ما المقصود بذكاء الأعمال (BI)؟

يحول محللو ذكاء الأعمال البيانات غير المنسقة إلى معارف مفيدة تعزز عملية صنع القرارات الإستراتيجية داخل المؤسسة. تُمكّن أدوات ذكاء الأعمال مستخدمي الأعمال من الجهات الخارجية والداخلية من الوصول إلى أنواع مختلفة من البيانات—القديمة والحالية، بالإضافة إلى البيانات شبه المنظمة والبيانات غير المنظمة مثل وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تحليل هذه المعلومات لاكتساب معارف بشأن آلية عمل الشركة وما يجب عليها أن تفعله حينئذٍ.

وفقًا لمجلة CIO: "على الرغم من أن ذكاء الأعمال لا يخبر مستخدمي الأعمال بما يجب عليهم فعله أو بما سيحدث إذا اتبعوا مسارًا معينًا، إلا إن ذكاء الأعمال لا يقتصر على إنشاء التقارير فحسب. بل يوفر ذكاء الأعمال طريقة للأشخاص لفحص البيانات لفهم الاتجاهات واكتساب المعارف."1

يمكن للمؤسسات استخدام المعارف المكتسبة من ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات لتحسين قرارات العمل وتحديد المشكلات أو الصعوبات ورصد اتجاهات السوق وإيجاد فرص جديدة لتحقيق الإيرادات أو لتعزيز الأعمال.