حل برنامج إدارة البيانات الرئيسية منخفض التكلفة مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة
يقدِّم هذا الحل لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) تجربة سلسة وبديهية تُتيح إعداد الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل iOS وAndroid بسرعة، وتطبيق إعدادات الأمان وتوزيع التطبيقات خلال دقائق معدودة.
شاهِد العرض التجريبي لترى مدى سهولة إدارة الأجهزة المحمولة.
|التفاصيل
المتصفحات المدعومة
يدعم IBM MaaS360 Fast Start الإصدار الحالي بالإضافة إلى آخر إصدارين (باستثناء Internet Explorer) من المتصفحات التالية:
معلومات وكيل iOS
IBM MaaS360 Fast Start لأجهزة iOS 15.0 فما أعلى.
معلومات وكيل Android
IBM MaaS360 Fast Start لأجهزة Android 7.0 فما أعلى.