استفِد من واجهات برمجة التطبيقات الشاملة ومجموعات تطوير البرمجيات لدمج تقنية IBM Aspera في تطبيقات الويب أو سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة. دمج سريع وسهل لنقل البيانات الآمن، وإدارة المهام، ومراقبة الأنشطة.
أعِد ابتكار طريقة استخدام بيانات الاعتماد للاعتراف بإنجازاتك ومساهماتك من خلال الشارات الرقمية IBM Digital Badges.
استكشف كيف توفر تقنية FASP نقلاً أسرع وأكثر أمانًا للبيانات الضخمة عبر الشبكات واسعة النطاق من وإلى التخزين السحابي.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من خدمات Aspera السحابية لحماية محتواك الرقمي من الوصول غير المصرَّح به.
إن الاستخدام المتزايد من قبل شركات الإعلام للتخزين السحابي والخدمات البرمجية يهدِّد بحدوث عوائق في النطاق الترددي. تعرَّف على كيفية الاستفادة من Aspera on Cloud.
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
وصّل جميع تطبيقاتك وبياناتك بهذا الحل البسيط والذكي والقابل للتوسع.
امنح فرق الأعمال وتقنية المعلومات إمكانية تفعيل الأحداث، واكتشاف التوجهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو تهديدات المنافسة والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
أضف IBM Aspera كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
استفد من المراسلة على مستوى المؤسسات والتي تنقل البيانات بين التطبيقات بمهارة وأمان.