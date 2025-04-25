لأن IBM Sterling [Data Exchange] قادر على التعامل بنجاح مع أي تعقيدات في تنسيقات البيانات المختلفة، نثق تمامًا من أن ما نتعهد بتقديمه للعميل هو ما سنقوم بتسليمه بالفعل. أولي كروكشانك مدير إدارة وتطوير المنتجات شركة DHL الدولية المحدودة عندما يتغير سلوك العميل، نحتاج إلى منصة التكنولوجيا [IBM Sterling Order Management] للتعامل السليم مع مثل هذا الموقف. تتيح لنا البنية المرنة القدرة على التكيُّف ومعرفة المجالات التي يتعين علينا الاستثمار فيها. Ope Bakare نائب الرئيس وكبير مهندسي المؤسسة Hudson Bay/Saks Fifth Avenue اقرأ قصة سلسلة متاجر Hudson Bay تتمثل مهمتنا في توفير تجربة شخصية، بعد أن أجرينا تغييرات ضخمة على المنصة بالتعاون مع شركة IBM لجعلها أكثر تخصيصًا واتصالًا وتلبية لمتطلبات المحلية عبر القنوات والأسواق. Jim Cruickshank نائب رئيس قسم التطوير الرقمي وتقنيات البيع بالتجزئة شركة المجوهرات "باندورا" اقرأ البيان الصحفي لشركة IBM وشركة Pandora توفر لنا شركة IBM التكامل الفعال الذي نحتاجه بين الشركات للحفاظ على تدفق ملايين الملفات شهريًا بكل سلاسة وقابلية التوسع والمرونة والتوفر التي نحتاج إليها لمواصلة نمونا الدولي. Ove Kolstad المدير الفني الرئيسي لنقل الملفات المدارة Nets