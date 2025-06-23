حلول تكنولوجية للبيع بالتجزئة

استعد لمستقبل البيع بالتجزئة باستخدام إنتاجية الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات

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تحويل التجارب في قطاع البيع بالتجزئة باستخدام الذكاء الاصطناعي

في عالم مليء بالسلع، يتوجب على شركات البيع بالتجزئة الحديثة تبني أحدث التقنيات لضمان تحقيق ميزة تنافسية في مجالات احتياجات العملاء، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتجربة التسوق الشاملة.


من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يمكن لتجار التجزئة تعزيز الإنتاجية والابتكار عبر مختلف وظائف الأعمال مثل أقسام تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصي الموارد البشرية، والخبراء الماليين، وخدمة العملاء، في مجالات مثل:

  • التنبؤ بسلوك العملاء
  • تحسين سلسلة التوريد
  • تجارب التجارة الإلكترونية السلسة
  • تحسين الإنتاجية في مهام سير العمل الأساسية
  • تطوير المهارات
  • اتصالات الموظفين
  • التنبؤ المالي السريع
  • تحسين إدارة المخاطر
دراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025: 5 تحولات ذهنية لتعزيز نمو الأعمال

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
الذكاء الاصطناعي إعداد التقارير
الذكاء الاصطناعي الفاعل لعمليات الأعمال الذكية
الذكاء الاصطناعي دراسة
دراسة IBV للمستهلكين لعام 2025: اكتشِف كيف يمكن للمؤسسات تضمين الذكاء الاصطناعي في هوية علامتها التجارية.
الذكاء الاصطناعي فيديو
استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية في قطاع البيع بالتجزئة والمنتجات الاستهلاكية (1:01)
Consulting
استكشف خدمات الاستشارات التي تقدِّمها IBM لقطاع البيع بالتجزئة

حالات الاستخدام

استكشف التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة.

إنتاجية الذكاء الاصطناعي تجربة العملاء بيانات الذكاء الاصطناعي إدارة المواهب الشؤون المالية

حلول تقنية للبيع بالتجزئة

تعزيز الإنتاجية في قطاع البيع بالتجزئة
سرّع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية في قطاع البيع بالتجزئة الخاصة بك.
بناء تجربة تسوق سلسة
أتمتة مهام سير العمل المعقدة لديك باستخدام وكلاء ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يرتقون بتجربة التسوق، مما يجعلها أسرع وأسهل وأكثر دقة من أي وقت مضى.
تقديم تجارب عملاء متميزة
تمكَّن من بناء علاقات قيِّمة مع العملاء، وتحسين الاستدامة وزيادة ربحية أعمالك من خلال الاستفادة من خدمات الاستشارات لقطاع البيع بالتجزئة من IBM.
حلول سلسلة التوريد
اتخذ الإجراء الملائم بسرعة وثقة للتخفيف من الاضطرابات وبناء أنظمة مرنة ومستدامة مبادرات سلسلة التوريد بما في ذلك IBM Sterling Order and Fulfillment Suite.
استشارات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية
أحدث ثورة في تجارتك باستخدام حلول مستند إلى الذكاء الاصطناعي، وابتكر تجارب سلسة ومتكاملة عبر جميع القنوات وحدّث بنيتك التحتية، وخصص رحلات عملائك.
تخطيط الأعمال المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تمكَّن من تحليل الربحية وتحرير سيناريوهات "ماذا لو" الدقيقة لأعمالك في قطاع التجزئة باستخدام قاعدة البيانات داخل الذاكرة (TM1) من Planning Analytics. استخدِم واجهات ويب وExcel قوية وسهلة الاستخدام، وسهِّل اعتماد الحل من خلال مساعدنا المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
دراسات حالة
شعار Max Mara
Max Mara

تُعيد شركة الملابس الفاخرة الجاهزة تصميم عملية "من الطلب إلى الدفع" لتحسين تجربة الشراء.

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شعار Edeka
Edeka

تمكَّن المتجر الألماني من تحسين العمليات من خلال دعم اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام IBM Watson® Discovery  و™IBM® watsonx.ai.

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شعار Ferrari
Ferrari

ساعدت IBM في تصميم تجربة رقمية للجماهير ترقى إلى مستوى الأسلوب والجودة الأسطوريين لعلامة Ferrari التجارية.

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شعار Carhartt
شركة Carhartt

شركة الملابس الأمريكية الشهيرة تعزِّز النمو الدولي مع توفير 1.1 مليون دولار أمريكي مع IBM i و™IBM® Power Systems وIBM Storage.

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شعار John Lewis & Partners
شركة John Lewis & Partners

تمكَّن المتجر متعدد الأقسام من الانتقال بنجاح إلى نظام من الجيل التالي قائم على السحابة لتبسيط عملياته.

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شعار Tag Heuer
شركة TAG Heuer

شركة ساعات فاخرة تتألق بالنجاح على الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 من خلال مواجهة تحديات التعطل باستخدام محرك تفاعل رقمي.

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كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب

استكشف طريقة اختيار النهج الصحيح في إعداد مجموعات البيانات واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.
تعزيز الميزة التنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

زيادة القدرة التنافسية في صناعات المنتجات الاستهلاكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إحداث ثورة في مجال البيع بالتجزئة في كل مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي

في دراسة المستهلكين لعام 2024، اقرأ بيانات تسلِّط الضوء على ما يريده المستهلكون والإجراءات التي يمكن لشركات البيع بالتجزئة اتخاذها في عصر الذكاء الاصطناعي.
دليل Ventana Research للمشترين لعام 2024 حول منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف سبب تصنيف IBM كمزود برامج مثالي لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة إجمالية من A-‎.
يتطلب الذكاء الاصطناعي طرقًا جديدة لإدارة البيانات

تعرَّف على كيفية تحقيق الاستثمار الأمثل في أساس البيانات المفتوح والموثوق به المناسب لاحتياجاتك.
نهج Bakstage.AI الفريد من نوعه لتعزيز تحويلات العملاء

اطّلع على كيفية تكامل Bakstage.AI مع IBM watsonx.ai لمساعدة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمبيعاتها عبر الإنترنت.
تقديم تجارب عملاء لا تُنسى

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لشركات البيع بالتجزئة ضبط المخزون بدقة وتكييف تخطيطات المتاجر في الوقت الفعلي، مما يعزز سهولة النقل، وظهور المنتجات، وإدارة المخزون.
الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM جاهز لقطاع البيع بالتجزئة

تعرَّف على الطريقة التي تساعد بها watsonx شركتك العاملة في البيع التجزئة على دمج وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول.
هل أنت مستعد لتحويل أعمالك في قطاع البيع بالتجزئة؟

تواصَل مع خبرائنا لمناقشة كيفية إجراء التحول لشركاتك والعمليات والتقنيات في قطاع البيع بالتجزئة.
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