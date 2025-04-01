إدارة وحماية القوى العاملة المتنقلة مستنداً إلى الذكاء الاصطناعي إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM))
تساعد شركة ibm maas360 الشركات من أي حجم على تبسيط وأتمتة إدارة الأجهزة والأمن الإلكتروني من خلال منتج واحد فقط لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للعمل في كل مكان.
- يدير أجهزة iOS و Android و iPadOS و MacOS و Windows نقطة النهاية وأجهزة العاملين في الخطوط الأمامية
- يوفر الحماية مع أمن نقطة النهاية الأصلية التي تتضمن الرسائل النصية القصيرة والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
- توسيع نطاق نظامك البنائي أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) بسرعة كبيرة واستخدام مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها من قبل الرؤى وبناء نظام أمني عالي المستوى وتحسين التكاليف
اكتشف الأثر الاقتصادي الإجمالي ™لشركة ibm maas360.
تبسيط وأتمتة إدارة الأجهزة عبر أنظمة التشغيل iOS و Android و iPadOs و MacOS و Windows و ChromesOS نقطة النهاية, بما في ذلك الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر المكتبي وجهاز لوحي مع الأجهزة المتينة غير التابعة لنظام إدارة الأجهزة من وحدة تحكم واحدة.
قم بتمكين الدفاع ضد التهديدات على مستوى المؤسسات لاكتشاف التهديدات وأتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكة.
اختصر وقت إعداد المستخدم النهائي بنسبة تصل إلى 90%¹ وقم بتكوين الأجهزة بنسبة تصل إلى 85% أسرع¹ من منصة مركزية واحدة.
ابدأ بخطة إصدار تجريبي مجاني ثم قم بالترقية بسهولة إلى الخطة التي تلبي احتياجات مجموعتك على أفضل وجه. أو اختر الشراء الآن وقم بتهيئة اشتراكك وشروط الفوترة. قارن بين 4 خطط التسعير المصممة لتلبية احتياجات أي نوع من الشركات، بدءًا من 4.00 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهريًا. اشتر عبر الإنترنت أو اتصل بفريقنا للحصول على عرض مخصص.
هل أنت جديد في maas360؟ تعمل خدمة إعداد عملاء maas360 على تبسيط عملية الإعداد من خلال إرشادات خبير في تسجيل الأجهزة وتكوينات السياسة وإدارة التطبيق.
انظر التسعينات وتفاصيل الإصدار
ألست متأكداً من خطة المنتج المناسبة لك؟ قم بإجراء هذا الاختبار القصير واكتشف الخطة التي يوصى بها لإدارة نقطة النهاية والإنتاجية واحتياجاتك الأمنية.
يدير أساس حل maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة ويحمي المستخدمين والهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول والتطبيق، ويتم تمكينه بواسطة الرؤى المعرفية ®مع Watson. تبدأ الأسعار من 4.00 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهرياً².
إضافة حاويات البريد الإلكتروني المدمجة لفصل البيانات الشخصية عن بيانات العمل وروبوتات المحادثة المحورية بالذكاء الاصطناعي والمساعد الصوتي للموظفين وفرق العمل المنتجة. تبدأ الأسعار من 5.00 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهرياً².
Premier يحتوي على جميع Deluxe ، بالإضافة إلى حساس الإنتاجية وحلول الأمان مثل إدارة المحتوى وأمن التطبيق والوصول المحمي إلى الشبكة. تبدأ الأسعار من 6.25 دولار أمريكي لكل جهاز عميل شهرياً².
حوِّل أعمالك مع الحزمة المثالية لحماية المؤسسة وإنتاجيتها. Enterprise يحتوي على جميع Premier بالإضافة إلى ميزة التعاون في المحتوى وإدارة التهديدات المدمجة في القدرات بالإضافة إلى التعاون في المحتوى وإدارة التهديدات المدمجة. تبدأ الأسعار من 9.00 دولارات أمريكية لكل جهاز عميل شهرياً².
هل تفضل منصة Maas360 SaaS وتجربتها المستضافة في AWS السحابة؟ يمكنك الآن تجربة تكنولوجيا المعلومات مجانًا أو الشراء من خلال سوق AWS maas360 Essentials و maas360 Enterprise ، بالإضافة إلى حزم مع برنامج TeamViewer.
البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تطوير المعلومات التي يمكن أن تعزز احتياجات عملك المحددة.
1 التأثير الاقتصادي الكلي™ لإيب إم maas360، دراسة أجرتها شركة فورستر للاستشارات بتكليف من شركة فورستر للاستشارات، نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. قم بتنزيل التقرير من هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمجموعة مركّبة من 4 عملاء تمت مقابلتهم IBM ستختلف النواتج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي، لا يمكن توفير النواتج المتوقعة بشكل عام.
² الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.