برنامج إدارة نقطة النهاية بالأجهزة المحمولة - ibm maas360

إدارة إدارة نقطة النهاية من وحدة تحكم واحدة.
نماذج العمل المرنة هي القاعدة الجديدة. مع إدارة نقطة النهاية، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات:
قم بإعداد أجهزة شركتك بسهولة وفائدة فورية من زيادة عائد الاستثمار.
¹، ² الأثر الاقتصادي الإجمالي™ لـ ™ ™ ibm maas360، دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting، نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. قم بتنزيل التقرير من هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمجموعة مركّبة من 4 عملاء تمت مقابلتهم IBM ستختلف النواتج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النواتج المتوقعة بشكل عام.