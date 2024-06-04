تاريخ التحديث: 4 يونيو 2024
المساهم: ماثيو كوسينسكي
برامج الفدية هي أحد أنواع البرامج الضارة التي تحتجز بيانات حساسة للضحية أو جهازه وتهدد بإبقائها مشفرة –أو ما هو أسوأ من ذلك– إذا لم يدفع الضحية فدية للمهاجم.
طلبت هجمات برامج الفدية الخبيثة الأولى ببساطة فدية مقابل مفتاح التشفير اللازم لاستعادة الوصول إلى البيانات المتضررة أو استخدام الجهاز المتضرر. ومن خلال إجراء نسخ احتياطي منتظم أو مستمر للبيانات، يمكن للمؤسسة الحد من التكاليف الناجمة عن هذه الأنواع من هجمات برامج الفدية وغالبًا ما تتجنب دفع طلب الفدية.
في السنوات الأخيرة، تطورت هجمات برامج الفدية لتشمل أساليب الابتزاز المزدوج والابتزاز الثلاثي التي تزيد من المخاطر بشكل كبير. فحتى الضحايا الذين يحتفظون بنسخ احتياطية للبيانات بدقة أو يدفعون طلب الفدية الأولي معرضون للخطر.
تضيف هجمات الابتزاز المزدوج خطر سرقة بيانات الضحية وتسريبها عبر الإنترنت. كما تضيف هجمات الابتزاز الثلاثي خطر استخدام البيانات المسروقة لمهاجمة عملاء الضحية أو شركاء العمل.
تُعد برامج الفدية أحد أكثر أشكال البرامج الضارة شيوعًا، ويمكن أن تكلف هجمات برامج الفدية المؤسسات المتضررة ملايين الدولارات.
بلغت نسبة برامج الفدية 20% من جميع الهجمات الإلكترونية التي سجلها مؤشر IBM ® X-Force ® Threat Intelligence Index في عام 2023. وسرعان ما تتطور هذه الهجمات. عندما يتمكن المتسللون من الوصول إلى شبكة ما، يستغرق الأمر أقل من أربعة أيام لنشر برامج الفدية. وتمنح هذه السرعة المؤسسات القليل من الوقت لاكتشاف الهجمات المحتملة والتصدي لها.
يتردد ضحايا برامج الفدية والمفاوضون في الكشف عن مدفوعات الفدية، لكن الجهات الفاعلة في مجال التهديد غالبًا ما تطلب مبالغ من سبعة أرقام وثمانية أرقام. ومدفوعات الفدية ليست سوى جزء من التكلفة الإجمالية لفيروسات برامج الفدية. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لشركة IBM، يبلغ متوسط تكلفة اختراق برامج الفدية 5.68 ملايين دولار أمريكي، وهذا لا يشمل مدفوعات الفدية.
ومع ذلك، أصبحت فرق الأمن الإلكتروني أكثر مهارة في مكافحة برامج الفدية. وجد مؤشر X-Force Threat Intelligence Index أن الإصابات ببرامج الفدية الخبيثة قد انخفضت بنسبة 11.5% بين عامي 2022 و2023، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التحسينات في اكتشاف التهديدات والوقاية منها.
عزز معرفتك وأعد التفكير في خطة الاستجابة للحوادث لتعزيز دفاعات مؤسستك ضد برامج الفدية.
هناك نوعان شائعان من برامج الفدية الخبيثة. النوع الأكثر شيوعًا، يُسمى تشفير برامج الفدية أو برامج الفدية المشفرة، يحتفظ ببيانات الضحية رهينة عن طريق تشفيرها. ثم يطلب المهاجم فدية مقابل توفير مفتاح التشفير اللازم لفك تشفير البيانات.
والنوع الأقل شيوعًا من برامج الفدية، الذي يُسمى برامج الفدية غير المشفرة أو برامج الفدية التي تقفل الشاشة، يغلق جهاز الضحية بالكامل عادة عن طريق حظر الوصول إلى نظام التشغيل. فبدلاً من بدء التشغيل كالمعتاد، يعرض الجهاز شاشة تطلب الفدية.
