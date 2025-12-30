ما المقصود بالشبكة الخفية؟

الإنترنت المظلم (darknet) هي بنية الشبكة التحتية، أي الحواسيب والأجهزة الأخرى المترابطة التي تُمكّن الوصول إلى محتوى الشبكة الخفية.
وغالبًا ما يُستخدم مصطلحا "الإنترنت المظلم" (darknet) و"الشبكة الخفية" (dark web) على أنهما مترادفان، تمامًا كما يُستخدم مصطلحا "الإنترنت" و"الويب" بشكل متبادل.لكن من الناحية التقنية، الإنترنت هو شبكة من الأجهزة المتصلة، أما الويب فهو طبقة من المعلومات (مواقع الويب والتطبيقات وخدمات أخرى) يمكن للأشخاص الوصول إليها عبر الإنترنت.
وينطبق التمييز نفسه على الإنترنت المظلم والشبكة الخفية: فالإنترنت المظلم هو البنية التحتية، والشبكة الخفية هي المحتوى الذي يمكن الوصول إليه عبر تلك البنية.
هناك العديد من شبكات الإنترنت المظلم المختلفة، وتُعد شبكة Tor هي الأكثر شهرة. (لمزيد من المعلومات ، انظر "ما المقصود بشبكة Tor؟") تشمل شبكات الإنترنت المظلم الأخرى Invisible Internet Project (I2P) وHyphanet.
معظم الشبكات المظلمة هي شبكات متراكبة ، وهي شبكات فرعية متميزة موجودة داخل شبكة أكبر. وعادةً ما تكون هذه الشبكة الأكبر حجمًا هي الإنترنت نفسه.
لكن شبكات الإنترنت المظلم معزولة عن الإنترنت العام، ولا يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة من خلال المتصفحات العادية مثل Google Chrome أو Mozilla Firefox أو Microsoft Edge. يحتاج المستخدمون إلى برامج خاصة أو أذونات أو إعدادات للوصول إلى شبكة الإنترنت المظلم (darknet).
تُدار العديد من شبكات الإنترنت المظلم، مثل Tor، بواسطة متطوعين ومؤسسات غير ربحية، حيث يتبرع الأشخاص بأجهزتهم الخاصة بحرية لتعمل كعُقد على الشبكة.وتوجد شبكات أخرى لامركزية من نوع نظير إلى نظير، أو شبكات خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا بدعوة.
وهناك عامل إضافي يميّز شبكات الإنترنت المظلم عن الإنترنت الأوسع وعن غيرها من الشبكات التراكبية: إذ تُخفي شبكات الإنترنت المظلم هويات المستخدمين عمدًا عبر التشفير متعدد الطبقات والتوجيه البصلي (onion routing) وطرق أخرى.