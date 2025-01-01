قم بتحسين سير العمل الخاص بك مع التكامل maas360 التكامل
التكامل مع تطبيق الأمن الإلكتروني الرئيسي وإنتاجية الأعمال للوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها
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التكامل بسهولة مع برامج الأمن الإلكتروني والإنتاجية الحالية

تحتاج جميع التطبيقات التي تحمي أجهزة زملائك وبياناتك إلى تحديثات ومزامنة وتنسيق ونُهج والعديد من الإجراءات الأخرى منك. بالإضافة إلى أن التهديدات السيبرانية تتطور باستمرار.

تتكامل برمجية ibm maas360 مع تطبيق الأمن الإلكتروني وإنتاجية الأعمال الرئيسي، بحيث يمكنك الوصول بسهولة إلى المعلومات التي تحتاجها, والتصرف بسرعة وبشكل حاسم، دون الحاجة إلى الترحيل إذا لم تكن بحاجة إلى وقت لترحيل المعلومات.
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ماس360 التكامل التكامل
زيمبيريوم محمول الدفاع ضد التهديدات (MTD) لـ ibm maas360 Zimperium محمول Zimperium Threat Defense (MTD) - المعروف سابقًا باسم zIPS - هو تطبيق يركز على الخصوصية أولاً، ويوفر أمانًا شاملاً للأجهزة المحمولة للمؤسسات. مع استراتيجية أمنية محمول محمول أولاً تم تصميم Zimperium MTD لحماية جهاز الموظف المملوك للشركة أو جهازه الشخصي من التهديدات المستمرة المتقدمة دون التضحية بالخصوصية أو البيانات الشخصية. Zimperium MTD يكشف عن جميع التهديدات الأربعة - اختراق الأجهزة، وهجمات الشبكة، والتصيد الاحتيالي والمحتوى، والتطبيق الخبيث. الاستفادة من تهديدات التعلم الآلي المتقدمة، والتهديدات التي تتعرض لها MTD عبر سلسلة القتل: هجمات الأجهزة والشبكات والتصيد الاحتيالي وهجمات التطبيقات. اقرأ صحيفتنا تعرف على المزيد
التعلم الآلي للحماية ®تبقى الحماية قبل التهديد يعمل نظام كشف الآلي من Zimperium MTD على الجهاز، ويعمل بنظام التعلم الآلي الذي يعمل بالطاقة من خلال كشف الآلي على الأجهزة بما يتناسب مع احتياجات القوى العاملة الحديثة, تأمين الأجهزة ضد أكثر التهديدات تطوراً مع إبقاء فرق الأمن على اطلاع دائم ببيانات حساس نهج الخصوصية أولاً لأمن الأجهزة المحمولة مع نهج الخصوصية أولاً في معالجة البيانات, يُمكّن حل Zimperium أمن نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة المتقدم من Zimperium الشركات من دعم وتأمين سياسات أحضر جهازك معك إلى جانب السياسات الخاصة بالشركاتالمملوكة للشركات دون التضحية بخاصية البيانات الخاصة بالمستخدم النهائي التكامل بسلاسة، والاستجابة بدقة توفر بيانات الطب الشرعي على الجهاز واتصالات الشبكة والتطبيق الخبيث لفرق العمليات الأمنية ®قوة الرؤية في مواجهة الهجمات المتنامية التي تشنها محمول المتزايدة، وتمكنهم من تقليل إجمالي سطح الهجوم بثقة.
IBM Verify الهوية هي خط الدفاع الأول في عالم اليوم الهجين. وبعيداً عن كشف برنامج ضارارار التطبيق، لا تزال هناك مخاطر إضافية تهدد أمن المستخدمين والأجهزة والبيانات. سواء من هجمات هجوم الوسيط التي تفترس شبكة الواي فاي المنزلية والعامة سيئة التهيئة أو من هجمات التصيد الاحتيالي المقنعة بشكل متزايد، فإن المستخدمين معرضون باستمرار لتهديدات أفقي متزايدة. IBM Verify حماية الهويات من خلال إدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) لتوفير الثقة وقيمة الأعمال, تسريع الرحلة إلى السحابة وتمكين القوى العاملة على تحديث وتحقيق نمو الأعمال الرقمية. استكشف إدارة الهوية والوصول (IAM)
حماية نقطة النهاية بأنواع متعددة من التزويد تسهيل الإدارة والأمان الشاملين لنقطة النهاية الشاملة، وإضافة توفير المستخدم المستند إلى السحابة وتوفير الدليل المحلي وغير ذلك، مع توفير دليل التكامل maas360 بسلاسة. إنشاء مستخدم متفوق باستخدام إدارة الهوية والوصول إلى المستخدم (IAM) تمكين تجربة الموظف بدون احتكاك مع إمكانية الوصول الرقمي من أي جهاز، وفي أي مكان، من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والوصول بدون كلمة مرور إلى التطبيق على الأجهزة المُدارة. استخدام أحدث التقنيات التقنية ضد التهديدات السيبرانية الدفاع عن سطح هجوم موسع من التصيد الاحتيالي وبرنامج ضارار وغيرها من التهديدات الأخرى من خلال الوصول البيومتري ومصادرة العوامل المتعددة والوصول المشروط القائم على المخاطر والمزيد.
