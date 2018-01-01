يُعَد IBM Aspera حلًا برمجيًا مصممًا لنقل الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر مسافات شاسعة بأقصى سرعة، بغض النظر عن حجم الملفات أو بُعد المسافة أو ظروف الشبكة.
وعلى عكس بروتوكولات نقل الملفات التقليدية (FTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP)، يستخدم IBM Aspera تقنية حاصلة على براءة اختراع تُعرَف باسم FASP (البروتوكول السريع الآمن القابل للتكيف). يستفيد هذا البروتوكول من البنية التحتية للشبكة الحالية لتحقيق سرعات نقل مثلى، ما يقلِّل بشكل كبير من الوقت المطلوب لنقل الملفات الكبيرة.
للاستفادة من قدرات IBM Aspera بسهولة، اتَّبِع نموذج خطة الشراء عبر الإنترنت من IBM Aspera. للمزيد من المعلومات حول شراء القدرات المطلوبة، نوصي بالاطلاع على خطط الأسعار أو التواصل مع أحد ممثلي المبيعات.
تمكَّن من تسريع عمليات نقل البيانات لديك بما يصل إلى 100 ضعف مع IBM Aspera.
استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.
تمكن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.
تمكن من أتمتة المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة، بغض النظر عن الحجم أو التنسيق أو مسافة النقل.
يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى.
استمتع بالنسخ الاحتياطي والنسخ المطابق عالي السرعة لمستودعات البيانات الكبيرة.
تعد تقنية البث بديلاً ثوريًا لنقل تدفقات البيانات الكبيرة بلا أخطاء.
استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.