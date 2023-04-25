ما المقصود بتصيد كبار الشخصيات؟

تصيّد كبار الشخصيات (Whale Phishing)، أو (Whaling)، هو هجوم تصيّد موجه يستهدف حصريًا مسؤولًا تنفيذيًا رفيع المستوى أو مسؤولًا رسميًا. عادةً ما ينتحل المخترق صفة زميل من داخل المؤسسة، أو جهة نظيرة أو أعلى في مؤسسة أخرى.

تكون رسائل تصيّد كبار الشخصيات شديدة التخصيص. يبذل المخترقون جهدًا كبيرًا لتقليد أسلوب كتابة المرسل الحقيقي، وعند الإمكان، يشيرون إلى سياق محادثات عمل حقيقية جارية. وغالبًا ما يتجسس منفذو هذه الهجمات على المحادثات بين المرسل والضحية؛ ويحاول الكثير منهم اختراق حساب البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الخاص بالمرسل، لإرسال الرسالة الاحتيالية مباشرةً من هناك، لتحقيق أقصى درجة من المصداقية.

ونظرًا لأن هذه الهجمات تستهدف أفرادًا يمكنهم الموافقة على تحويلات مالية كبيرة، فهي توفر عائدًا فوريًا أكبر للمخترق.

ويتم أحيانًا الخلط بين هجمات تصيّد كبار الشخصيات وهجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأنشطة التجارية (BEC)، وهو نوع آخر من هجمات التصيّد الموجّه، حيث يرسل المخترق رسالة احتيالية تظهر وكأنها من زميل أو موظف آخر. لكن BEC لا يُعد دائمًا تصيّد كبار شخصيات (لأنه غالبًا ما يستهدف موظفين من مستويات أقل)، كما أن تصيّد كبار الشخصيات لا يُعد دائمًا BEC (لأنه لا يعتمد دائمًا على البريد الإلكتروني). ومع ذلك، تتضمّن العديد من أكثر هجمات تصيّد كبار الشخصيات تكلفةً عناصر من هجمات BEC أيضًا. على سبيل المثال:

في عام 2015، خسرت شركة Ubiquity Networks ما يقرب من 47 مليون دولار أمريكي خلال 17 يومًا فقط ، عندما أرسل منفذو هجوم تصيّد كبار الشخصيات رسائل احتيالية منتحلين صفة الرئيس التنفيذي (and) والمستشار العام للشركة، ونجحوا في إقناع المدير المالي بتحويل أموال عبر عدة عمليات تحويل بنكي، بزعم تمويل عملية استحواذ سرّية.

، عندما أرسل منفذو هجوم تصيّد كبار الشخصيات رسائل احتيالية منتحلين صفة الرئيس التنفيذي (and) والمستشار العام للشركة، ونجحوا في إقناع المدير المالي بتحويل أموال عبر عدة عمليات تحويل بنكي، بزعم تمويل عملية استحواذ سرّية. في عام 2018، خسرت شركة Pathe Film Group مبلغ 19.2 مليون يورو (21 مليون دولار أمريكي) بعد أن انتحل المخترقون صفة الرئيس التنفيذي (CEO) لمقر الشركة في فرنسا وأرسلوا رسالة بريد إلكتروني إلى الرئيس التنفيذي (CEO) لمكتب الشركة في هولندا، يطلبون فيها تحويلات بنكية لتمويل عملية استحواذ.

بعد أن انتحل المخترقون صفة الرئيس التنفيذي (CEO) لمقر الشركة في فرنسا وأرسلوا رسالة بريد إلكتروني إلى الرئيس التنفيذي (CEO) لمكتب الشركة في هولندا، يطلبون فيها تحويلات بنكية لتمويل عملية استحواذ. وفي عام 2018 أيضًا، انتحل المخترقون صفة الرئيس التنفيذي (CEO) وكبار المسؤولين التنفيذيين والمستشار القانوني لشركة Tecnimont SpA الإيطالية ، ونجحوا في خداع رئيس وحدة الأعمال التابعة للشركة في الهند لنقل 1.3 مليار روبية هندية (18.25 مليون دولار أمريكي) إلى أحد البنوك في هونغ كونغ، أيضًا بزعم تمويل عملية استحواذ. وكجزء من عملية الاحتيال هذه، وكجزء من عملية الاحتيال هذه، ذهب المخترقون إلى حد تنظيم عدة مكالمات جماعية مزيفة لمناقشة تفاصيل "عملية الاستحواذ".

التصيّد الاحتيالي، والتصيّد الموجّه، وتصّيّد كبار الشخصيات كلها أمثلة على هجمات الهندسة الاجتماعية، أو أي هجمات تستغل نقاط الضعف البشرية بدلاً من الثغرات التقنية لاختراق الأنظمة الأمنية. ونظرًا لأنها تترك أثرًا رقميًا أقل بكثير من البرمجيات الضارة أو الاختراقات التقنية، فقد يكون من الصعب جدًا على فرق الأمن والمحترفين في مجال الأمن الإلكتروني اكتشاف هذه الهجمات أو منعها.