يندرج هذان النوعان الشائعان في هذه الفئات الفرعية التالية:
البرامج المسربة أو البرامج الضارة هي برامج الفدية التي تسرق البيانات الحساسة أو تستولي عليها وتهدد بنشرها. في حين أن الأشكال السابقة من البرامج المسربة أو البرامج الضارة غالبًا ما تسرق البيانات من دون تشفيرها، فإن الأشكال الحالية عادةً ما تفعل كليهما.
تتضمن برامج الفدية الضارة للأجهزة المحمولة جميع برامج الفدية الضارة التي تؤثر في الأجهزة المحمولة. حيث يتم تقديم معظم برامج الفدية للأجهزة المحمولة من خلال التطبيقات الضارة أو التنزيلات من محرك الأقراص، وهي برامج فدية غير مشفرة. يفضل المهاجمون برامج قفل الشاشة للهجمات على الأجهزة المحمولة لأن النسخ الاحتياطية المؤتمتة للبيانات السحابية، وهي قياسية في العديد من الأجهزة المحمولة، تجعل من السهل صد هجمات التشفير.
تهدد برامج مسح البيانات أو برامج الفدية المدمرة بتدمير البيانات إذا لم تدفع الضحية الفدية. وفي بعض الحالات، تدمر برامج الفدية البيانات حتى لو دفعت الضحية الفدية. وغالبًا ما يتم نشر هذا النوع من برامج الفدية الخبيثة من خلال الجهات الفاعلة في الدولة أو المهاجمين بدلاً من المجرمين الإلكترونيين العاديين.
برامج التخويف كما يوحي الاسم هي برامج الفدية الخبيثة التي تحاول تخويف المستخدم لدفع فدية. وقد تظهر برامج التخويف في هيئة رسالة من وكالة إنفاذ القانون تتهم الضحية بارتكاب جريمة وتطالبه بدفع غرامة. أو قد تنتحل هذه البرامج رسالة تحذيرية مشروعة من الإصابة بفيروس، فتشجع الضحية على شراء برامج فدية متنكرة في هيئة برنامج مكافحة فيروسات.
يكون برنامج التخويف أحيانًا برنامج الفدية الخبيث أو تشفير البيانات أو إغلاق الجهاز. وفي حالات أخرى، يكون ناقل برامج الفدية الخبيثة، حيث لا يقوم بتشفير أي شيء سوى إجبار الضحية على تنزيل برنامج الفدية.
يمكن أن تستخدم هجمات برامج الفدية الخبيثة عدة طرق أو نواقل لإصابة شبكة أو جهاز. تتضمن بعض أبرز نواقل فيروس برامج الفدية ما يلي:
تخدع هجمات الهندسة الاجتماعية الضحايا لتنزيل الملفات القابلة للتنفيذ التي تتحول إلى برامج الفدية وتشغيلها. على سبيل المثال، قد تحتوي رسالة البريد الإلكتروني الاحتيالية على مرفق ضار متخفي في صورة ملف .pdf يبدو غير ضار أو مستند Microsoft Word أو أي ملف آخر.
قد تجذب هجمات الهندسة الاجتماعية المستخدمين أيضًا لزيارة موقع ويب ضار أو مسح رموز QR الضارة التي تمرر برامج الفدية عبر متصفح الويب الخاص بالمستخدم.
غالبًا ما يستغل المجرمون الإلكترونيون الثغرات الموجودة لإدخال تعليمات برمجية ضارة في جهاز أو شبكة.
تشكل الثغرات الأمنية في يوم الصفر، ثغرات غير معروفة لمجتمع الأمن أو تم تحديدها ولكن لم يتم تصحيحها بعد، تهديدًا خاصًا. تشتري بعض عصابات برامج الفدية معلومات حول عيوب يوم الصفر من مهاجمين آخرين للتخطيط لهجماتها. استخدم المهاجمون أيضًا نقاط الضعف المصححة بشكل فعال كنواقل للهجوم، كما كان الحال في هجوم WannaCry لعام 2017.