أمن نقطة النهاية IBM ®QRadar اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها                  ®تقدم منصة QRadar اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم ™ReaQta، نهجًا فريدًا ومتقدمًا في أمن نقطة النهاية. تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستويات استثنائية من الأتمتة الذكية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن التهديدات المعروفة وغير المعروفة المعقدة للغاية ومعالجتها في زمن شبه حقيقي. ماس 360 و ®اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) مع أمن نقطة النهاية للتحكم في الأجهزة وحمايتها, التطبيق والبيانات من خلال وحدات تحكم إدارية سهلة الاستخدام. ويمكنها أيضًا كشف نقطة النهاية والاستجابة لها ( نقاط النهاية والاستجابة لها ) القدرات على أجهزة ويندوز وماك. استكشاف نقاط النهاية والاستجابة لها
إدارة أي جهاز وحمايته ضد التهديدات الإلكترونية توفير إدارة حديثة مصممة للقوى العاملة &quot;التي تعمل من كل مكان&quot;، بما في ذلك الوقاية المستقلة من التهديدات وإدارة نقاط النهاية. أتمتة أعمال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء تجربة مستخدم خالية من الاحتكاك قم بتمكين تجربة رقمية أفضل للموظفين من خلال الأتمتة المؤسسية والتسجيل خارج الصندوق والسياسات الآلية والامتثال. الإدارة المركزية للأجهزة وحمايتها إدارة الأجهزة وحمايتها من مكان واحد باستخدام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها وأمن نقطة النهاية والهوية كخدمة. استخدم الأمان الأصلي لدعم الاستراتيجية الخاصة بك.
أمان من طرف إلى طرف IBM ®QRadar XDR وSOAR وSIEM تدمج برمجية ibm maas360 بسلاسة مع ®QRadar لتقديم حل أمني متكامل يتضمن إدارة نقطة النهاية و XDR وإدارة التهديدات و SIEM و SOAR. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الأمنية الجديدة، ستحصل على إمكانية رؤية جميع الحوادث والأحداث والبيانات التي تم إنشاؤها بواسطة maas360 لأنظمة الجهات الخارجية. يتم تشغيل تطبيق maas360 لـ ®QRadar تكامل التطبيقات بواسطة IBM ®X-Force Exchange ويوفر نظرة عامة مرئية لأجهزتك مع معلومات مفصلة للحوادث المكتشفة. استكشف XDR وSIEM وSOAR وSOAR
واجهة برمجة التطبيقات الأمنية سهلة الاستخدام استخدم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة التي توفر جميع أحداث الحوادث والبيانات التي تم إنشاؤها بواسطة maas360 إلى أنظمة الطرف الثالث. تتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع لوحة المعلومات الأمنية لمعالجة الأحداث الأمنية. عرض الحوادث الأمنية في الوقت الفعلي التعمق بسرعة في تقييم مخاطر المستخدم والجهاز بناءً على موجزات الأحداث. يمكن دمج حوادث التهديدات من maas360 مع عمليات المراقبة والعمليات الأمنية المعتادة. سوار القدرات مع نقطة النهاية الاستراتيجية اعرض أحداث التهديدات من maas360 في ®QRadar SOAR وتصرف بناءً عليها بسرعة. يمكن لنظام SOAR أيضًا تحديث مقاييس مخاطر المستخدم واتخاذ إجراءات آلية.
منصة الأمان الأعلى IBM Cloud Pak for Security Cloud Pak for Security هي المنصة الأساسية التي توفر تجربة مستخدم آمنة ومفتوحة وموحدة للمستخدم. تساعد معلومات تكنولوجيا المعلومات الشركات على حماية البيانات عبر سحابة هجينة وإدارة الأجهزة وتأمين عامل عن بعد والمستهلكين والتنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه، وابدأ بواحدة أو أكثر من الوجهات المميزة وتوسّع إلى وجهات جديدة في الحزمة بمرور الوقت. يشتمل كل حل مجال على قدرات مبنية على أو مدمجة مع IBM. استكشاف Cloud Pak for Security
