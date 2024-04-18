ما المقصود بأمن البريد الإلكتروني؟

ما المقصود بأمن البريد الإلكتروني؟

أمن البريد الإلكتروني هو ممارسة تهدف إلى ضمان سرية وأمن اتصالات البريد الإلكتروني الحساسة وحمايتها من تهديدات الأمن الإلكتروني المحتملة. يُعَد أمن البريد الإلكتروني إجراءً حاسمًا لأي مؤسسة تسعى إلى منع الوصول غير المصرح به إلى اتصالاتها القائمة على البريد الإلكتروني، إذ يمكن أن يؤدي غيابه إلى حدوث اختراق لأمن البيانات أو انتشار محتوى ضار.

لماذا يُعَد أمن البريد الإلكتروني مهمًا؟

يُعَد بريد المؤسسة الإلكتروني من أكبر الأهداف للهجمات الإلكترونية وهجمات التصيد والبرامج الضارة وهجمات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، ما يجعل وجود خطة فعَّالة لأمن البريد الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية. إلى جانب تطبيق التقنيات التي تساعد على الحماية من التهديدات، يجب على المؤسسات أيضًا تدريب كوادرها على كيفية حماية الأصول، مثل حسابات البريد الإلكتروني ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من المجرمين الإلكترونيين.

من خلال وضع خطة لأمن البريد الإلكتروني، يمكن للمؤسسة تمييز الفرق بين البريد الآمن والبريد الضار، وحماية المعلومات الحساسة من الوقوع في أيدي المتسللين. يحمي نظام البريد الإلكتروني الآمن من هجمات البريد الإلكتروني، ويمكن أن يقلل من فترات التعطل المكلِّفة الناتجة عن تهديدات مثل رسائل التصيد أو الاحتيالات أو فقدان البيانات التي قد تؤثِّر في البنية التحتية لشبكة المؤسسة.

تُعد رسائل البريد الإلكتروني أساسًا لاتصالات المؤسسة وعملياتها اليومية. رغم التطور السريع للتكنولوجيا، يظل البريد الإلكتروني خدمة حيوية، ولم يكن وجود نظام أمني قوي للبريد الإلكتروني أكثر أهمية من أي وقت مضى للمؤسسة. توفِّر استراتيجيات أمن البريد الإلكتروني الحماية في الوقت الفعلي اللازمة للحفاظ على بياناتك الحساسة آمنة ومحمية. تُعَد بوابات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على الأتمتة أحدث أشكال أمن البريد الإلكتروني وأكثرها تقدّمًا من الناحية التكنولوجية.

فوائد أمن البريد الإلكتروني

يساهم توفير حماية قوية للبريد الإلكتروني في حماية المؤسسة وموظفيها من الثغرات الأمنية الخارجية. تُعَد هذه الإجراءات الأمنية أساسية لحماية المؤسسة من التهديدات وتمكِّن من وضع سياسات أمنية قوية للمستقبل.

حماية إضافية

يوفر أمن البريد الإلكتروني حماية للمؤسسة من التهديدات الإلكترونية مثل التصيد وانتحال الهوية، ويساعد على اكتشاف المخاطر قبل انتشار فيروسات الكمبيوتر الضارة.

وقاية أفضل

تحمي حلول أمن البريد الإلكتروني، مثل التشفير وبرامج مكافحة الفيروسات، المعلومات السرية وتمنع تسرّبها. يمكن أن تأتي المعلومات من مختلف نقاط النهاية، بما في ذلك مرفقات البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني العشوائية.

إجراءات أمان معززة

يمكن للخدمات الأمنية الموثوق بها توفير حماية مهمة للمعلومات الحساسة للمؤسسة. يمكن للتدريب على الوعي الأمني تعليم الموظفين كيفية حماية بريدهم الإلكتروني الشخصي باستخدام أدوات مثل تصفية الرسائل المزعجة وكلمات المرور القوية وعمليات الحماية باستخدام جدران الحماية.

تحسين الإنتاجية

مع السيطرة على تهديدات أمن البريد الإلكتروني، يمكن للمؤسسة تقليل الانقطاعات المحتملة، وقضاء وقت أقل في التعامل مع محتوى البريد الإلكتروني، وتركيز المزيد من الوقت على نمو أعمالها.

أنواع تهديدات البريد الإلكتروني

يمكن أن تتخذ هجمات البريد الإلكتروني أشكالًا متعددة. لكن من المهم أن نتذكّر أن جميعها تحمل نوايا خبيثة، وأنه يجب أن يكون المرء استباقيًا في فهم أنواع تهديدات البريد الإلكتروني الموجودة. وفيما يلي بعض أنواع الهجمات الأكثر شيوعًا:

هجمات الهندسة الاجتماعية

التلاعب النفسي بالأشخاص لجعلهم، دون علمهم، يعرّضون أمن معلوماتهم للخطر يُعَد من أكثر نواقل الهجوم شيوعًا.

