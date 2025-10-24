الثقة حسب التصميم: تضمين الحوكمة في الذكاء الاصطناعي في Banco do Brasil

بالنسبة إلى Banco do Brasil، فهو واحد من أكبر المؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية وأكثرها احترامًا، يعني توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد نشر النماذج. كان ذلك يعني إثبات أن كل قرار تتخذه هذه النماذج عادل وقابل للتفسير ومتوافق مع اللوائح.
مع أكثر من 80 مليون عميل والمئات من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة الإنتاج، كانت المخاطر عالية. كان على البنك أن يضمن توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة به مع المعايير الأخلاقية وأطر العمل التنظيمية والتوقعات العامة.
يتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلَف الصناعات - لكن المخاطر تزداد أيضًا. على وجه الخصوص، تعمل المؤسسات المالية في بيئات عالية المخاطر، حيث يُقاس ثمن الفشل بفقدان الثقة والغرامات التنظيمية،
وفقًا لبحث أجرته IBM:
يزيد التعقيد المتأصل في إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي من حدة هذه المخاوف. تعمل المؤسسات اليوم ضمن بيئات متعددة الأطراف تشمل مسؤولي الامتثال ومديري المخاطر وقادة تكنولوجيا المعلومات وعلماء البيانات. وغياب التوثيق الموحَّد -إلى جانب الطابع اليدوي لعمليات الرقابة- يجعل من الصعب توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
في الوقت نفسه، تتطور أطر العمل التنظيمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وISO 42001 وNIST AI RMF بسرعة، ما يتطلب تكيُّفًا مستمرًا. علاوةً على ذلك، يُبرز السلوك الغامض لنماذج الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى عمليات وتقنيات مبسَّطة تعزز القدرة على التفسير والتدقيق - ما يساعد على معالجة مخاوف مجالس الإدارة وتجنُّب أو تقليل الغرامات المكلفة الناتجة عن عدم الامتثال.
يوضِّح هذا السياق أن الحوكمة ضرورة استراتيجية.
لمواجهة هذه التحديات، تعاوَن Banco do Brasil مع EY وIBM لتطوير استراتيجية ذكاء اصطناعي تركِّز على الحوكمة، ومصممة للتوسع بثقة.
استعانت EY بأطر عملها لدورة حياة الذكاء الاصطناعي التوليدي والمراقبة المستمرة للذكاء الاصطناعي، المصممة لتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة ونقاط تقييم محددة على طول دورة حياة الذكاء الاصطناعي. وفد أضافت أطر العمل هذه عمليات صارمة لمقارنة النماذج وتقليل الانحياز وتقييم نقاط الثغرات الأمنية.
نفَّذت IBM هذه الاستراتيجية من خلال منصة watsonx.governance، المصممة خصيصًا من أجل:
وقد شكلت هذه القدرات معًا نظامًا موحَّدًا للرقابة والثقة، ما مكَّن بنك Banco do Brasil من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية مع الحفاظ على الثقة المؤسسية.
باستخدام watsonx.governance، حقَّق Banco do Brasil أكثر من مجرد الامتثال - فقد أعاد تعريف كيفية إدارة الابتكار وتوسيع نطاقه عبر المؤسسة. عملت المنصة كطبقة موحَّدة حقَّقت الاتساق في ممارسات الحوكمة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي. فبغض النظر عن نوع النموذج أو بيئة النشر، أصبحت الرقابة موحَّدة ومبسَّطة.
من خلال أتمتة مهام سير عمل الحوكمة، تمكَّن Banco do Brasil من تقليل التدخل اليدوي وجهود الرقابة. وأدَّى هذا إلى تسريع الموافقات على النماذج وتقليل وقت النشر مع الحفاظ على صرامة الامتثال.
والأهم من ذلك، ساعدت منصة watsonx.governance على دمج الشفافية والمساءلة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لم يكن هذا التغيير مجرد تحسين تقني، بل كان تحوُّلًا ثقافيًّا. تطورت الحوكمة من كونها حماية تفاعلية إلى عامل تمكين استباقي للابتكار، يمكِّن الفِرَق من التحرك بشكل أسرع وثقة أكبر دون المساس بالنزاهة.
