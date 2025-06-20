ما المقصود بتشفير المفتاح العام؟

تشفير المفتاح العام هو نوع من أنظمة التشفير التي تستخدم زوجًا من المفاتيح المترابطة رياضيًا—أحدهما عام والآخر خاص— بهدف تشفير البيانات وفك تشفيرها. و"المفتاح" هو سلسلة فريدة من البيانات تُستخدم ككلمة مرور لتشفير المعلومات أو فك تشفيرها، ما يسمح للأشخاص والأنظمة بتبادل المعلومات الحساسة.

ويُشار إلى هذا النهج الأمني أيضًا باسم التشفير غير المتماثل أو تشفير المفتاح العام، وهو يختلف عن التشفير المتماثل بطريقة أساسية: فهو يستخدم مفتاحين مختلفين بدلاً من مفتاح مشترك واحد.

في الأنظمة المتماثلة مثل معيار التشفير المتقدم (AES)، يستخدم كلا الطرفين المفتاح السري نفسه— وهو مفتاح مؤقت مشترك بين الطرفين—يُستخدم لتشفير البيانات وفك تشفيرها. يتطلب هذا النهج تبادل المفتاح بأمان مسبقًا. يتغلب تشفير المفتاح العام على هذا التحدي باستخدام مفتاح عام للتشفير و مفتاح خاص لفك التشفير. فهو مثل صندوق بريد يمكن لأي شخص وضع رسالة فيه، ولكن يمكن للمالك فقط فتحه.

يتيح هذا الفرق الاتصال الآمن عبر الشبكات غير الموثوق بها. ويُدعم أيضًا إمكانات مثل التوقيعات الرقمية والمصادقة وعدم التنصل (وهو إثبات للمصدر لا يمكن إنكاره).

من الناحية العملية، غالبًا ما يُجمع بين النهجين الأمنيين: في تشفير المفتاح العام، يُنشأ مفتاح سري مشترك، والذي يمكن استخدامه عندئذٍ لتسريع التشفير المتماثل للبيانات الفعلية.