يمكن للمجرمين الإلكترونيين سرقة بيانات اعتماد المستخدمين المصرح لهم أو شراؤها على الويب المظلم أو اختراقها من خلال هجمات القوة الغاشمة. ثم يستخدمون بيانات الاعتماد هذه لتسجيل الدخول إلى شبكة أو كمبيوتر ونشر برامج الفدية مباشرة.
يُعد بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP)، وهو بروتوكول Microsoft خاص يسمح للمستخدمين بالوصول إلى جهاز كمبيوتر عن بُعد، هدفًا شائعًا لسرقة بيانات الاعتماد بين مهاجمي برامج الفدية.
غالبا ما يستخدم المتسللون برامج ضارة تم تطويرها لهجمات أخرى لإدخال برامج الفدية ضمن الجهاز. استخدم ممثلو التهديد حصان طروادة Trickbot، المصمم في الأصل لسرقة بيانات الاعتماد المصرفية، لنشر متغير Conti ransomware طوال عام 2021.
يمكن للمهاجمين استخدام مواقع الويب لإدخال برامج الفدية في الأجهزة دون علم المستخدمين. تستخدم مجموعات الاستغلال مواقع الويب المخترقة لفحص متصفحات الزوار بحثًا عن الثغرات في تطبيقات الويب التي يمكنهم استخدامها لإدخال برامج الفدية في الجهاز.
يمكن أيضًا للإعلانات الخبيثة - الإعلانات الرقمية المشروعة التي اخترقها المهاجمون - إدخال برامج الفدية في الأجهزة، حتى إذا لم ينقر المستخدم على الإعلان.
لا يحتاج المجرمون الإلكترونيون بالضرورة إلى تطوير برامج الفدية الخاصة بهم لاستغلال هذه النواقل. يقوم بعض مصممي برامج الفدية بمشاركة التعليمات البرمجية للبرامج الضارة الخاصة بهم مع المجرمين الإلكترونيين من خلال ترتيبات برامج الفدية كخدمة (RaaS).
يستخدم المجرم الإلكتروني، أو "الشركة التابعة"، التعليمات البرمجية لتنفيذ هجوم ويقسم دفع الفدية مع المصمم. إنها علاقة متبادلة المنفعة. يمكن للشركات التابعة الاستفادة من الابتزاز من دون الحاجة إلى تطوير البرامج الضارة الخاصة بهم، ويمكن للمصممين زيادة أرباحهم من دون شن المزيد من الهجمات الإلكترونية.
يمكن لموزعي برامج الفدية بيع برامج الفدية من خلال الأسواق الرقمية على الويب المظلم. ويمكنهم أيضًا تجنيد الشركات التابعة مباشرة من خلال المنتديات عبر الإنترنت أو الطرق المماثلة. استثمرت مجموعات برامج الفدية الكبيرة مبالغ كبيرة من المال في جهود التوظيف لجذب الشركات التابعة.
عادةً ما يتم تنفيذ هجوم برامج الفدية من خلال هذه المراحل.
وفقًا لدليل IBM Security ® النهائي إلى برامج الفدية، فإن أكثر النواقل شيوعًا لهجمات برامج الفدية هي التصيد الاحتيالي واستغلال الثغرات الأمنية واختراق بروتوكولات الوصول عن بُعد مثل RDP.
بحسب ناقل الوصول الأولي، قد ينشر المهاجمون أداة وصول عن بُعد وسيطة (RAT) أو برامج ضارة أخرى للمساعدة على الحصول على مكان في النظام المستهدف.
