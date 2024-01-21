لست متأكدًا متى رأيت رمز الويب JSON (JWT) لأول مرة، لكن منذ ذلك الحين، رأيت العديد منها. بالنسبة إلى العين غير المدربة، تبدو مثل بعض المخرجات الحاسوبية المشوشة.

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwQUJDIiwibmFtZSI6IkhlbnJpayBMb2VzZXIiLCJpYXQiOjE2MTExNDA0MDAsImV4cCI6MTYxMTIzNDU2N30._iVbBcypdse-9sjrxp9iOrGsXKBWrBB3mrHgBtukcfM

الحقيقة هي أن ما سبق (وJWTs بشكل عام) يحتوي على معلومات أساسية تؤثر بشكل مباشر في الأمان سواء في السحابة أو في البنية التحتية المحلية. فإنها معلومات لتحديد هوية المستخدمين والتحقق منها. تُعد JWTs ضرورية لجعل الحلول القائمة على الخدمات المصغرة تعمل، كما أنها تشكل عنصرًا أساسيًا مهمًا لتحقيق التطبيقات ذات الـ 12عاملاً.

في منشور المدونة هذا، سأشارك بعض المعلومات التاريخية عن JWTs، وأقدم مفاهيمها الأساسية، وألقي نظرة على سيناريوهات الاستخدام الشائعة لـ JWT على IBM Cloud.