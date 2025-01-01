حلول الدفاع ضد التهديدات على الأجهزة المحمولة (MTD)

استمتع بحل آلي بالكامل، يتميز بالتشغيل التلقائي البسيط وسهل الاستخدام، مع أكثر الإمكانات المتوفرة في السوق تطورًا.
دائمًا ما يتعرض المستخدمون للتهديدات الإلكترونية والتي تتطور باستمرار، سواء كانت التهديدات عبارة عن برامج خبيثة أم تصيد احتيالي أم هجوم وسيط (MITM).
يوفر حل IBM® MaaS360® حزمًا إضافية شاملة لحماية الأجهزة المحمولة من التهديدات (MTD). اطّلع على الحزم لمعرفة الخيار الأنسب لاحتياجاتك.
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يمكنك حماية موظفيك العاملين عن بُعد بضغطة زر واحدة. استمتع بعملية نشر مؤتمتة بالكامل تعمل في غضون ثوانٍ.
تُرسل التنبيهات على الفور إلى المسؤولين والموظفين لإبلاغهم بالتهديدات وحمايتهم من التهديدات الإلكترونية المتصلة بالأجهزة والشبكات والبرامج الخبيثة والتصيد الاحتيالي في أي مكان وفي أي وقت.
عزز إنتاجية الموظفين من أي مكان وفي أي وقت من خلال الحد من المخاطر الإلكترونية.
يمكنك تفعيل الخدمة بسهولة من بوابة MaaS360.
احصل على المجموعة الكاملة لمزايا حماية الأجهزة المحمولة من التهديدات التي توفرها سياسة أمنية واحدة. يوفر نظام حماية الأجهزة المحمولة من التهديدات (MTD) إمكانية الكشف عن التهديدات عبر حسابات العمل والحسابات الشخصية على مستوى الأجهزة، والحماية الكاملة من عناوين URL الضارة في الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى الكشف عن الثغرات الأمنية في التطبيقات ونظام التشغيل.
فعّل المعالجة التلقائية أو اليدوية للتهديدات. استخدم مواجز القياس عن بُعد المحسّنة للتكامل مع منصات SIEM/XDR.
يمكن أن تُحدد تحليلات مخاطر المستخدم في الوقت الفعلي أنماط التهديدات وسلوكيات المستخدم المحفوفة بالمخاطر. يمكن للوحة المعلومات الأمنية الواحدة رصد الحوادث الأمنية عبر جميع نقاط النهاية.
مراقبة التهديدات المتقدمة للأجهزة المحمولة إلى جانب إمكانية جمع أدلة إضافية للاستجابة للتهديدات المتقدمة (باستخدام نظام MTD Professional).
يتكيف محرك الكشف الديناميكي على الأجهزة المتوفر في حل MaaS360 MTD مع احتياجات القوى العاملة الحديثة، وعلى نحو يحمي الأجهزة من التهديدات الأكثر تقدمًا. يُرسل حل MaaS360 تنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا بشأن المخاطر الأمنية والثغرات الأمنية المحتملة.
كانت شركة Independent Health بحاجة إلى طريقة للحفاظ على أمن المعلومات الصحية الشخصية (PHI) لأفرادها العاملين في الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته دعم طلبات مستخدمي الأجهزة المحمولة للوصول إلى موارد العمل في أي وقت ومن أي مكان.
ومن خلال عرض السحابة من MaaS360، تقوّي Arrow أمن الأجهزة المحمولة مع تقليل وقت وتكلفة إدارة الأجهزة المحمولة.
ويجعل نظام مكتبة المدينة إعارة الأجهزة اللوحية والتدريب عليها أكثر سهولة، بينما يحمي بيانات المستعيرين.
تُعد إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) أساس أي عملية نشر للإدارة الموحدة لنقاط النهاية (UEM). توفر إمكانات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) بحل MaaS360 سياسات قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والأتمتة، ودعم أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS، فضلاً عن قوانين الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.
يجمع حل MaaS360 بين الأمن وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة، أكثر من أدوات الإدارة الموحدة لنقاط النهاية (UEM) القياسية، بالإضافة إلى توفير معارف عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر، والكشف عن البرامج الخبيثة الأصلية، ونظام حماية الأجهزة المحمولة من التهديدات (MTD) الذي يستجيب للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل وقوعها. سيحصل المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات على نظام أمني للأجهزة المحمولة يتماشى مع إستراتيجية مؤسساتهم.
تساعد MaaS360 UEM مديري تقنية المعلومات على تبني نهج إداري حديث يُتيح تجارب رقمية أفضل للموظفين ويوفّر إمكانات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. يُدير حل MaaS360 كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجال تقريبًا، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسات من خلال نظام أمان نقاط النهاية المدمج الذي يحمي من التهديدات الإلكترونية.
تساعدك عروض خدمات التنقل المخصصة على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثمارك في حل MaaS360 طوال دورة حياة الإدارة الموحدة لنقاط النهاية (UEM). وتتنوع مشاركات معامل الخبراء الأمنيين IBM® Mobility Success Services Security Expert Labs من العروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات المؤسسات الكبرى.
يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للدفاع ضد التهديدات على الأجهزة المحمولة أن يطوّر الاحتياجات الخاصة بأعمالك.