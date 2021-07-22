احرص على تعميم قدرات السحابة للمؤسسات لمساعدتك على تلبية متطلبات الأنظمة واللوائح الناشئة.

اقرأ هذه المدونة الآن حول المساعدة التي يمكن أن تقدمها لك IBM Cloud فيما يتعلق بالأمان والخصوصية التي تناسب احتياجاتك على وجه التحديد.