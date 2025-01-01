حماية المستخدمين، أينما كانوا، باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). إن ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام لإدارة الأجهزة والأمان يعمل عبر أجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة المحمول وأجهزة لوحي والتطبيق التجاري. تحمي إدارة التهديدات المدمجة المستخدمين في المكتب وأثناء التنقل على حد سواء من التصيد الاحتيالي الداخلي والرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني, في حين يساعدك الذكاء الاصطناعي تحليلات القدرات على منع الهجمات الخبيثة وكشفها.
إن تطبيق نهج الأمان وحماية كلمة المرور ليست سوى بعض الطرق التي تحمي بها إدارة نقطة النهاية المعلومات الحساسة.
إن التحكم السلس في جميع نقاط النهاية يساعد في الامتثال لـ PCI-DSS و FINRA و SEC و SOX.
يؤدي تتبع وأتمتة إدارة الأصول والتراخيص وخطط البيانات إلى تحسين الكفاءة.
قم بإدارة كمبيوتر محمول كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة لوحي التي تعمل بمجموعة من أنظمة التشغيل، بما في ذلك ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد وiPadOS.
تمكين إدارة دورة حياة التطبيق المتكاملة من البداية إلى النهاية التي تتسم بالبساطة والشفافية في إدارة دورة حياة التطبيق، سواءً كانت داخلية أو موزعة.
قم بحماية البيانات الحساسة من خلال استخدام آلية تشفير تقيد النسخ والتصدير والتنزيل، دون التأثير على تجربة المستخدم.
قم بإنشاء نُهج أمان لأجهزة iOS وAndroid وMacOS وWindows التي يمكن أن تساعد في تحقيق الامتثال لنُهج أمان الشركة وتوفير وصول محمي إلى بيانات الشركة.
استفد من القدرات الدفاعية الأصلية ضد التهديدات في maas360 وأتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكات.
تحديد سلوكيات المستخدم المحفوفة بالمخاطر قبل أن تؤدي إلى تهديدات أمنية.
ساعد التبديل من إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) إلى IBM إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في الوصول إلى هدف الامتثال لتكنولوجيا المعلومات للفترة 2-3,000 جهاز لوحي يستخدمه فريق مبيعات تكنولوجيا المعلومات.
مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.
قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.
إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.