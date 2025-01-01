التنزيلات
تمكَّن من الوصول إلى البرامج والخوادم التي يتم نشرها من جهة العميل مجانًا وتنزيلها أيضًا.
تعرَّف على خيارات تسعير IBM Aspera تنزيل IBM Aspera Connect
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لتنزيلات Aspera والوثائق ذات الصلة به
بدء إنشاء التطبيقات باستخدام تقنية IBM Aspera

استفِد من واجهات برمجة التطبيقات الشاملة ومجموعات تطوير البرمجيات لدمج تقنية IBM Aspera في تطبيقات الويب أو سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة. دمج سريع وسهل لنقل البيانات الآمن، وإدارة المهام، ومراقبة الأنشطة.

 
الشهادات والشارات

أعِد ابتكار طريقة استخدام بيانات الاعتماد للاعتراف بإنجازاتك ومساهماتك من خلال الشارات الرقمية IBM Digital Badges.
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برنامج ®IBM® Aspera الذي يتم نشره من جهة العميل

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التنزيل من iOS التنزيل من Android عرض الوثائق
برنامج خادم IBM Aspera IBM Aspera High-Speed Transfer Server نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera Faspex نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera Shares نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera Console نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera Orchestrator نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera Proxy Gateway نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera HTTP Gateway نزّله الآن عرض الوثائق بوابة IBM Aspera faspio (البث) نزّله الآن عرض الوثائق IBM Aspera Endpoint نزّله الآن عرض الوثائق
الموارد والمنتجات ذات الصلة
التخزين المباشر إلى السحابة

استكشف كيف توفر تقنية FASP نقلاً أسرع وأكثر أمانًا للبيانات الضخمة عبر الشبكات واسعة النطاق من وإلى التخزين السحابي.

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ممارسات الأمن في الخدمات السحابية

تعرَّف على كيفية الاستفادة من خدمات Aspera السحابية لحماية محتواك الرقمي من الوصول غير المصرَّح به.

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إدارة الوسائط في السحابة

إن الاستخدام المتزايد من قبل شركات الإعلام للتخزين السحابي والخدمات البرمجية يهدِّد بحدوث عوائق في النطاق الترددي. تعرَّف على كيفية الاستفادة من Aspera on Cloud.

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®IBM API Connect

يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
IBM App Connect

وصّل جميع تطبيقاتك وبياناتك بهذا الحل البسيط والذكي والقابل للتوسع.
IBM Event Automation

امنح فرق الأعمال وتقنية المعلومات إمكانية تفعيل الأحداث، واكتشاف التوجهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو تهديدات المنافسة والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
IBM Cloud Pak for Integration

أضف IBM Aspera كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
IBM MQ

استفد من المراسلة على مستوى المؤسسات والتي تنقل البيانات بين التطبيقات بمهارة وأمان.
الخطوات التالية

دعنا نناقش احتياجات نقل البيانات لديك.

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