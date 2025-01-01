محمول محمول الذكاء الاصطناعي التحليلات الأمنية
أتمتة الإدارة واكتساب الرؤى مع الذكاء الاصطناعي التحليلات
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التعرف على التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي التحليلات من ibm maas360

تحتوي شركة ibm maas360 على Watson أدوات مدمجة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اتخاذ قرارات إدارية أسرع وأكثر استنارة. التعرف بسرعة على التهديدات التي تتعرض لها أجهزتك المحمولة واكتساب الرؤى لتحسين الإدارة وإنتاجية المستخدم. يمكنك أيضًا استخدام مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم روبوت المحادثة والمساعد الصوتي لتزويد الموظفين بدعم زمني شبه حقيقي للمهام الشائعة.
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لماذا maas360

قم بإعداد أجهزة شركتك بسهولة وفائدة فورية من زيادة عائد الاستثمار.

احصل على دراسة Forrester TEI 1.5+

أكثر من 1.5 مليون شخص مستشاري الاستشاري عن ثغرات الأجهزة.

 2 دقيقة

2 دقائق في المتوسط وقت الإعداد.

 90%

تقليل وقت تهيئة الجهاز بنسبة 90%.1
تعزيز الإنتاجية والحماية
احصل على التنفيس قابل للتنفيذ أمن نقطة النهاية وذكاء الإدارة، المصممة خصيصًا لبيئتك ®يوفر لك مستشار MaaS360 Advisor بيئة نقطة النهاية الخاصة بك في "لقطة" واحدة "لقطة" واحدة تعزز الأمان والإنتاجية. كشف الثغرات الأمنية في الأمن الإلكتروني من خلال أدوات مراقبة أمن الأجهزة المحمولة وإدارة التهديدات. تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام التحسينات التي تم تحديدها في السياسات والتطبيقات. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً
اجعل المهام اليومية أسهل
يوفر روبوت المحادثة المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعد الصوتي للموظفين إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى الدعم لمهام إنتاجية المستخدم الشائعة. تساعدك معالجة اللغة الطبيعية المدمجة (NLP) في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو البحث عن الأحداث أو إنشاء جهات اتصال. يمكنك حتى الرد على استفسارات خدمة العملاء الأساسية في مكتب المساعدة بتدخل بشري محدود. شاهد جميع فيديوهات المنتجات
تحديد أولويات جهود تكنولوجيا المعلومات
توفر لوحة معلومات الأعمال التطبيقية للرؤى الرؤى وزمن شبه نهائي إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) تقارير عامة, بما في ذلك أمن الأجهزة المحمولة التحليلات، لمساعدتك في تحديد أولويات وقتك وجهدك. اعثر على الإحصائيات التي تحتاجها من خلال العديد من المعلومات المتنوعة مثل الأجهزة حسب النظام الأساسي والحالة المُدارة والملكية والأجهزة الجديدة. تنعكس التغييرات في بيانات الجهاز على الفور تقريباً.
أتمتة إعداد التقارير الأمنية والاستجابة الأمنية
توفر معلومات لوحة المخاطر والتهديدات الأمنية المقاييس لأتمتة الإبلاغ عن حوادث الاتصالات والاستجابة لها للأجهزة والمستخدمين والبيانات. يقوم maas360 بسحب معلومات التهديد من الأجهزة المُدارة ويعرض المعلومات التكنولوجية كأدوات لإدارة مخاطر الأجهزة المحمولة، مثل متوسط اتجاهات درجة المخاطر وحوادث المخاطر والمزيد. استكشف خيارات التسعير
دراسات الحالة
الأمان والخصوصية في السحابة

عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تعرف على المزيد عن IBM Cloud الأمان. يفي هذا العرض بمعايير الامتثال التالية ومعايير الامتثال العالمية، اعتمادًا على الإصدار الذي تختاره.

  • وكالة الفضاء الكندية STAR المستوى 1 (التقييم الذاتي)
  • درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودرع الخصوصية السويسري الأمريكي إطار العمل
  • مستوى التأثير المتوسط فيدرال رامب
  • قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA) مستوى تأثير متوسط
  • آيزو 27001
  • SOC2 من النوع 2 (SSAE 16)

 

للتعرف على الامتثال والشهادات لإصدار عرض معين، راجع سحابية أمن البيانات والخصوصية الخاصة بالخدمة.
شركة ibm maas360 تفوز بجوائز TrustRadius وتكريم G2 فازت شركة maas360 بثلاث جوائز، وهي أفضل مجموعة وأفضل علاقة وأفضل قيمة مقابل السعر، من جوائز TrustRadius لشتاء 2023 لأفضل مجموعة من جوائز TrustRadius لشتاء 2023. كما تم الاعتراف بـ تكنولوجيا المعلومات من قِبل G2 لتصنيفها العالي الثابت، أكثر من 4.0 نجوم.
اتخذ الخطوة التالية

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الحواشي

¹ الأثر الاقتصادي الإجمالي™ لـ ™ ™ ibm maas360، دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting، نوفمبر 2023، بالنيابة عن IBM. قم بتنزيل التقرير من هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمجموعة مركّبة من 4 عملاء تمت مقابلتهم IBM ستختلف النواتج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي، لا يمكن توفير النواتج المتوقعة بشكل عام.