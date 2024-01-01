1تستند نتائج أداة عائد الاستثمار إلى إجاباتك وتقرير The Total EconomicImpact TM of IBM Maas360، وهي دراسة بتكليف من Forrester Consulting، بتاريخ نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. توفر Forrester أداة عائد الاستثمار لأغراض توضيحية فقط للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم اعتبار maas360 حلاً تجاريًا. ستختلف النتائج الفعلية بناء على تكوينات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن تقديم النتائج المتوقعة بشكل عام.
²The Total Economic Impact™ Of IBM MaaS360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، بتاريخ نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM ممن تم إجراء مقابلات شخصية معهم. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.