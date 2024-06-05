يعمل مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة كجهات خارجية، حيث يقدِّمون للشركات خدمات مراقبة وإدارة خارجية للأجهزة والأنظمة الأمنية الخاصة بها. يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدمات أمنية أساسية مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وجدران الحماية المُدارة وإدارة برامج مكافحة الفيروسات.

من خلال العمل من مراكز العمليات الأمنية (SOCs) عالية التوافر -أي القادرة على العمل بمستوى مرتفع باستمرار دون انقطاع- يوفر مقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة تغطية مستمرة على مدار الساعة. تقلِّل هذه التغطية بشكل كبير من الحاجة إلى توظيف وتدريب والحفاظ على فرق داخلية كبيرة لضمان الحفاظ على مستوى فعَّال من الأمن.

غالبًا ما تلجأ الشركات إلى مقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة لتحسين قدراتها الأمنية الداخلية أو لنقل العمليات الأمنية بالكامل إلى طرف خارجي. يوظِّف مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خبراء أمن يتولّون المراقبة والتحليل في الوقت الفعلي للأحداث الأمنية، ويقدِّمون استعلامات التهديدات وإرشادات حول أفضل الممارسات الأمنية.

تُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمؤسسات التركيز على عمليات أعمالها الأساسية، مع الاطمئنان إلى أن أصولها الرقمية تحت حماية خبراء مؤهلين. كما أن تقليل عبء العمل على فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية يُتيح تخصيص مزيد من الوقت والموارد للمهام الحيوية الضرورية لنمو المؤسسة.

بينما يركِّز مقدِمو الخدمات الأمنية المُدارة على المراقبة والإدارة، فإنهم يتولّون أيضًا ترقية الأنظمة وإجراء التغييرات والتعديلات عليها. يضمن هذا النهج أن تظل التدابير الأمنية حديثة وفعَّالة. في النهاية، تؤدي خدمات MSSP دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة المؤسسة، وتقليل المخاطر الأمنية، وحماية الأصول الرقمية من التهديدات المتطورة باستمرار.