ما المقصود بإدارة المفاتيح؟

يضمن التشفير تأمين البيانات الحساسة عن طريق تحويل النص العادي القابل للقراءة إلى نص مشفَّر غير قابل للقراءة. وتُعَد مفاتيح التشفير حجر الأساس لأمن البيانات ضمن عملية التشفير. ويمكن لأي شخص يمتلك المفاتيح استخدامها لتحويل البيانات المشفَّرة مرّة أخرى إلى نموذج النص العادي الأصلي.

في حالة سرقة مفاتيح التشفير أو إساءة التعامل معها، يمكن للمستخدمين غير المصرَّح لهم استخدام المفاتيح للوصول إلى البيانات الحساسة. وفي حال فقدان المفاتيح، يمكن أن يفقد المستخدمون المصرَّح لهم الوصول إلى بياناتهم بشكل دائم.

والنتيجة هي أن التشفير لا يكون آمنًا إلا بقدر أمان مفاتيح التشفير الخاصة به.

تساعد إدارة المفاتيح المؤسسات على إبقاء مفاتيح التشفير آمنة طوال دورة حياتها بالكامل، وحماية سلامة البيانات وتقليل مخاطر الوصول غير المصرَّح به واختراق أمن البيانات. تتضمن دورة حياة مفاتيح التشفير هذه إنشاء المفاتيح وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتناوبها وإتلافها أو إبطالها في نهاية المطاف.

يمكن أن يساعد نظام إدارة المفاتيح على أتمتة السياسات الرئيسية وتنفيذها، ما يجعل العملية أكثر كفاءة ويقلِّل الأخطاء. كما يمكن أن يساعد المؤسسات على تعزيز أمان البيانات ومنع الوصول غير المصرَّح به والامتثال للمعايير التنظيمية.

في الوقت الحالي، تعطي المؤسسات الأولوية بشكل متزايد للتشفير وإدارة المفاتيح لتعزيز أمنها الإلكتروني. ووفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات، يمكن للمؤسسات التي تستخدم التشفير تقليل التأثير المالي لاختراق أمن البيانات بأكثر من 220,000 دولار أمريكي.