خلال هذه المرحلة الثالثة، يركز المهاجمون على فهم النظام المحلي والمجال الذي يمكنهم الوصول إليه حاليًا. يستطيع المهاجمون أيضًا الوصول إلى أنظمة ومجالات أخرى، وهي عملية تسمى الحركة الجانبية.
في هذه المرحلة، يحول مشغلو برامج الفدية التركيز إلى تحديد البيانات القيمة واستخراجها (سرقتها)، عادةًعن طريق تنزيل نسخة لأنفسهم أو تصديرها.
في حين أن المهاجمين قد يسرقون أي بيانات يمكنهم الوصول إليها، إلا أنهم عادة ما يركزون على البيانات القيمة بشكل خاص - بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمعلومات الشخصية للعملاء والملكية الفكرية - التي يمكنهم استخدامها للابتزاز المزدوج.
تبدأ برامج الفدية المشفرة في تحديد الملفات وتشفيرها. تقوم بعض برامج الفدية المشفرة أيضًا بتعطيل ميزات استعادة النظام أو حذف النسخ الاحتياطية على كمبيوتر الضحية أو شبكتها أو تشفيرها لزيادة الضغط لدفع ثمن مفتاح فك التشفير.
بعد تشفير الملفات أو جعل الجهاز غير قابل للاستخدام، ينبه برنامج الفدية الضحية إلى وجود الفيروس.
بعد تشفير الملفات أو جعل الجهاز غير قابل للاستخدام ، ينبه برنامج الفدية الضحية إلى الإصابة. غالبًا ما يأتي هذا الإشعار من خلال ملف .txt وقد يتم إيداع الملف على سطح مكتب الكمبيوتر أو من خلال نافذة منبثقة.
تحتوي مذكرة الفدية على تعليمات حول كيفية دفع الفدية، وعادةً ما تكون بعملة مشفرة أو بطريقة مماثلة لا يمكن تتبعها. يكون الدفع مقابل مفتاح فك التشفير أو استعادة العمليات القياسية.
حتى الآن، حدد باحثو الأمن الإلكتروني الآلاف من متغيرات أو "عائلات" برامج الفدية المتميزة - سلالات فريدة تحمل توقيعات ووظائف التعليمات البرمجية الخاصة بها.
تتميز العديد من سلالات برامج الفدية بشكل خاص بمدى تدميرها، ومدى تأثيرها في تطوير برامج الفدية أو التهديدات التي تشكلها اليوم.
ظهر CryptoLocker لأول مرة في سبتمبر 2013، ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في بدء العصر الحديث لبرامج الفدية الضارة.
انتشر CryptoLocker من خلال الروبوتات (شبكة من أجهزة الكمبيوتر المخترقة)، وكان CryptoLocker من أوائل مجموعات برامج الفدية الخبيثة التي تشفر ملفات المستخدمين بقوة. ونهب ما يقدر بنحو 3 ملايين دولار قبل أن توقفه جهود إنفاذ القانون الدولية في عام 2014.
أدى نجاح CryptoLocker إلى ظهور العديد من المقلدين ومهد الطريق لأشكال مثل WannaCry وRyuk وPetya.
هاجمت أول دودة تشفير رفيعة المستوى- وهي برامج الفدية التي يمكن أن تنتشر إلى أجهزة أخرى على الشبكة - WannaCry أكثر من 200,000 جهاز كمبيوتر في 150 دولة. كانت الحواسيب المتأثرة معرضة للخطر لأن المسؤولين أهملوا تصحيح ثغرة EternalBlue من Microsoft Windows.
إلى جانب تشفير البيانات الحساسة، هدد برنامج الفدية WannaCry بمسح الملفات إذا لم يرسل الضحايا المدفوعات في غضون سبعة أيام. ولا يزال هذا الهجوم أحد أكبر هجمات برامج الفدية الخبيثة حتى الآن، حيث تُقدَّر تكاليفه بنحو 4 مليارات دولار أمريكي.
على عكس برامج الفدية المشفرة الأخرى، تقوم برمجية Petya بتشفير جدول نظام الملفات بدلاً من تشفير الملفات الفردية، ما يجعل الكمبيوتر المصاب غير قادر على تشغيل Windows.
