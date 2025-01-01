إدارة الأجهزة المحمولة للخدمات المالية
تعرّف على كيفية وصول محترفي الخدمات المالية بأمان إلى الموارد من أجهزة الشركة والأجهزة الشخصية
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رسم توضيحي يوضح رموز العملة والأجهزة الذكية المتصلة مركزياً
بناء نموذج يركز على العميل من خلال توحيد إدارة الأجهزة

حماية المستخدمين، أينما كانوا، باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). إن ibm maas360 هو حل سهل الاستخدام لإدارة الأجهزة والأمان يعمل عبر أجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة المحمول وأجهزة لوحي والتطبيق التجاري. تحمي إدارة التهديدات المدمجة المستخدمين في المكتب وأثناء التنقل على حد سواء من التصيد الاحتيالي الداخلي والرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني, في حين يساعدك الذكاء الاصطناعي تحليلات القدرات على منع الهجمات الخبيثة وكشفها.

 راجع إصدارات المنتج و التسعير التسعيري اكتشف كيف يساعد محترفو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات maas360 على التفوق في الأداء
المزايا
حماية البيانات المالية الحساسة   

إن تطبيق نهج الأمان وحماية كلمة المرور ليست سوى بعض الطرق التي تحمي بها إدارة نقطة النهاية المعلومات الحساسة.
الالتزام باللوائح المالية  

إن التحكم السلس في جميع نقاط النهاية يساعد في الامتثال لـ PCI-DSS و FINRA و SEC و SOX.
تتبع الأجهزة الرائدة ونظام التشغيل

يؤدي تتبع وأتمتة إدارة الأصول والتراخيص وخطط البيانات إلى تحسين الكفاءة.
تحسين حماية البيانات وأتمتة كشف المخاطر قم بإدارة الأجهزة للموظفين الداخليين والبعيدين بكفاءة باستخدام أداة واحدة، مما يحسن حماية البيانات وإدارة التهديدات وسهولة الامتثال للوائح التنظيمية. تعرَّف على المزيد إدارة نقطة النهاية المتنوعة

قم بإدارة كمبيوتر محمول كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة لوحي التي تعمل بمجموعة من أنظمة التشغيل، بما في ذلك ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد وiPadOS. 

 إدارة التطبيقات والمحتوى

تمكين إدارة دورة حياة التطبيق المتكاملة من البداية إلى النهاية التي تتسم بالبساطة والشفافية في إدارة دورة حياة التطبيق، سواءً كانت داخلية أو موزعة.

 منع فقدان البيانات

قم بحماية البيانات الحساسة من خلال استخدام آلية تشفير تقيد النسخ والتصدير والتنزيل، دون التأثير على تجربة المستخدم.

 إنشاء سياسة الأمان

قم بإنشاء نُهج أمان لأجهزة iOS وAndroid وMacOS وWindows التي يمكن أن تساعد في تحقيق الامتثال لنُهج أمان الشركة وتوفير وصول محمي إلى بيانات الشركة.

 إدارة التهديدات والهوية

استفد من القدرات الدفاعية الأصلية ضد التهديدات في maas360 وأتمتة المعالجة عبر المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكات.

 إدارة مخاطر المستخدم

تحديد سلوكيات المستخدم المحفوفة بالمخاطر قبل أن تؤدي إلى تهديدات أمنية.
تتمتع maas360 بسمعة طيبة للغاية فيما يتعلق بالأمان. بالإضافة إلى أن تكنولوجيا المعلومات لديها خيارات مختلفة متاحة لمستخدمينا ومزيد من الاستقرار للنظام. محمد النحاس رئيس أمن المعلومات التجاري وفا بنك أحب سهولة واجهة المستخدم، حيث يمكنني التنقل عبر البوابة والتبديل بين البوابات بسرعة وسهولة. كما أنني أحب حقيقة أن هناك سياسات افتراضية متاحة بسهولة لاستخدامها وتخصيصها لإعداد سريع. المراجعات التي تم جمعها واستضافتها على G2.com
دراسات الحالة
تستخدم شركة Credico Security إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لتحسين الامتثال من 50% إلى 100%

ساعد التبديل من إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) إلى IBM إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في الوصول إلى هدف الامتثال لتكنولوجيا المعلومات للفترة 2-3,000 جهاز لوحي يستخدمه فريق مبيعات تكنولوجيا المعلومات.
الصناعات الأخرى التي يتم التركيز عليها الرعاية الصحية

مساعدة مجموعة الرعاية الصحية في تأمين أجهزة المتخصصين في المجال الطبي، والمساعدة في الامتثال لقانون HIPAA/HITECH وتحسين حماية البيانات.

 البيع بالتجزئة

قم بحماية بيانات العملاء وتبسيط عملية البيع بالتجزئة إدارة الأجهزة المحمولة عبر تطبيق قنوات التسويق الشاملة.

 التوزيع

إدارة وحماية مركزية للأجهزة المصممة خصيصاً لهذا الغرض ونقطة النهاية المنتظمة عبر أعمال التوزيع وسلسلة النقل.
اتخذ الخطوة التالية

البدء في إصدار إصدار تجريبي مجاني من شركة ibm maas360 أو احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيفية تطوير المعلومات التي يمكن أن تعزز احتياجات عملك المحددة.

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