احصل على عرض أمني شامل احصل على أمان أعمق الرؤى من خلال ربط أدوات مختلفة من قبل بائعين مختلفين وبيانات مختلفة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية. التصرف بكامل ®قوة الذكاء الاصطناعي استجب بشكل أسرع للحوادث الأمنية من خلال الذكاء الاصطناعي الاصطناعي والأتمتة المدمجة، مع تنبيهات من النوع الحقيقي، وتقارير وروبوتات حول المخاطر الأمنية. التحكم واتخاذ القرار بناءً على احتياجاتك الأمنية استخدام نهج حديث ونموذجي لمنصات الأمان يوفر المرونة وقابلية التوسعة وتجنب الاحتفاظ بالمنصات الاحتياطية.
التحكم في الأجهزة عن بُعد برنامج Teamviewer يتيح برنامج الدعم عن بُعد من ibm maas360 مع برنامج TeamViewer لأعضاء تكنولوجيا المعلومات إمكانية عرض واجهات أجهزة المستخدمين التي تعمل بنظام التشغيل iOS و Android و Windows و macOS عن بُعد كما لو كانوا يرونها شخصيًا. من خلال طرق العرض الواقعية هذه، يمكن لموظفي معلومات تكنولوجيا المعلومات إجراء التغييرات اللازمة بسرعة أو توجيه المستخدمين لتغيير الإعدادات أو إضافة التطبيق أو معالجة مشكلات الاتصال. يتكامل برنامج TeamViewer مع برنامج TeamViewer بسلاسة مع maas360 القدرات لمساعدة مجموعة من الكفاءة مع تقليل تكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات في فترة التعطل. استكشاف الدعم والتحكم في الأجهزة البعيدة
الاتصال عن بُعد في الوقت الفعلي قم بالاتصال في ثوانٍ للحصول على مشاهدات واقعية للأجهزة عبر الأثير (OTA). تهيئة الأجهزة عن بُعد وتوفير الاتصال ومعالجة مشكلات الاتصال. رؤية كاملة لتحديات المستخدم تصوّر المشاكل التي يواجهها المستخدمون وتوفر إرشادات عن بُعد، للأجهزة عبر Apple iOS وGoogle Android وmacOS و Microsoft Windows. الكفاءة والإنتاجية تقليل حجم مكالمات مكتب المساعدة واستفسارات البريد الإلكتروني لموظفي الدعم. زيادة الإنتاجية لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين، في مختلف المواقع ونماذج العمل.
منصة الأمان الأعلى زسكالر بصفتها شركة رائدة في سوق الأمن الإلكتروني في مجال كشف التهديدات الشبكية والتحكم في الوصول، توفر Zscaler استعلامات التهديدات, كشف التصيّد الاحتيالي، والحالات الشاذة، وتسريب البيانات واختراقها، وبوابات الشبكة، وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتهديدات وموجزات قياس التهديدات عن بُعد. وبالتعاون مع Zscaler، تعمل maas360 على تعزيز كشف التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها وربط القياس عن بُعد لزيادة وضوح التهديدات الداخلية والتهديدات المحمولة. استكشاف التكامل Zscscaler التكامل
تعزيز الكشف عن التصيد الاحتيالي تمكين كشف التصيّد الاحتيالي المحسّن المستند إلى الشبكة الذي يعتمد على عناوين URL الخبيثة. لوحة المعلومات الموحدة عرض أحداث التهديد التي تحدث على جهاز maas360 في لوحة معلومات موحدة. سياق الجهاز الموسع دمج معلومات Zscaler و maas360 للحصول على سياق الجهاز لجميع أحداث التهديدات.
منصة الأمان الأعلى Microsoft Azure و Microsoft 365 قم بإدارة ودمج وتوسيع نطاق نظام Microsoft النظام البنائي الخاص بك مع بقية مجموعة التقنيات التقنية الخاصة بك. لدى maas360 التكامل الشامل مع Azure AD و Microsoft 365 ، بالإضافة إلى أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم حلول Microsoft. يجمع برنامج ibm maas360 بين الإدارة الحديثة وإدارة العملاء التقليدية ويوحدها للعملاء الذين يحتاجون إلى عرض سهل الاستخدام عبر نظام مايكروسوفت البنائي من مايكروسوفت. استكشاف التكامل مايكروسوفت التكامل
إدارة الأجهزة وأنظمة التشغيل تعمل maas360 على إدارة وتأمين أجهزة مايكروسوفت وأنظمة تشغيل ويندوز مثل ويندوز 10 وويندوز 11 وويندوز هوم وويندوز الواقع المختلط وغيرها. التكامل مع التطبيق الرئيسي للإنتاجية تتوسع maas360 باستمرار لتشمل خدمات مايكروسوفت الأكثر حساسية، مثل Exchange و Microsoft 365 و Skype for Business و SharePoint و Windows File شارك وغيرها. إدارة الهويات يمكن أن تتكامل maas360 بسلاسة مع منصة أزور للوصول المشروط وسياسات الأمان، وكذلك مع Active Directory و أزور Active Directory.