وقد استُخدمت نسخة معدّلة بشكل كبير من NotPetya لتنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق، ضد أوكرانيا بشكل أساسي في عام 2017. كان برنامج NotPetya برنامج مسح بيانات غير قادر على فتح الأنظمة حتى بعد أن يدفع الضحايا.
شاعت هجمات ”Ryuk“ التي ظهرت لأول مرة في عام 2018، وهي هجمات "برمجيات الفدية الخبيثة الكبيرة" ضد أهداف محددة عالية القيمة، حيث بلغ متوسط طلبات الفدية أكثر من مليون دولار أمريكي. يمكن لبرنامج Ryuk تحديد ملفات النسخ الاحتياطي وميزات استعادة النظام وتعطيلها. ظهرت سلالة جديدة بقدرات برامج الديدان المشفرة في عام 2021.
DarkSide، الذي تديره مجموعة يُشتبه في أنها تعمل من روسيا، هو شكل برمجيات الفدية الذي هاجم خط أنابيب كولونيال في 7 مايو 2021 فيما يعتبره الكثيرون أسوأ هجوم إلكتروني على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة حتى الآن، أغلقت DarkSide خط الأنابيب الذي يزود 45% من وقود الساحل الشرقي مؤقتًا.
وإلى جانب شن الهجمات المباشرة، تقوم مجموعة DarkSide أيضًا بترخيص برامج الفدية الخبيثة للشركات التابعة لها من خلال ترتيبات برامج الفدية كخدمة.
Locky هو برنامج فدية مشفر ذو طريقة مميزة للإصابة - فهو يستخدم وحدات الماكرو المخفية في مرفقات البريد الإلكتروني (ملفات Microsoft Word) متخفية في شكل فواتير شرعية. وعندما يقوم المستخدم بتنزيل مستند Microsoft Word وفتحه، تقوم وحدات الماكرو الضارة بتنزيل حمولة برامج الفدية سرًا على جهاز المستخدم.
ساعدت برمجية REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodin أو Sodinokibi، في نشر نهج برامج الفدية كخدمة لتوزيع برامج الفدية الخبيثة.
اشتهرت REvil باستخدامها في صيد الطرائد الكبيرة وهجمات الابتزاز المزدوج، وكانت وراء هجمات 2021 ضد JBS USA وKaseya Limited. دفعت JBS فدية قدرها 11 مليون دولار بعد أن عطل المهاجمون عملية معالجة لحوم البقر الأمريكية بالكامل. وأثرت فترة التعطل الكبيرة على أكثر من 1,000 من عملاء برامج Kaseya.
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه فكك REvil واتهم العديد من أعضائه في مطلع عام 2022.
رُصدت عصابة Conti لأول مرة في عام 2020، حيث كانت عصابة Conti تدير مخططًا واسع النطاق لبرامج الفدية كخدمة تدفع فيه أجورًا منتظمة للمهاجمين مقابل استخدام برامج الفدية. استخدمت Conti شكلاً فريدًا من أشكال الابتزاز المزدوج حيث هددت العصابة ببيع الوصول إلى شبكة الضحية إلى مهاجمين آخرين إذا لم تدفع الضحية.
تم حل Conti بعد تسريب سجلات المحادثة الداخلية للعصابة في عام 2022، لكن العديد من الأعضاء السابقين ما زالوا نشطين في عالم الجرائم الإلكترونية. وفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index، تم ربط شركاء Conti السابقين ببعض أكثر أنواع برامج الفدية انتشارًا اليوم، بما في ذلك BlackBasta وRoyal وZeon.
يُعد LockBit أحد أكثر متغيرات برامج الفدية شيوعًا في عام 2023 وفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index ، و يتميز بالسلوك التجاري لمطوريه. من المعروف أن مجموعة LockBit تكتسب سلالات أخرى من البرامج الضارة بنفس الطريقة التي تستحوذ بها الشركات المشروعة على شركات أخرى.
