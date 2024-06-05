ما المقصود بمقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP)؟

مقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة، أو MSSP، يقدِّم خدمات مراقبة وإدارة خارجية لأنظمة أمن الشركات بهدف تعزيز قدراتها في الأمن الإلكتروني.

يعمل مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة كجهات خارجية، حيث يقدِّمون للشركات خدمات مراقبة وإدارة خارجية للأجهزة والأنظمة الأمنية الخاصة بها. يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدمات أمنية أساسية مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وجدران الحماية المُدارة وإدارة برامج مكافحة الفيروسات.

من خلال العمل من مراكز العمليات الأمنية (SOCs) عالية التوافر -أي القادرة على العمل بمستوى مرتفع باستمرار دون انقطاع- يوفر مقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة تغطية مستمرة على مدار الساعة. تقلِّل هذه التغطية بشكل كبير من الحاجة إلى توظيف وتدريب والحفاظ على فرق داخلية كبيرة لضمان الحفاظ على مستوى فعَّال من الأمن.

غالبًا ما تلجأ الشركات إلى مقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة لتحسين قدراتها الأمنية الداخلية أو لنقل العمليات الأمنية بالكامل إلى طرف خارجي. يوظِّف مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خبراء أمن يتولّون المراقبة والتحليل في الوقت الفعلي للأحداث الأمنية، ويقدِّمون استعلامات التهديدات وإرشادات حول أفضل الممارسات الأمنية.

تُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمؤسسات التركيز على عمليات أعمالها الأساسية، مع الاطمئنان إلى أن أصولها الرقمية تحت حماية خبراء مؤهلين. كما أن تقليل عبء العمل على فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية يُتيح تخصيص مزيد من الوقت والموارد للمهام الحيوية الضرورية لنمو المؤسسة.

بينما يركِّز مقدِمو الخدمات الأمنية المُدارة على المراقبة والإدارة، فإنهم يتولّون أيضًا ترقية الأنظمة وإجراء التغييرات والتعديلات عليها. يضمن هذا النهج أن تظل التدابير الأمنية حديثة وفعَّالة. في النهاية، تؤدي خدمات MSSP دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة المؤسسة، وتقليل المخاطر الأمنية، وحماية الأصول الرقمية من التهديدات المتطورة باستمرار.

ما الفرق بين مقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) ومقدِّمي الخدمات المُدارة (MSP)؟

يقدّم كلٌّ من مقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) ومقدِّمي الخدمات المُدارة (MSP) خدمات خارجية للمؤسسات، لكن يختلفان في مجال التركيز. يوفر مقدِّمو الخدمات المُدارة (MSPs) خدماتٍ عامة في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الاتصالات المُدارة ومنصات البرمجيات كخدمة (SaaS). في المقابل، يتخصص مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) في تقديم الخدمات الأمنية فقط، مع التركيز على حماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية.

يكمن الفارق الأساسي بين مقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة ومقدِّمي الخدمات المُدارة في مراكز عملياتهم. ففي حين يدير مقدِّمو الخدمات المُدارة عادةً مراكز تشغيل الشبكات (NOCs) لمراقبة شبكات العملاء وإدارتها، يمتلك مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة مراكز عمليات أمنية (SOCs). مراكز العمليات الأمنية (SOCs) مخصصة للمراقبة الأمنية على مدار الساعة والاستجابة للحوادث، بما يضمن الاكتشاف السريع للتهديدات والتعامل معها بفاعلية لحماية شبكات المؤسسات وأصولها الرقمية.

استخدامات مقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP)

يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة للمؤسسات حلًا أمنيًا متكاملًا يتم تقديمه بشكلٍ خارجي. وتركِّز أنشطتهم الأساسية على مراقبة أمن شبكات المؤسسات والاستجابة للحوادث. ومع ذلك، نظرًا لتطور هذه الشبكات مع التقنيات الجديدة، غالبًا ما يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة الدعم لمنصات أخرى مثل التطبيقات والبنية التحتية السحابية. وتتضمن خدمات MSSP الشائعة ما يلي:

خدمات مكافحة الفيروسات: لمكافحة الهجمات الفيروسية، يستخدم مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة موارد صيد التهديدات لاستهداف المشكلات الوشيكة وتنفيذ التدابير الوقائية على مستويات مختلفة داخل الشبكة، وحمايتها من البرامج الضارة والبرمجيات الخبيثة الأخرى.

حماية نقاط النهاية: يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدمات حماية نقاط النهاية لحماية الأجهزة مثل الكمبيوتر المحمول وكمبيوتر سطح المكتب والأجهزة المحمولة من التهديدات الإلكترونية، ما يضمن حماية شاملة لجميع نقاط النهاية داخل المؤسسة.

خدمات الاستجابة للحوادث: إذا كان هناك حادث أمني أو اختراق، يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدمات الاستجابة السريعة للحوادث. يمكن أن تشمل هذه العملية التحليل الجنائي والتحقيق في الحوادث ومعالجتها لتقليل التأثير واستعادة العمليات العادية.

كشف التسلل: خارج حدود الشبكة التقليدية، يحمي MSSP جميع الأجهزة والأنظمة من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتحقق من جميع العناصر والأشخاص والبرمجيات ويستخدم تقنيات متقدمة لتحديد الاختراقات الأمنية بشكل استباقي والتخفيف من حدتها.

خدمات جدران الحماية المُدارة: يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خبراء أمنيين لمراقبة جدار الحماية باستمرار والاستجابة للتهديدات المحتملة. تتم مراقبة حركة مرور الشبكة لتحديد الأنماط والتناقضات لضمان حماية قوية لجدار الحماية.

