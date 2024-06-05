يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة للمؤسسات حلًا أمنيًا متكاملًا يتم تقديمه بشكلٍ خارجي. وتركِّز أنشطتهم الأساسية على مراقبة أمن شبكات المؤسسات والاستجابة للحوادث. ومع ذلك، نظرًا لتطور هذه الشبكات مع التقنيات الجديدة، غالبًا ما يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة الدعم لمنصات أخرى مثل التطبيقات والبنية التحتية السحابية. وتتضمن خدمات MSSP الشائعة ما يلي:
خدمات مكافحة الفيروسات: لمكافحة الهجمات الفيروسية، يستخدم مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة موارد صيد التهديدات لاستهداف المشكلات الوشيكة وتنفيذ التدابير الوقائية على مستويات مختلفة داخل الشبكة، وحمايتها من البرامج الضارة والبرمجيات الخبيثة الأخرى.
حماية نقاط النهاية: يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدمات حماية نقاط النهاية لحماية الأجهزة مثل الكمبيوتر المحمول وكمبيوتر سطح المكتب والأجهزة المحمولة من التهديدات الإلكترونية، ما يضمن حماية شاملة لجميع نقاط النهاية داخل المؤسسة.
خدمات الاستجابة للحوادث: إذا كان هناك حادث أمني أو اختراق، يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خدمات الاستجابة السريعة للحوادث. يمكن أن تشمل هذه العملية التحليل الجنائي والتحقيق في الحوادث ومعالجتها لتقليل التأثير واستعادة العمليات العادية.
كشف التسلل: خارج حدود الشبكة التقليدية، يحمي MSSP جميع الأجهزة والأنظمة من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتحقق من جميع العناصر والأشخاص والبرمجيات ويستخدم تقنيات متقدمة لتحديد الاختراقات الأمنية بشكل استباقي والتخفيف من حدتها.
خدمات جدران الحماية المُدارة: يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة خبراء أمنيين لمراقبة جدار الحماية باستمرار والاستجابة للتهديدات المحتملة. تتم مراقبة حركة مرور الشبكة لتحديد الأنماط والتناقضات لضمان حماية قوية لجدار الحماية.
الاستشارات الأمنية: يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة إرشادات وخبرات متخصصة حول أفضل الممارسات الأمنية واستراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين الوضع الأمني؛ لمساعدة المؤسسات على تطوير أطر عمل أمنية فعَّالة والحفاظ عليها.
إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM): يوفر مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة حلول SIEM لتجميع البيانات الأمنية من مصادر مختلفة وتحليلها، ما يمكِّن من الكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابة للحوادث وإدارة أمن المعلومات وامتثالها.
اكتشاف التهديدات ومنعها: يستخدم مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة أدوات وتقنيات متقدمة لاكتشاف التهديدات ومنع أنواع متعددة من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك البرامج الضارة وبرمجيات الفدية وهجمات التصيّد والتهديدات الداخلية. يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجية نشر أنظمة كشف التسلل ومنعه (IDPS) وخدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) وحلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، إلى جانب أدوات أمنية أخرى.
تكوينات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN): يعمل مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة على تكوين شبكات VPN لضمان أمن العمليات المؤسسية. تعمل شبكة VPN الخاصة على تقليل سطح الهجوم وتنفيذ تدابير أمنية مخصصة للمستخدمين المعتمدين، لتعزيز أمن الشبكة وسرّيتها.
فحص الثغرات الأمنية: يُجري مقدِّمو الخدمات الأمنية المُدارة فحصًا شاملًا للثغرات الأمنية لتحديد التهديدات المحتملة. تحدِّد مهاراتهم في إدارة الثغرات الأمنية المشكلات داخل الشبكة، بما في ذلك الأهداف الشائعة مثل مساحات العمل أو البيانات الحساسة. ونظرًا لأن المهاجمين يحددون أيضًا الثغرات الأمنية غير المتصلة مباشرةً بأهدافهم المقصودة، يمكن لمقدِّمي الخدمات الأمنية المُدارة اكتشافها سواء أكانت موجودة في سطح الهجوم المباشر أم بالقرب منه أم بعيدًا عنه.