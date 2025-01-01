عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تعرف على المزيد عن IBM Cloud الأمان. يفي هذا العرض بمعايير الامتثال التالية ومعايير الامتثال العالمية، اعتمادًا على الإصدار الذي تختاره.

وكالة الفضاء الكندية STAR المستوى 1 (التقييم الذاتي)

درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودرع الخصوصية السويسري الأمريكي إطار العمل

مستوى التأثير المتوسط فيدرال رامب

قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA) مستوى تأثير متوسط

آيزو 27001

SOC2 من النوع 2 (SSAE 16)

للتعرف على الامتثال والشهادات لإصدار عرض معين، راجع سحابية أمن البيانات والخصوصية الخاصة بالخدمة.