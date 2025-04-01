تساعد شركة ibm maas360 الشركات من أي حجم على تبسيط وأتمتة إدارة الأجهزة والأمن الإلكتروني من خلال منتج واحد فقط لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للعمل في كل مكان.

- يدير أجهزة iOS و Android و iPadOS و MacOS و Windows نقطة النهاية وأجهزة العاملين في الخطوط الأمامية

- يوفر الحماية مع أمن نقطة النهاية الأصلية التي تتضمن الرسائل النصية القصيرة والتصيد الاحتيالي الإلكتروني

- توسيع نطاق نظامك البنائي أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) بسرعة كبيرة واستخدام مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها من قبل الرؤى وبناء نظام أمني عالي المستوى وتحسين التكاليف