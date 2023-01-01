قم بتحويل عملك وسرعة إدارة المعلومات من خلال إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) عبر جميع الأجهزة والإدارة التنفيذية والبيانات المستخدمة في شركة التوزيع الخاصة بك. إن ibm maas360 هو حل SaaS سهل الاستخدام وسهل الاستخدام لإدارة الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة المحتوى (UEM) الذي يدير الأجهزة غير التابعة لنظام إدارة المحتوى، كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وجهاز لوحي والهواتف الذكية من وحدة تحكم واحدة. تحمي أدوات إدارة التهديدات المدمجة قدرات إدارة التهديدات المدمجة العاملين في الخطوط الأمامية والمكاتب الخلفية من التصيد الاحتيالي الداخلي والرسائل النصية القصيرة أو التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني.
قم بتكوين الأجهزة التي تعمل بجميع أنظمة التشغيل الرئيسية وإدارتها وحمايتها من وحدة تحكم واحدة.
ادمج بسلاسة بسلاسة مع الصناعات التطبيقية الحالية لسهولة الاستخدام.
تعيين السياسات وتهيئة التطبيقات استناداً إلى القسم والجغرافيا من منصة مركزية.1
قم بإدارة أجهزتك المحمولة والمكتبية من وحدة تحكم واحدة.
حماية وإدارة الأجهزة المحمولة والمكتبية والمصممة لهذا الغرض وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT).
يكشف المخاطر وأتمتة الإجراءات عبر الأجهزة والتطبيقات والشبكات.
تمكين الوصول المحمي للموظفين في الخطوط الأمامية والمكتب الخلفي.
السماح لموظفي تكنولوجيا المعلومات بسلاسة الحركة من مرحلة التجربة إلى مرحلة الإنتاج.
تمكين إدارة دورة حياة التطبيق من البداية إلى النهاية بدون احتكاك.
حسّنت VLI زمن الاستجابة لطلبات وصول المستخدم بنسبة 99% من 5 أيام إلى ثوانٍ معدودة.
تربط شركة MNG Kargo بين البائعين الجدد ونقاط التوزيع الجديدة، مع دمج قدرات جديدة لتحسين الخدمات وتسليم أسرع.
تنشر شركة الخدمات اللوجستية الدولية نهجاً متكاملاً يركز على العملاء في إدارة المستودعات.
مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.
قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.
استخدام إدارة الأجهزة التي تُمكِّن العاملين في مجال الخدمات المالية من الوصول الآمن إلى الموارد من أجهزة الشركة والأجهزة الشخصية.