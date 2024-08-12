ما المقصود بمنع فقدان البيانات (DLP)؟

تُعد البيانات ميزة تنافسية بالنسبة إلى الكثير من الأعمال. تحتوي شبكة الشركة النموذجية على مجموعة قيِّمة من الأسرار التجارية والمبيعات والسجلات وبيانات العملاء الشخصية وغيرها من المعلومات الحساسة. يستهدف المخترقون هذه البيانات، وغالبًا ما تبذل المؤسسات جهدًا كبيرًا للحفاظ على أمان بياناتها الحساسة.

وفي الوقت نفسه يصل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المستخدمين المصرح لهم إلى بيانات المؤسسة عبر مستودعات التخزين السحابي والمستودعات المحلية يوميًا. لذا، يصبح منع فقدان البيانات مع تسهيل الوصول المصرح به أولوية لمعظم المؤسسات.

يساعد منع فقدان البيانات (DLP) المؤسسات على الحد من تسرب البيانات وفقدانها من خلال تعقب البيانات في كل أنحاء الشبكة وتطبيق السياسات الأمنية على هذه البيانات. تسعى الفرق الأمنية إلى التأكد من أن الأشخاص المناسبين فقط هم مَن يمكنهم الوصول إلى البيانات الصحيحة للأسباب الوجيهة.

يفحص أحد حلول منع فقدان البيانات (DLP) حزم البيانات في أثناء حركتها عبر الشبكة، لكشف استخدام المعلومات السرية مثل أرقام بطاقات الائتمان وبيانات الرعاية الصحية وسجلات العملاء والملكية الفكرية.بهذه الطريقة، يمكن أن تطبق المؤسسات الضوابط الصحيحة للتحكم في الوصول وسياسات الاستخدام لكل نوع من البيانات.