بينما استولت سلطات إنفاذ القانون على بعض مواقع LockBit في فبراير 2024 وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أحد كبار قادة العصابة، تواصل LockBit مهاجمة الضحايا.
تختلف طلبات الفدية على نطاق واسع، ويختار العديد من الضحايا عدم الإفصاح عن المبلغ الذي دفعوه، لذا من الصعب تحديد متوسط مبلغ دفع الفدية. ومع ذلك، فإن معظم التقديرات تشير إلى أن المبلغ يتراوح بين ستة أرقام وسبعة أرقام. وقد طالب المهاجمون بدفع فدية تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي وفقًا لدليل IBM النهائي لبرامج الفدية.
الأهم من ذلك أن نسبة الضحايا الذين يدفعون أي فدية على الإطلاق قد انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة. ووفقًا لشركة Coveware للاستجابة لحوادث الابتزاز الإلكتروني، فإن 37% فقط من الضحايا دفعوا فدية في عام 2023، مقارنة بنسبة 70% في عام 2020.1
يشير الخبراء إلى تعزيز التجهيزات للجرائم الإلكترونية - بما في ذلك زيادة الاستثمار في النسخ الاحتياطية للبيانات وخطط الاستجابة للحوادث وتقنيات منع التهديدات واكتشافها - كمحرك محتمل وراء هذا الانعكاس.
وافقت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية بالإجماع على منع ضحايا برامج الفدية من دفع طلبات الفدية. وفقًا لفريق العمل الوطني للتحقيق الإلكتروني المشترك (NCIJTF)، وهو تحالف مكون من 20 وكالة فيدرالية أمريكية شريكة مُكلفة بالتحقيقات في التهديدات الإلكترونية:
"مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يشجع على دفع فدية للجهات الإجرامية. فقد يشجع دفع الفدية الخصوم على استهداف مؤسسات إضافية، وتشجيع الجهات الإجرامية الأخرى على الانخراط في توزيع برامج الفدية و/ أو تمويل الأنشطة غير المشروعة. كما أن دفع الفدية لا يضمن استرداد ملفات الضحية".
توصي وكالات إنفاذ القانون بأن يبلغ ضحايا برامج الفدية عن الهجمات إلى السلطات المختصة، مثل مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل دفع الفدية.
بعض ضحايا هجمات برامج الفدية ملزمون قانونًا بالإبلاغ عن إصابات برامج الفدية بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون فدية أم لا. على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) عمومًا من كيانات الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي اختراق أمني للبيانات، بما في ذلك هجمات برامج الفدية، إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
في ظل ظروف معينة، قد يكون دفع الفدية أمرًا غير قانوني.
صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) أن دفع فدية للمهاجمين من البلدان الخاضعة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية - مثل كوريا الشمالية أو إيران - ينتهك اللوائح التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ويمكن أن يواجه المنتهكون عقوبات مدنية أو غرامات أو تهم جنائية.
جعلت بعض الولايات الأمريكية، مثل فلوريدا ونورث كارولينا، دفع الفدية أمرًا غير قانوني بالنسبة إلى الهيئات الحكومية في الولاية.
يوصي خبراء الأمن الإلكتروني والوكالات الفيدرالية مثل وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية (CISA) والخدمة السرية الأمريكية بأن تتخذ المؤسسات تدابير احترازية للدفاع ضد تهديدات برامج الفدية. يمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
في حين أن أدوات فك التشفير لبعض متغيرات برامج الفدية متاحة للعامة من خلال مشاريع مثل No More Ransomware2، إلا أن معالجة فيروسات برامج الفدية النشطة تتطلب غالبًا نهجًا متعدد الأوجه.
