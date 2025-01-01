تحتاج جميع التطبيقات التي تحمي أجهزة زملائك وبياناتك إلى تحديثات ومزامنة وتنسيق ونُهج والعديد من الإجراءات الأخرى منك. بالإضافة إلى أن التهديدات السيبرانية تتطور باستمرار.

تتكامل برمجية ibm maas360 مع تطبيق الأمن الإلكتروني وإنتاجية الأعمال الرئيسي، بحيث يمكنك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها, والتصرف بسرعة وبشكل حاسم، دون الحاجة إلى الترحيل إذا لم تكن بحاجة إلى وقت لترحيل المعلومات.