التصيد الاحتيالي

تستخدم حيل التصيد الاحتيالي البريد الإلكتروني الاحتيالي أو الرسائل النصية أو محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب لخداع المستخدمين لمشاركة بيانات اعتماد أو تنزيل برنامج ضار.

التصيد الموجَّه

هذا النوع من التصيد الاحتيالي يستهدف فردًا أو مؤسسة بشكل مباشر عبر رسالة بريد إلكتروني مخصصة.

تصيد كبار الشخصيات

يستهدف هذا النوع من التصيد الاحتيالي كبار المسؤولين في الشركات من خلال رسائل يكتبها المهاجمون بدقة شديدة للتلاعب بمتلقيها ودفعهم إلى تقديم معلومات حساسة. يمكن أن تأتي هذه المراسلات في شكل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية.

مرفق بريد إلكتروني ضار

يستهدف هذا النوع من البرامج الضارة مرفقات البريد الإلكتروني المتخفية في شكل مستندات ورسائل بريد إلكتروني صوتية وفاكسات وملفات PDF وغيرها من الملفات المشابهة. يستخدم هؤلاء المتسللون أساليب مختلفة، مثل الخوف والإلحاح والفضول.

برامج الفدية

يعمل هذا البرنامج الضار على تشفير الملفات وهو مصمم لمنع الوصول إلى النظام حتى تدفع الضحية مبلغًا من المال.

الانتحال

الانتحال هو عندما يزوِّر المهاجم رسالة بريد إلكتروني باستخدام عنوان مرسِل مزيف ويتظاهر بأنه جهة شرعية.

انتحال الشخصية

يتظاهر المجرم الإلكتروني بأنه مرسِل موثوق به للحصول على أموال أو بيانات. من الأمثلة على ذلك اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، حيث ينتحل المخترق شخصية موظف لمحاولة السرقة من المؤسسة.

أفضل ممارسات أمن البريد الإلكتروني

مشهد تهديدات البريد الإلكتروني يتغير باستمرار، لكن بعض أفضل الممارسات تظل ثابتة. يجب على المؤسسات أن تصبح أكثر تطورًا في استعلامات التهديدات وأن تتخذ موقفًا استباقيًا تجاه التهديدات المتقدمة.

استخدام نهج متكامل

ابحث عن برنامج أمني للبريد الإلكتروني شامل يوفر الحماية عبر التطبيقات والأجهزة والبريد الإلكتروني والشبكات السحابية. يستهدف المهاجمون خوادم البريد الإلكتروني عبر منصات متعددة، ويجب أن تكون مؤسستك مستعدة لذلك.

تثقيف الموظفين

تدريب القوى العاملة على أفضل ممارسات أمن البريد الإلكتروني، مثل التعرُّف على محاولات التصيد أو رسائل الانتحال، وإنشاء كلمات مرور قوية لأجهزتهم وحساباتهم.

ضمان وجود بوابة بريد إلكتروني آمنة

هذه الممارسة المُثلى تندرج تحت السياسات الأمنية، لكنها تحتفظ بأهميتها بشكل مستقل. هذا البرنامج هو منتج أمني للبريد الإلكتروني يستخدم التحليل والتعلم الآلي لحماية المستخدمين ومنع رسائل التصيد أو الاحتيال.

سياسات أمن البريد الإلكتروني

تحتاج المؤسسة إلى مجموعة قوية من القواعد لتنظيم كيفية تفاعل المستخدمين عبر البريد الإلكتروني الوارد والصادر. يمكن أن تختلف هذه السياسات، لكن الأكثر شيوعًا هو استخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) وتشفير البريد الإلكتروني، والتحكم في مرفقات البريد الإلكتروني والاحتفاظ بالبيانات والتحديثات الدورية للبرمجيات.

من بين بروتوكولات أمن البريد الإلكتروني المهمة الأخرى، إطار عمل سياسة المرسِل (SPF)، والبريد المعرَّف بمفاتيح النطاق (DKIM)، والمصادقة القائمة على النطاق والتقارير والامتثال (DMARC). تشتهر هذه البروتوكولات باختصاراتها، وهي معقدة وتتطلب عناية فائقة قبل تنفيذ أحدها أو جميعها.

بروتوكول SPF

يضيف معيار مصادقة البريد الإلكتروني هذا طبقة حماية إلى خوادم DNS الخاصة بك. فهو يُنشئ قائمة بالمرسِلين المصرح لهم ويمكن أن يمنع انتحال النطاق.

بروتوكول DKIM

يُعَد هذا بروتوكولًا أمنيًا للبريد الإلكتروني يستخدم التشفير بالمفتاح العام لإنشاء توقيع رقمي أصيل ويضمن عدم تعديل أي بريد إلكتروني أثناء النقل.

بروتوكول DMARC

يهدف هذا البروتوكول إلى حماية النطاقات، وهو البروتوكول المنسِّق الذي يتفاعل مع نتائج اختبارات SPF وDKIM. تتغير سياسات DMARC اعتمادًا على احتياجات المؤسسة.