راجع دليل IBM Security النهائي إلى برامج الفدية الضارة للاطلاع على مثال لخطة الاستجابة لحوادث برامج الفدية المصممة على غرار دورة حياة الاستجابة للحوادث الخاصة بالمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
1989: أول برامج الفدية الخبيثة الموثقة والمعروفة باسم هجوم "AIDS Trojan" أو "P.C. Cyborg"، والتي يتم توزيعها من خلال الأقراص المرنة. فيخفي أدلة الملفات على كمبيوتر الضحية ويطلب 189 دولارًا أمريكيًا لإظهارها. نظرًا لأن هذه البرامج الضارة تعمل عن طريق تشفير أسماء الملفات بدلاً من الملفات نفسها، فمن السهل على المستخدمين رد الضرر من دون دفع فدية.
1996: في أثناء تحليلهما لهجمات AIDS Trojan، حذّر عالما الحاسوب آدم ل. يونغ وموتي يونغ من أشكال مستقبلية من البرامج الخبيثة التي يمكن أن تستخدم تشفيرًا أكثر تطورًا للاحتفاظ بالبيانات الحساسة كرهينة.
2005: بعد عدد قليل نسبيًا من هجمات برامج الفدية الخبيثة خلال مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت موجة من الإصابات تتركز في روسيا وأوروبا الشرقية. ظهرت الأشكال الأولى لاستخدام التشفير غير المتماثل. نظرًا لأن برامج الفدية الجديدة توفر طرقًا أكثر فاعلية لابتزاز الأموال، يبدأ المزيد من المجرمين الإلكترونيين في نشر برامج الفدية الضارة في جميع أنحاء العالم.
2009: إدخال العملة المشفرة، وخاصة البيتكوين، ما منح المجرمين الإلكترونيين طريقة لتلقي مدفوعات الفدية التي لا يمكن تعقبها، ما يؤدي إلى الزيادة التالية في نشاط برامج الفدية الضارة.
2013: بدأ العصر الحديث لبرامج الفدية الضارة مع برمجية CryptoLocker التي افتتحت الموجة الحالية من هجمات الفدية الضارة المتطورة للغاية القائمة على التشفير والتي تطلب الدفع بالعملة المشفرة.
2015: طرح شكل برامج الفدية الضارة Tox Ransomware نموذج برامج الفدية كخدمة (RaaS).
2017: ظهرت WannaCry، أول دودة مشفرة ذاتية الانتشار تستخدم على نطاق واسع.
2018: روج Ryuk لصيد برامج الفدية الخبيثة الكبيرة.
2019: أصبحت هجمات برامج الفدية الخبيثة المزدوجة والثلاثية أكثر شيوعًا.لوحظ أن كل حادث من حوادث برامج الفدية الضارة التي استجاب لها فريق الاستجابة لحوادث الفدية التابع لشركة IBM Security® X-Force® منذ عام 2019 تضمن ابتزازًا مزدوجًا.
2022: اختطاف السلاسل - حيث يقحم المجرمين الإلكترونيون أنفسهم في المحادثات المشروعة عبر الإنترنت لأهداف نشر البرامج الخبيثة - يظهر كناقل بارز لبرامج الفدية الضارة.
2023: نظرًا لتحسن الدفاعات ضد برامج الفدية الخبيثة، بدأت العديد من عصابات برامج الفدية الخبيثة في توسيع ترساناتها واستكمال برامج الفدية الخبيثة بأساليب ابتزاز جديدة. وعلى وجه الخصوص، تبدأ عصابات مثل LockBit وبعض بقايا Conti في استخدام البرامج الضارة لسرقة المعلومات التي تسمح لهم بسرقة البيانات الحساسة واحتجازها كرهينة من دون الحاجة إلى إغلاق أنظمة الضحايا.
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1 تطبيق متطلبات جديدة للإبلاغ عن برامج الفدية الخبيثة حيث يتجنب الضحايا الدفع بشكل متزايد. Coveware. 26 يناير 2024.
2 أدوات فك التشفير. لا مزيد من الفدية.