توفِّر لوحات المعلومات المدمجة وتقييمات المخاطر المؤتمتة الآن رؤية مستمرة للمخاطر المحتملة. فعند تجاوز مؤشرات النموذج للحدود المحددة، يتم إطلاق التنبيهات على الفور. يُتيح هذا النهج للفِرَق اكتشاف المخاطر مبكرًا، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وضمان الامتثال في الوقت الفعلي.
يضمن الالتقاط الآلي للبيانات الوصفية للنموذج إمكانية التتبُّع الكاملة عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، ما يعزز المساءلة ويبسِّط عمليات التدقيق.
ساعدت الرؤية الواضحة حول سلوك النموذج على تسهيل التقييم. فقد أصبحت الأطراف المعنية -من علماء البيانات إلى مسؤولي المخاطر- قادرة على تتبُّع مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى مصدرها، والتحقق من مطابقتها للمعايير الأخلاقية والتنظيمية، والحفاظ على القيم المؤسسية. وقد كان هذا المستوى من الشفافية ضروريًّا لبناء الثقة داخل المؤسسة وخارجها.
من خلال المراقبة المستمرة لسلوك النماذج، يمكن للفِرَق تحديد انحراف الأداء بسرعة وتنفيذ التصحيحات في الوقت المناسب. وهذا يدعم السرعة والمرونة والثقة المستدامة في النموذج.
أحدث التحول في Banco do Brasil نتائج حقيقية قابلة للقياس أعادت تشكيل طريقة تعامل المؤسسة مع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
من خلال تضمين الحوكمة في صميم استراتيجية الذكاء الاصطناعي، تمكَّن البنك من تسريع نشر حالات الاستخدام الجديدة. وقد أتاح هذا التحول إمكانية الابتكار بشكل أسرع دون المساس بالرقابة.
كما تحسَّن التعاون بين الأقسام بشكل كبير. بدأت فِرَق المخاطر والتدقيق والبيانات -التي كانت تعمل سابقًا في مسارات عمل منفصلة- بالعمل ضمن إطار حوكمة مشترك. وساهم هذا التوافق في تعزيز وضوح التواصل وتقليل التكرار وتوفير استجابة أكثر مرونة للمتطلبات التنظيمية.
أصبحت الشفافية سمة مميزة لعمليات الذكاء الاصطناعي في البنك. فقد اكتسبت الأطراف المعنية الداخلية رؤية أوضح حول كيفية عمل النماذج وأسباب اتخاذها لقرارات معينة، في حين تلقَّى المنظِّمون الخارجيون وثائق واضحة وقابلة للتدقيق تُظهر مستوًى عاليًا من المساءلة والانضباط الأخلاقي.
الأهم من ذلك، أصبح Banco do Brasil يمتلك الآن نظامًا لا يتميز فقط بقابليته للتوسع، بل بقدرته العالية على التكيف أيضًا. ومع ظهور لوائح جديدة وتطوُّر قدرات الذكاء الاصطناعي، أصبح البنك يمتلك أساسًا متينًا يدعم النمو المستدام ويجعل الحوكمة ميزة استراتيجية طويلة الأمد.
لم تَعُد الحوكمة مجرد بند للتحقق منه، بل أصبحت عنصرًا يميز القدرة التنافسية. فالمؤسسات التي تدمج الحوكمة في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي تتمتع بقدرة أفضل على:
يساعد IBM watsonx.governance القادة على الانتقال من القلق بشأن الامتثال إلى الثقة في مخرجات الذكاء الاصطناعي، محوِّلًا الرقابة إلى مصدر ميزة استراتيجية.
تُظهر رحلة Banco do Brasil ما يمكن تحقيقه عندما تتم معاملة الحوكمة كأصل استراتيجي؛ إذ تُسهم في تعزيز وتسريع العائد على الاستثمار من مبادرات الذكاء الاصطناعي. فمن خلال watsonx.governance، لم يكتفِ البنك بإدارة المخاطر، بل تمكَّن من بناء الثقة وتعزيز الكفاءة ووضَع معيارًا جديدًا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
بالنسبة إلى قادة التكنولوجيا الذين يواجهون تحديات مماثلة، فالمعنى واضح: الحوكمة ليست مجرد وسيلة للسيطرة، بل هي محرك استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو طويل الأمد والابتكار.
