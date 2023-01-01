الموارد
احصل على أحدث تقارير المحللين وموجزات الحلول و ندوة الإنترنت والمزيد
احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا جرّب تجربة المعلومات مجاناً
رسم توضيحي يوضح أنواع الموارد المختلفة

شاهد عرض maas360 التوضيحي لإلقاء نظرة سريعة على الواجهة. تعرّف على نهجنا في إدارة نقاط النهاية الموحدة وكيفية تعاملنا مع التحديات الأمنية و تكنولوجيا المعلومات الرئيسية. 
مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024

في عام 2023، شهدت مجموعة جيتكس ارتفاعاً بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن الهويات المستترة. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة أفضل السبل لحماية الهويات.
شاهد الجولة الكاملة للمنتج
تقارير المحللين

احصل على نظرة متعمقة على إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) سوق الأمن الإلكتروني والاتجاهات الحديثة وغير ذلك. قم بالوصول إلى أحدث تقارير المحللين والمواد الداعمة من الشركات الرائدة في مجال الممارسات التجارية وحوكمة الشركات وForrester وIDC وKuppingerCole وغيرها.  

 تقرير بوصلة القيادة - إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) 2023

اعثر على الحل الأنسب لاحتياجاتك وتعرف على ما يقدمه IBM كواحد من الرواد في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

 الازدهار في عالم العمل من أي مكان

اطلع على مستقبل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) والأمان وتعرف على الاتجاه الجديد لتقارب نقاط أمن النهاية, إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها / XDR.

 TEI من ibm maas360

اقرأ تحليل Forrester للأثر الاقتصادي الإجمالي (TEI) لـ maas360، بما في ذلك الوفورات والفوائد.
ملخصات الحلول والأوراق الذكية

تعمّق في ملخصات الحلول الخاصة بالمنتجات والأوراق الذكية لاكتشاف ما يمكن أن تقدمه شركة maas360 لشركتك، واطلع على استكشافات المعلومات الخاصة بشركة تكنولوجيا المعلومات واستكشف في حالة الاستخدام المتعمق. 

 إنشاء فريق عمل لا هوادة فيه من أي مكان

تعرّف كيف يمكن أن تساعدك مختبرات خبير الأمن IBM Mobility Success Services - Security Security خبير مختبرات الأمن في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في maas360.

 قارن بين خيارات حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

اكتشف كيف يمكن مقارنة ibm maas360 بـ Microsoft Intune.

 تعزيز أمن نقطة النهاية من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

تعرّف على الفرق بين برنامج إدارة البيانات الرئيسية وإدارة التنقل المؤسسي وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، واكتشف كيف تعزز أمن نقطة النهاية.

 حماية نقطة النهاية مع الإدارة المتكاملة للتهديدات

ادمج الكفاءة والفعالية من خلال إدارة أي نقطة نهاية حالية مع جميع القدرات الأصلية لإدارة التهديدات.
صحيفة البيانات والكتاب الإلكتروني

تعرف على المزيد حول ماس 360 ميزة القدرات والأداء والأداء التقنية وحالة الاستخدام لتقييم كيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تلبية احتياجات شركتك.  

 الدعم عن بُعد من ibm maas360 مع برنامج TeamViewer

اكتشف كيف يمكنك توفير الدعم والتحكم في الأجهزة البعيدة بكفاءة باستخدام برنامج TeamViewer وحل maas360.

منشور مدونة

يتطور سوق التكنولوجيا التقنية بوتيرة سريعة، وكذلك تتطور إدارة نقاط النهاية الموحدة . اقرأ مدونتنا الأمنية للتعرف على أحدث الاتجاهات ووجهات النظر.  

 إدارة نقاط النهاية الموحدة للأجهزة القائمة على الغرض

تعرّف كيف يضمن الجمع بين إدارة التهديدات وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الحماية من الهجمات الإلكترونية.

دراسات الحالة
تتيح شركة خدمات المبيعات والتسويق الامتثال لسياسة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) بنسبة 100%.
تستخدم شركة أدوية عالمية مدرجة في قائمة فورتشن 100 العالمية للأدوية MaaS360 UEM لدعم العديد من المنصات المختلفة من خلال وحدة إدارة واحدة.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تطوير المعلومات التي يمكن أن تعزز احتياجات عملك المحددة.

 بدء إصدار تجريبي مجاني
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم الشركاء التسعير المجتمع