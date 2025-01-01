برنامج إدارة نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة - ibm maas360
استخدم وحدة تحكم واحدة لإدارة أمن نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة لحماية جميع الأجهزة
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رسم توضيحي يوضح أيقونات الأجهزة الذكية المتصلة بلوحة المعلومات المركزية
لمحة عامة

إدارة إدارة نقطة النهاية من وحدة تحكم واحدة.
 

نماذج العمل المرنة هي القاعدة الجديدة. مع إدارة نقطة النهاية، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات:

  • تسجيل الأجهزة وتكوينها بسرعة
  •  إدارة الأمن الإلكتروني
  • أتمتة ودمج تطبيق الطرف الثالث 

قم بإعداد أجهزة شركتك بسهولة وفائدة فورية من زيادة عائد الاستثمار.
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القوى العاملة عن بُعد
إدارة Android وiOS وiOS وWindows وiPadOS   سواء أكنت تدعم نظام التشغيل iOS أو Android أو Windows أو macOS أو Chrome OS أو الأجهزة المتينة، يمكنك بسهولة إدارة وحماية أجهزتك المحلية والكمبيوتر المحمول المملوكة للشركات والأجهزة الشخصية عن بُعد وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة الحديثة وغيرها - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً
إدارة كمبيوتر كمبيوتر محمول الجمع بين إدارة العميل الحديثة والتقليدية لنظامي التشغيل Windows و Mac. توسيع نطاق maas360 كمحور للوظائف الآلية، سواء المستقلة أو المتكاملة. إدارة الأجهزة المحمولة دعم البريد الإلكتروني الخاص بالشركات والتطبيق مع نظامي Android iOS و iPadOS المتطورين إدارة نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة ميزة. إجراء عمليات تسجيل فورية، وإدارة التصحيح، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد، مع التحكم في نفقات الأجهزة المحمولة. التكامل مع Microsoft قم بإدارة ودمج نظام Microsoft النظام البنائي الخاص بك مع مجموعة التقنيات التقنية الخاصة بك لتمكين التوزيع والتحكم في الوصول وتطبيق النُهج.
تصحيح التطبيقات القائمة على المخاطر
اكتشاف التطبيقات الضعيفة وتصحيحها تلقائياً بناءً على مستويات حساس  قم بتبسيط أمن نقطة النهاية والإدارة وحافظ على الإنتاجية مع تحديد أولويات التصحيح الذكي للتخفيف الاستباقي من التهديدات لنظامي التشغيل Windows و macOS باستخدام التصحيح المستند إلى المخاطر من شركة ibm maas360.  عرض صحيفة البيانات
الحصول على الرؤية عرض التطبيق الخاص بالجهات الخارجية المثبتة وتحديد نقاط الضعف في التطبيق الخاص بالجهات الخارجية والإبلاغ عنها باستمرار، بما في ذلك المخاطر الإجمالية التي تتعرض لها المجموعة. احصل على المعالجة قم بأتمتة تحديثات التطبيق وتحديد أولويات النشر بناءً على معلومات المخاطر، باستخدام ®قوة الذكاء الاصطناعي. احتفظ بسجل التدقيق وتتبع التقدم المحرز في المعالجة. التحليلات السريعة قم بتحديث تطبيق الطرف الثالث سواء داخل الشبكة أو خارجها وسجل أجهزتك ومجموعتك تلقائيًا استنادًا إلى معلومات CVE و CVSS.
إدارة التطبيقات
إضافة التطبيق، والتحكم في الوصول والتحقق من حالة التحديث كل ذلك على شاشة واحدة يمكنك التحكم في تطبيق الأجهزة المحمولة عن بُعد على الأجهزة الشخصية وأجهزة الشركة وتتبعها وتهيئتها مع الحفاظ على نظام أمني قوي. اقرأ صحيفة البيانات
إدارة البيانات
إنشاء سياسات آمنة للبريد والمتصفح وحاوية التطبيق في مكان العمل والاستخدام تمكين المستخدمين من الوصول إلى المستندات وإنشائها وتحريرها ومزامنتها على أجهزتهم. يمكن التحكم في إصدار المستندات المُدارة وتدقيقها وتأمينها من خلال منع فقدان البيانات (DLP). اقرأ الوثائق
الوصول الآمن
تكوين إعدادات التثبيت الفردي ونُهج الأمان قم بتبسيط قدرتك على منح وصول محمي إلى موارد الشركة عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Apple وAndroid وWindows، وجهاز لوحي وأجهزة الكمبيوتر مع مجموعة من ميزات الوصول الآمن.
الوصول الافتراضي السماح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة الافتراضية الخاصة بالشبكة من أجهزة مختلفة. بوابة للمتصفح والمستندات والتطبيقات توفير وصول سلس وآمن للمستخدمين إلى ما وراء الجدران الخلفية لموارد الحماية. مزامنة مستندات الهاتف المحمول توزيع المستندات المتزامنة عبر أجهزة محمولة متعددة.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تطوير المعلومات التي يمكن أن تعزز احتياجات عملك المحددة.

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الحواشي

¹، ² الأثر الاقتصادي الإجمالي™ لـ ™ ™ ibm maas360، دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting، نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. قم بتنزيل التقرير من هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمجموعة مركّبة من 4 عملاء تمت مقابلتهم IBM ستختلف النواتج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النواتج المتوقعة بشكل عام.