الاستشارات الأمنية: يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة إرشادات وخبرات متخصصة حول أفضل الممارسات الأمنية واستراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين الوضع الأمني؛ لمساعدة المؤسسات على تطوير أطر عمل أمنية فعَّالة والحفاظ عليها.

إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM): يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة حلول SIEM لتجميع البيانات الأمنية من مصادر مختلفة وتحليلها، ما يمكِّن من الكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابة للحوادث وإدارة أمن المعلومات وامتثالها.

اكتشاف التهديدات ومنعها: يستخدم مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة أدوات وتقنيات متقدمة لاكتشاف التهديدات ومنع أنواع متعددة من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك البرامج الضارة وبرمجيات الفدية وهجمات التصيّد والتهديدات الداخلية. يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجية نشر أنظمة كشف التسلل ومنعه (IDPS) وخدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) وحلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، إلى جانب أدوات أمنية أخرى.

تكوينات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN): يعمل مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة على تكوين شبكات VPN لضمان أمن العمليات المؤسسية. تعمل شبكة VPN الخاصة على تقليل سطح الهجوم وتنفيذ تدابير أمنية مخصصة للمستخدمين المعتمدين، لتعزيز أمن الشبكة وسرّيتها.

فحص الثغرات الأمنية: يُجري مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة فحصًا شاملًا للثغرات الأمنية لتحديد التهديدات المحتملة. تحدِّد مهاراتهم في إدارة الثغرات الأمنية المشكلات داخل الشبكة، بما في ذلك الأهداف الشائعة مثل مساحات العمل أو البيانات الحساسة. ونظرًا لأن المهاجمين يحددون أيضًا الثغرات الأمنية غير المتصلة مباشرةً بأهدافهم المقصودة، يمكن لمقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة اكتشافها سواء أكانت موجودة في سطح الهجوم المباشر أم بالقرب منه أم بعيدًا عنه.

فوائد مقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP)

يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة العديد من المزايا لحماية الشركات من المجموعة المتزايدة من التهديدات الإلكترونية:

الوصول إلى التقنيات المتقدمة: يستثمر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة في أحدث التقنيات الأمنية وأدوات الجيل التالي لحماية عملائهم من مجموعة واسعة من التهديدات الإلكترونية. يمكن للشركات التي تتعاون مع مقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة استخدام هذه التقنيات دون القيام باستثمار كبير مقدّمًا.

المساعدة على الامتثال: تتطلب العديد من الصناعات الامتثال التنظيمي المتعلق بحماية البيانات والخصوصية. يساعد مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة المؤسسات على تحقيق الامتثال للّوائح التنظيمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) ومعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، والحفاظ عليه. ويساعدون على ذلك من خلال جمع البيانات وإنشاء التقارير لعمليات التدقيق أو بعد الحوادث.

التركيز على الأعمال الأساسية: من خلال الاستعانة بمقدِّم خدمات أمنية مُدارة لإدارة الأمن، يمكن للمؤسسات تركيز جهودها على أعمالها الأساسية. ويُتيح تخفيف عبء الأمن الإلكتروني للمؤسسات تحسين إنتاجيتها والسعي نحو تنفيذ المبادرات الاستراتيجية.

الكفاءة من حيث التكلفة: يُتيح الاستعانة بمقدِّم خدمات أمنية مُدارة للمؤسسات تجنُّب الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية أمنية مكلِّفة وتوظيف وتدريب كوادر أمنية داخلية لتكنولوجيا المعلومات. يقدِّم مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدماتهم بأسعار متوقعة وغالبًا بنظام الاشتراك، ما يُتيح للمؤسسات تخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة. كما يدعم العديد من حلول الأمن الإلكتروني تعدُّد المستأجرين وقابلية التوسع. تُتيح هذه القدرة لمقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة استخدام الحل نفسه مع عدة عملاء وتوزيع التكلفة بينهم.

الخبرة: يوظِّف مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خبراء أمنيين يمتلكون مهارات متقدمة في الأمن الإلكتروني وفهمًا عميقًا للتهديدات والثغرات والتقنيات الأمنية المتطورة. وتجعلهم هذه الخبرة قادرين على تقديم حماية فعَّالة للأصول الرقمية.

راحة البال: يواكب مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة أحدث التهديدات والتوجهات الأمنية لضمان قدرة عملائهم على التفوق على المهاجمين الإلكترونيين. إن الشراكة مع مقدِّم خدمات أمنية مُدارة تمنح المؤسسات راحة البال، مع العلم أن أصولها الرقمية محمية على يد خبراء محترفين.

قابلية التوسع: يمكن لمقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة توسيع نطاق خدماتهم وفقًا لاحتياجات عملائهم المتطورة. وسواء أكانت المؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم أم كبيرة، يمكن لمقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة تخصيص خدماتهم لتقديم مستوى الحماية والدعم المناسب مع نمو المؤسسة.

تكوين الحلول وإدارتها: من خلال التعاون مع مقدِّم خدمات أمنية مُدارة، يمكن للمؤسسات الوصول إلى خدمات الأمن الإلكتروني المُثلى وخبرات إدارة الأمن دون الحاجة إلى توظيف المواهب المحلية. قد تمتلك المؤسسة المتوسطة أكثر من 50 أداة أمنية، لكنها تفتقر إلى التكامل اللازم لجعل برنامج الأمن فعَّالًا. يمكن لمقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة المساعدة على تحديد التوازن الأمثل بين التقنيات والخدمات التي تلبي احتياجات المؤسسة بأفضل شكل.

المراقبة والاستجابة المستمرة: يشغِّل مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة مراكز العمليات الأمنية (SOCs) لتقديم خدمات المراقبة على مدار الساعة والاستجابة السريعة للحوادث. تقلل هذه المراقبة المستمرة من الأضرار المحتملة وفترة التعطل للشركات.

