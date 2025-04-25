يجد العديد من المؤسسات صعوبة في إدارة حجم العملاء والموردين الجُدُد وتنوعهم، وتوفر حلول ®IBM Sterling اتصالًا موثوقًا ورؤية شاملة ومعارف في الوقت الفعلي، مما يحول الاضطرابات المحتملة إلى فرص للمشاركة والنمو والربح، سواء تم نشرها في الموقع أو بيئة سحابية أو في سحابية هجينة.
يركز حل IBM Sterling على ما يلي:
حلول حديثة وموثوق بها لتبادل البيانات بين الشركات ومصممة لعمليات نقل الملفات المُدارة الصعبة وأعباء عمل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) لدمج الأعمال بين الشركات. حيث قام بتطوير هذه الحلول خبراء IBM من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال تمتد لعقود.
حلول سلسلة التوريد المصممة لتعزيز الكفاءة والمرونة، التي تجمع بين إدارة الطلبات المتقدمة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. اكتشف كيف يمكن لهذه الأدوات تحسين الإنجاز ودعم الممارسات المستدامة.
استخدم مجموعة واسعة من المعايير والبروتوكولات لتحويل البيانات والتحقق من صحتها، مما يتيح إنشاء تفاعلات سلسة مع شركاء التداول.
احصل على بيانات شاملة باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام، تشمل مستويات المستندات والمعاملات والأعمال لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تبسيط عملية تأهيل وإعداد وإدارة العملاء الجُدُد وشركاء الأعمال بكفاءة ضمن شبكة أعمال فعالة.
استخدم أدوات التنسيق لتحسين عمليات سلسلة التوريد وحل المشكلات بسرعة باستخدام قواعد الأعمال وقوائم انتظار العمل وسير العمل.
إتاحة الشفافية الخاصة بالسلع عبر شركاء سلسلة التوريدات، مما يتيح إنشاء تحليلات حسب الشركة وموقعها وحركة المنتج وحالته.
تعزيز المرونة والشفافية مع إظهار التقدم المحرز في التزامات الاستدامة بدعم من تقنيات متقدمة كتقنية سلسلة الكتل.
ابدأ بجولة للتعرف على المنتج أو احجز اجتماعًا مع أحد خبراء شركة IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من حلول IBM Sterling.