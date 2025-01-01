الامتثال للوائح الرعاية الصحية، وتقليل الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وخفض تكلفة إدارة الأجهزة المحمولة. إن حل ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام، إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ) يمكنه إدارة وحماية أجهزة الرعاية الصحية والمستخدمين والرعاية الصحية. يحتوي برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة الأجهزة المحمولة الرئيسية) على برامج الذكاء الاصطناعي التحليلات لمساعدتك في الكشف عن الهجمات الضارة التي قد تعرض بيانات الموظفين والمرضى للخطر والرد عليها, مع توفير أمن أجهزة الرعاية الصحية في الوقت نفسه.
دعم مختلف استراتيجيات ملكية الأجهزة المتنوعة، بما في ذلك مجموعة الأجهزة المملوكة والمشتركة والمشتركة (نظام أحضر جهازك (BYOD)).
الامتثال لقانون HIPAA/HITECH ولوائح الرعاية الصحية الأخرى من خلال حماية بياناتك الطبية وبيانات المرضى.
قم بتبسيط عملية التطبيق وتوزيع المستندات من خلال برنامج إدارة البيانات الرئيسية للرعاية الصحية الفعالة والحفاظ على مستوى عالٍ من أمن البيانات.
ببضع نقرات فقط، يمكنك تسجيل الأجهزة المحمولة وإدارة دورة حياة الأجهزة المحمولة بأكملها بسرعة على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية: iOS و Android و iPadOS وإدارة أجهزة AOSP. تسمح وظائف الإدارة التفصيلية لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية لـ maas360 بالتحكم في برنامج إدارة البيانات الرئيسية لـ الرعاية الصحية حالة الاستخدام ومساعدة مبادراتك لزيادة إنتاجية فرق المعلومات الصحية.
استخدم حل الإدارة المركزية للأجهزة الذي نقدمه للأجهزة المركزية للأجهزة التي يستخدمها الطاقم الطبي إلى جانب نقطة النهاية العامة في النظام البنائي الخاص بالمجموعة, مثل كمبيوتر كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية جهاز لوحي الكشكش و قم بتحسين مبادراتك لدمج برنامج إدارة البيانات الرئيسية وحلول إدارة العملاء مع هيكلية التسعير البسيطة وفعالية سير العمل.
قم بتمكين إدارة دورة حياة التطبيق من البداية إلى النهاية بحيث تكون سهلة الاستخدام بالنسبة لك وبدون احتكاك للأطباء والممرضين والممرضات والقوى العاملة الموزعة. يحتوي الحل MaaS360 Mobile Application Management على كتالوج تطبيق يمكن لمسؤولي المعلومات استخدامه لتوفير التطبيق للمستخدمين وتوفير وصول محمي إلى تطبيق معين.
اعتمد على المراقبة التلقائية والمستمرة للأجهزة المحمولة، وإدارة التهديدات المدمجة، ومنع فقدان البيانات، وإدارة الهوية للحصول على أمان الأجهزة المحمولة بشكل استباقي. تأكد من حماية السجلات الطبية والبيانات وغيرها من المعلومات الحساسة بسبب سياسات إدارة البيانات الخاصة بالحاقات الطبية في maas360، والتي لا تؤثر على جودة البيانات وسياسات إدارة البيانات.
احصل على تحليل أمني متعمق في الوقت الحقيقي، وتحليلات أمنية متعمقة ونتائج من أجل عملية اتخاذ قرار أسرع. يعمل برنامج maas360 كمنصة بيانات رقمية محمية مع الذكاء الاصطناعي المدمج لإنشاء ملخصًا بيانيًا لبرنامج إدارة العمليات الرئيسية والامتثال، بغض النظر عما إذا كانت الأجهزة تعمل بنظام iOS أو Android.
قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.
إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
قم بإدارة وحماية أجهزة موظفي الحكومة والتطبيق والبيانات الخاصة بهم مع تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني تلقائياً.