استعد لمستقبل البيع بالتجزئة باستخدام إنتاجية الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات
في عالم مليء بالسلع، يتوجب على شركات البيع بالتجزئة الحديثة تبني أحدث التقنيات لضمان تحقيق ميزة تنافسية في مجالات احتياجات العملاء، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتجربة التسوق الشاملة.
من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يمكن لتجار التجزئة تعزيز الإنتاجية والابتكار عبر مختلف وظائف الأعمال مثل أقسام تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصي الموارد البشرية، والخبراء الماليين، وخدمة العملاء، في مجالات مثل:
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
استكشف التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة.
بناء وتكامل وإدارة أنظمة من وكلاء ومساعدين أقوياء للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأدوار الرئيسية وسير العمل والعمليات في شركات البيع بالتجزئة. اكتشف كيف يمكنك تلبية تطلعاتك من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.
تعرَّف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال البيع بالتجزئة لزيادة رضا العملاء وتحسين إنتاجية مراكز الاتصال. يمكنك بناء ونشر المساعدين والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي الذين يفهمون استفسارات العملاء المعقدة، ويمكّنون العملاء من الخدمة الذاتية، ويدعمون الوكلاء البشريين، ويوسعون نطاق الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر جميع القنوات ونقاط الاتصال.
تغلب على صوامع البيانات وادمج بسلاسة المصادر والمواقع والتنسيقات المتنوعة، وخصص عمليات التكامل لتناسب احتياجات عملك. تتيح بيانات IBM لحلول الذكاء الاصطناعي لشركات البيع بالتجزئة ما يلي:
أعد تصور وتحديث الموارد البشرية في قطاع التجزئة من خلال وضع وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي في صميم العمل لتحقيق نتائج أعمال أفضل وإطلاق العنان لإمكانات الموظفين والعمل. واجه التوقعات المتغيرة وفجوات المهارات بمرونة وحوّل الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين الإستراتيجية والتنفيذ، ودفع مبادرات التحول في أعمالك التجارية بالتجزئة. تدمج حلول IBM للموارد البشرية ديناميكيات القوى العاملة في التحولات الأوسع، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة الأعمال، وتطوير المواهب، والتسريع الرقمي.
حسن الأداء المالي لأعمالك التجارية في مجال البيع بالتجزئة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من التخطيط وصولًا إلى التسجيل والتقارير، لتحقيق أقصى درجات الإنتاجية والابتكار. استخدم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل على أتمتة مهام سير العمل والعمليات الحيوية، مما يساعد فرقك على تحقيق عائد على الاستثمار ونمو مستدام للأعمال.
تُعيد شركة الملابس الفاخرة الجاهزة تصميم عملية "من الطلب إلى الدفع" لتحسين تجربة الشراء.
تمكَّن المتجر الألماني من تحسين العمليات من خلال دعم اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام IBM Watson® Discovery و™IBM® watsonx.ai.
ساعدت IBM في تصميم تجربة رقمية للجماهير ترقى إلى مستوى الأسلوب والجودة الأسطوريين لعلامة Ferrari التجارية.
شركة الملابس الأمريكية الشهيرة تعزِّز النمو الدولي مع توفير 1.1 مليون دولار أمريكي مع IBM i و™IBM® Power Systems وIBM Storage.
تمكَّن المتجر متعدد الأقسام من الانتقال بنجاح إلى نظام من الجيل التالي قائم على السحابة لتبسيط عملياته.
شركة ساعات فاخرة تتألق بالنجاح على الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 من خلال مواجهة تحديات التعطل باستخدام محرك تفاعل رقمي.
استكشف طريقة اختيار النهج الصحيح في إعداد مجموعات البيانات واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.
زيادة القدرة التنافسية في صناعات المنتجات الاستهلاكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
في دراسة المستهلكين لعام 2024، اقرأ بيانات تسلِّط الضوء على ما يريده المستهلكون والإجراءات التي يمكن لشركات البيع بالتجزئة اتخاذها في عصر الذكاء الاصطناعي.
اكتشف سبب تصنيف IBM كمزود برامج مثالي لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة إجمالية من A-.
تعرَّف على كيفية تحقيق الاستثمار الأمثل في أساس البيانات المفتوح والموثوق به المناسب لاحتياجاتك.
اطّلع على كيفية تكامل Bakstage.AI مع IBM watsonx.ai لمساعدة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمبيعاتها عبر الإنترنت.
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لشركات البيع بالتجزئة ضبط المخزون بدقة وتكييف تخطيطات المتاجر في الوقت الفعلي، مما يعزز سهولة النقل، وظهور المنتجات، وإدارة المخزون.