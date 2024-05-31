تُعدّ لغة SQL ضرورية في مجال البيانات ويستخدمها المحللون والعلماء ومطورو قواعد البيانات. وعالميتها هذه جعلتها مهارة قيّمة في فهم لغات البرمجة الأخرى مثل Python وJava. ومنذ تطويرها في سبعينيات القرن العشرين، أصبحت لغة SQL العمود الفقري لأنظمة قواعد البيانات الحديثة.

يتم استخدام لغة SQL لتخزين واسترجاع وإدارة ومعالجة البيانات داخل أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS). حيث إنها تدعم تطبيقات معالجة المعاملات والتحليلات وتتكامل بسلاسة مع لغات البرمجة المختلفة، مثل Java، مما يتيح للمطورين بناء تطبيقات معالجة بيانات عالية الأداء تلبي مختلف احتياجات ذكاء الأعمال.

تتضمن العمليات الأساسية أوامر SQL التالية:

SELECT * FROM customers ; لاسترداد جميع السجلات من جدول 'customers'.

أدخل القيم في بيانات العملاء (الاسم، البريد الإلكتروني) ("John Doe"، "John@example.com") ; ; لإضافة عميل جديد أو تحديث العملاء

SET email = 'newemail@example.com' WHERE name = 'John Doe'؛ لتحديث عنوان البريد الإلكتروني.

يتم إجراء عمليات SQL من خلال الأوامر المكتوبة على شكل عبارات. يتم تجميع هذه البيانات في برامج تسهِّل إضافة البيانات أو تعديلها أو استرجاعها من قاعدة بيانات، تتكون من صفوف وأعمدة في جداول. حيث يحتوي كل صف على سجل، ويمثل كل عمود فئة ذات صلة من البيانات. علاوة على الجداول، تتضمن كائنات قاعدة البيانات الأخرى طرق عرض (تمثيلات البيانات المنطقية) وفهارس (لتسريع عمليات البحث) وتقارير (مجموعات البيانات الفرعية المستندة إلى المعايير).

تم تصميم قواعد بيانات SQL للمساعدة في ضمان معالجة المعاملات بموثوقية من خلال الالتزام بالخصائص التي يُعبّر عنها بالأحرف الأولى (ACID): الآلية (كل شيء أو لا شيء)، الاتساق (يحمي سلامة قاعدة البيانات)، العزلة (المعاملات لا تتداخل مع بعضها البعض) والمتانة (يساعد على ضمان استمرار التغييرات من المعاملات الناجحة حتى في حالة فشل النظام).

تنظم قواعد البيانات الارتباطية البيانات باستخدام هذه الصفوف والأعمدة لهيكلة وتنظيم المعلومات، كمعلومات العميل مثلاً وتفاصيل الشراء. يتم ربط هذه الجداول معًا من خلال العلاقات، غالبًا باستخدام معرِّف محدد أو مفتاح أساسي لتسهيل استرجاع البيانات وإدارتها بكفاءة.

في حين يتم استخدام لغة SQL القياسية على نطاق واسع، فإن اللهجات المحددة مثل T-SQL من Microsoft SQL Server وPL/SQL من Oracle تقدم ملحقات لتعزيز قدرات البرمجة الإجرائية. وتشتهر لغة SQL بوظائف الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف، وطبيعتها غير الإجرائية جعلتها في متناول الجميع حتى الذين لديهم خبرة محدودة في البرمجة، مما يجعلها في كثير من الأحيان لغة سهلة للمبتدئين. وهي متوافقة مع معايير ANSI ومتاحة في برامج SQL المجانية مثل MySQL وPostgreSQL وMicrosoft SQL.