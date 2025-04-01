IBM Aspera
تمكَّن من نقل البيانات بأي حجم عبر أي مسافة باستخدام IBM Aspera بأسعار بسيطة وقابلة للتوسع - ادفع حسب استخدامك بسعر 1.01 دولار أمريكي لكل جيجابايت، أو ابدأ بأسعار منخفضة تصل إلى 250.20 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت سنويًا.
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نهج جديد لإدارة النقل السريع للبيانات

يتبع IBM Aspera نهجًا مختلفًا في التعامل مع تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. بدلاً من تحسين نقل البيانات أو تسريعه، يعمل Aspera على التخلص من العقبات الأساسية باستخدام تقنية نقل متقدمة تستخدم عرض النطاق الترددي المتوفر في الشبكة بشكل كامل؛ لزيادة السرعة وتوسيع النطاق بسرعة دون أي حدود نظرية.

 

خطط Standard Plus وPremium الجديدة تبدأ من 1,250 دولارًا أمريكيًّا/للتيرابايت. تواصَل مع قسم المبيعات في الشركة للحصول على المزيد من المعلومات حول التسعيروالحِزَم.
أحدث الأخبار
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تخفيض سعر الإصدار الأساسي من IBM Aspera On Cloud
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المزايا
نقل البيانات الكبيرة ومزامنتها

تمكَّن من نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة عالميًا.
مشاركة الملفات الكبيرة

تمكَّن من تسريع تعاون الفرق حول العالم ومشاركة البيانات الكبيرة والملفات الكبيرة.
إدارة النقل

أتمتة ومراقبة عمليات نقل البيانات وسير العمل والتحكم فيها.
البث بأي معدل بت

تمكَّن من تسليم البيانات بأي حجم وبث فيديو بمعدل بت غير محدود في زمن انتقال شبه صفري.
سير عمل السحابة الهجينة

بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
تبادل الأصول بشكل آمن

استخدم تقنية سلسلة الكتل لإضافة الأمان لحركة الأصول الرقمية.
القدرات ترحيل البيانات

استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.

 استكشف ترحيل البيانات تسليم البيانات

تمكَّن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.

 استكشف تسليم البيانات أتمتة عمليات سير العمل

تمكَّن من أتمتة المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة، بغض النظر عن الحجم أو التنسيق أو مسافة النقل.

 استكشف الأتمتة التعاون

يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والسحابات الرئيسية.

 استكشف التعاون مزامنة البيانات

استمتع بالنسخ الاحتياطي والنسخ المطابق عالي السرعة لمستودعات البيانات الكبيرة.

 استكشف مزامنة البيانات البث

تعد تقنية البث بديلاً ثوريًا لنقل تدفقات البيانات الكبيرة بلا أخطاء.

 استكشف البث
حاسبة نقل الملفات

السرعة هي الأهم: عزِّز سرعة نقل بياناتك بما يصل إلى 100 ضعف باستخدام IBM Aspera.

هل ترغب في معرفة مدى سرعة نقل الملفات الكبيرة أو مجموعات البيانات؟ جرّب حاسبتنا لترى مدى تفوّق Aspera، حتى على الشبكات الصعبة. اختبر الفرق في السرعة الآن.
طرق الشراء

راجع تفاصيل تسعير IBM Aspera  →

إصدار تجريبي مجاني

ينتهي الإصدار التجريبي المجاني بعد 14 يومًا أو إتمام 50 غيغابايت من عمليات النقل، أيهما يحدث أولاً.

جرّبه الآن بدءًا من 250.20 دولار أمريكي*/ تيرابايت/ السنة الأساسيات

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

الشائعة
بادر بالشراء الآن بدءًا من 1,250* دولارًا أمريكيًّا / تيرابايت / السنة Standard Plus

خطط سنوية تبدأ من 6 تيرابايت في السنة. تُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات أكبر.

 ابتداءً من 2,500* دولار أمريكي / تيرابايت في السنة المميزة

تبدأ الخطط السنوية نقل البيانات بحجم 60 تيرابايت سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

 بدءًا من 1.01 دولار أمريكي*/ غيغابايت للنقل ادفع حسب الاستخدام

لا يوجد التزام بحجم النقل.

بادر بالشراء الآن

 

*السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبَّقة
اتخِذ الخطوة التالية

من خلال حلول النقل السريع للملفات وتدفقها، ينقل برنامج                      ®IBM® Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

 طالع خيارات التسعير جرّبه الآن مجانًا
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الحواشي

* السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبَّقة.

ملحوظة: الصورة الموضوعة أعلى الصفحة هي تمثيل فني، ولا تعكس حدودًا سياسية أو جغرافية فعلية.