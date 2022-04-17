يُعَد IBM webMethods Managed File Transfer (MFT) جزءًا من منصة IBM webMethods للتكامل كخدمة (iPaaS). تتضمن هذه المنصة قدرات التكامل وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتعامل بين الشركات والنقل المُدار للملفات (MFT). يوفِّر IBM webMethods MFT واجهة ويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح، ما يسهِّل التعاون بين الفِرَق في نقل الملفات. وخيارات النشر تشمل النشر في البيئات المحلية، أو البيئات السحابية، أو البرامج كخدمة (SaaS).