الأسئلة الشائعة

إذا كانت لديك تراخيص لمنتجات Microsoft و maas360، فلن تحتاج إلى شراء أي إضافات؛ فهي ®Interconnect بسهولة.

وباعتبارها أفضل ما في منصة إدارة نقاط النهاية الموحدة من أمن الأجهزة المحمولة وحلول إدارة نقاط النهاية الموحدة، فإن maas360 تدير وتؤمن أجهزة مايكروسوفت وأنظمة تشغيل ويندوز التالية:

  • ويندوز 7
  • ويندوز 10/11
  • ويندوز هوم
  • ويندوز الواقع المختلط

فيما يلي التوصيات التالية هي قدرات التخزين القياسية التي يمكنك استخدامها لإضافة حزم أو حزم maas360:

  • 1 جيجابايت التخزين التخزين
  • استخدام 6 جيجابايت من النطاق الترددي لكل جهاز في المتوسط على مدار 12 شهرًا

®IBM الأمان maas360 يمكن أن يتكامل بسلاسة مع منصة Azure للوصول المشروط وسياسات الأمان وغير ذلك الكثير، بما في ذلك:

  • Active Directory
  • أزور Active Directory
  • الوصول المشروط ل Azure AD

للحصول على ®IBM Security maas360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حساباتك على IBM.

للحصول على ®IBM Security maas360، ستحتاج إلى شراء ترخيص من IBM عن طريق الاتصال بمديري حساباتك على IBM.

إذا كان لديك تراخيص لمنتجات maas360 وغيرها من ®IBM Security، فلن تحتاج إلى شراء أي إضافات؛ فهي سهلة ®الربط البيني.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تطوير المعلومات التي يمكن أن تعزز احتياجات عملك المحددة.

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