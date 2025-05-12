ما المقصود بأمن الهوية؟

تاريخيًا، كانت المؤسسات تحمي أنظمتها وبياناتها من خلال إنشاء حدود شبكة آمنة مدعومة بأدوات مثل جدران الحماية، والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وبرامج مكافحة الفيروسات. كان هذا "السياج الرقمي" يفترض أن كل ما هو داخل شبكة المؤسسة موثوق به، في حين يجب حظر كل ما هو خارجها.

لكن مع التحول الرقمي، اختفت تلك الحدود المنظمة. مع اعتماد المؤسسات للعمل عن بُعد، والبيئات الهجينة ومتعددة السُحب، وأدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) من جهات خارجية، فقدت شبكة المؤسسة وضوح حدودها، بحيث لم تَعُد الحماية التقليدية القائمة على المحيط فعَّالة.

تغيَّرت استراتيجيات الأمن أيضًا، من حماية أصول الشبكة إلى حماية الوصول، ما جعل الهويات الرقمية محور الأمن الإلكتروني. لم يَعُد السؤال هو "ما الشبكة التي تتصل بها؟" بل أصبح "من أنت؟ وهل لديك الحق في الوصول إلى هذا المورد؟".

وقد تكيَّفت عناصر التهديد أيضًا مع ذلك. فبدلًا من اختراق جدران الحماية، بدأت باستهداف الهويات مباشرةً من خلال التصيد الاحتيالي، وسرقة بيانات الاعتماد، واختطاف الجلسات لانتحال شخصيات المستخدمين وتصعيد الامتيازات. وفقًا لمؤشر IBM® X-Force Threat Intelligence Index، تُعَد إساءة استخدام الحسابات الصالحة من أكثر الطرق شيوعًا التي يستخدمها المتسللون لاختراق شبكات المؤسسات، حيث تمثل 30% من الهجمات الإلكترونية.

في هذا السياق، برز أمن الهوية كفرع مستقل من الأمن الإلكتروني، يركِّز على حماية الهويات الرقمية، وما يرتبط بها من صلاحيات وصول، من السرقة وسوء الاستخدام والانتهاك.

يستند أمن الهوية إلى إدارة الهوية والوصول (IAM)، وهي إطار عمل أمني لإدارة هويات المستخدمين والتحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات. وهو يُضيف قدرات الحماية والكشف والاستجابة، مع تركيز خاص على تأمين الهويات الرقمية.

بعبارة أخرى، لا يُعَد أمن الهوية بديلًا عن إدارة الهوية والوصول (IAM)، بل يوسِّع نطاقها بقدرات مثل المراقبة المستمرة، وتطبيق الوصول بحسب السياق، والاستجابة التلقائية للأنشطة المشبوهة. فبينما تحدِّد إدارة الهوية والوصول (IAM) من يملك حق الوصول، يضمن أمن الهوية بقاء هذا الوصول آمنًا.

يشكِّل كلٌّ من أمن الهوية وإدارة الهوية والوصول (IAM) معًا الأساس لحلول أمان الهوية الحديثة، ما يساعد المؤسسات على تأمين الهويات الرقمية، وإدارة صلاحيات المستخدمين، والتصدي للتهديدات الإلكترونية القائمة على الهوية.