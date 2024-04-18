ما المقصود بأمن البريد الإلكتروني؟

يُعَد بريد المؤسسة الإلكتروني من أكبر الأهداف للهجمات الإلكترونية وهجمات التصيد والبرامج الضارة وهجمات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، ما يجعل وجود خطة فعَّالة لأمن البريد الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية. إلى جانب تطبيق التقنيات التي تساعد على الحماية من التهديدات، يجب على المؤسسات أيضًا تدريب كوادرها على كيفية حماية الأصول، مثل حسابات البريد الإلكتروني ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من المجرمين الإلكترونيين.

من خلال وضع خطة لأمن البريد الإلكتروني، يمكن للمؤسسة تمييز الفرق بين البريد الآمن والبريد الضار، وحماية المعلومات الحساسة من الوقوع في أيدي المتسللين. يحمي نظام البريد الإلكتروني الآمن من هجمات البريد الإلكتروني، ويمكن أن يقلل من فترات التعطل المكلِّفة الناتجة عن تهديدات مثل رسائل التصيد أو الاحتيالات أو فقدان البيانات التي قد تؤثِّر في البنية التحتية لشبكة المؤسسة.

تُعد رسائل البريد الإلكتروني أساسًا لاتصالات المؤسسة وعملياتها اليومية. رغم التطور السريع للتكنولوجيا، يظل البريد الإلكتروني خدمة حيوية، ولم يكن وجود نظام أمني قوي للبريد الإلكتروني أكثر أهمية من أي وقت مضى للمؤسسة. توفِّر استراتيجيات أمن البريد الإلكتروني الحماية في الوقت الفعلي اللازمة للحفاظ على بياناتك الحساسة آمنة ومحمية. تُعَد بوابات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على الأتمتة أحدث أشكال أمن البريد الإلكتروني وأكثرها تقدّمًا من الناحية التكنولوجية.