكفاءة، إلا أنها أصبحت بحاجة أكبر لأمن البيانات. تحتاج المؤسسات إلى أمان بيانات يشمل بياناتها الموجودة في البنية التحتية المحلية، والبنية التحتية السحابية، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) —ويتكامل مع أنظمة الأمان المؤسسي.

مع تكبد المؤسسات العالمية تكاليف بملايين الدولارات بسبب اختراق أمن البيانات، من الضروري فهم جميع مستودعات البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتحديد مواقعها، ومن يمكنه الوصول إليها، وما الذي يحتاج إلى التشفير، وما هو تدفق هذه البيانات، وما هي الأخطاء المحتملة في التكوينات. هذه الحلول الأساسية تضع الأساس لإدارة متينة لوضع أمان البيانات.
تعرف على المزيد حول الحاجة إلى الامتثال للبيانات في عصر السحابة الذي نعيشه اليوم تعرّف على سبب تصنيف منصة أمان البيانات لدينا كمنصة رائدة
مرونة البيانات

تُعزز حلول التخزين بالذاكرة الوميضية حماية بيانات التخزين والمرونة الإلكترونية، مما يعزز استمرارية العمليات، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف البنية التحتية.
خصوصية البيانات

تعامل مع الامتثال لمتطلبات الخصوصية، وقم ببناء الثقة مع الأطراف المعنية لديك، وتميز عن منافسيك مع استمرار المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات في دفع اللوائح الجديدة.
أمن البيانات السحابية

يمكنك حماية بيئة السحابة الهجينة لمؤسستك بثقة باستخدام برنامج أمان متماسك، بدءًا من المصادقة وإدارة الوصول إلى احتواء التهديدات.
دراسات حالة
IBM وWestfield: حماية بيانات العملاء من خلال الأمان الاستباقي قامت شركة Westfield Insurance بتطبيق حلول IBM Guardium وIBM QRadar لدعم عملائها وتمكين نمو الأعمال. من خلال التعاون مع IBM Security، تهدف شركة التأمين إلى ضمان استمراريتها على المدى الطويل من خلال حماية البيانات الحساسة والشخصية لحاملي الوثائق. تعرف على المزيد حول Guardium احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا الآن
الخدمات ذات الصلة
خدمات أمن البيانات والتطبيقات

حسِّن مستوى الأمن من خلال عمليات التطوير الآمنة المتكاملة وخدمات نمذجة التهديدات لدينا. اكتشف البيانات وصنّفها، وانشر وأدِر حماية البيانات والتشفير.

خدمات أمن البيانات السحابية

استعن بخبراء أمان السحابة لمساعدتك في تعزيز أمان المعلومات لديك أثناء نقل أحمال التشغيل إلى السحابة لفتح فرص جديدة.
التشفير والترميز لحماية البيانات

احتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات الحساسة لمؤسستك والتي يتم الوصول إليها وتخزينها ونقلها بواسطة أطراف أخرى باستخدام مزيج من التقنيات والخبرات من IBM وشركاء أعمال IBM.
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احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.

IBM Guardium® Data Protection

مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي.

 IBM Guardium® Data Encryption

تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات: الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

 IBM Guardium® Discover and Classify

قم بتنفيذ اكتشاف البيانات وتصنيفها بناءً علي الثقة الصفرية لتحقيق رؤية أوضح وسياق أعمق وفهم أفضل لبياناتك — سواء كانت منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.

 IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

احمِ بياناتك من خلال حل مركزي لإدارة مفاتيح التشفير، والذي يقلل التكاليف ويعزز الكفاءة التشغيلية.

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

يُمكنك فهم وضع مؤسستك الأمني بفحص البنية التحتية لبياناتك والكشف عن نقاط الضعف والتهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية.
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