يمكّنك نظام IBM Aspera من توصيل وتوزيع البيانات مهما كان حجمها بأقصى سرعة حول العالم.
تخلص من اختناقات المسافة وازدحام الشبكة، مما يتيح التوصيل عالي السرعة في الوقت والمكان اللذين تحتاج إليهما.
تمكين النقل الخالي من الأخطاء لأي معدل بت للفيديو بأي معدل بت مع نقل فيديو بمعدل يقترب من الصفر زمن الانتقال عبر أي مسافة.
قم بحماية بياناتك من خلال عناصر التحكم في وصول المستخدم، والتحقق من بيانات التشفير والتحقق من تكامل البيانات.
خلال كأس العالم لكرة القدم 2018، ساعد موقع ®أسبيرا قناة FOX Sports في تحرير المحتوى عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
اقرأ كيف يتيح Aspera Faspex إمكانية الإرسال العالمي للملفات والمجلدات الكبيرة باستخدام سير العمل على غرار البريد الإلكتروني .
تعرّف على كيفية استخدام ®Aspera للبنية التحتية الحالية لشبكة WAN والأجهزة السلعية لنقل أسرع بمئات المرات من بروتوكول نقل الملفات FTP و HTTP.
اكتشف كيف توفر ASPERA STREAMING التقنية أقل قدر من التأخير ومعدلات تسليم ثابتة.
الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.
إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.
مشاركة وتبادل الملفات والأدلة الكبيرة من سطح المكتب بسرعة وأمان.
تمكين الإرسال العالمي من شخص إلى شخص للملفات والمجلدات الكبيرة باستخدام سير العمل على غرار البريد الإلكتروني.