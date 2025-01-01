استفِد من واجهات برمجة التطبيقات الشاملة ومجموعات تطوير البرمجيات لدمج تقنية IBM Aspera في تطبيقات الويب أو سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة. دمج سريع وسهل لنقل البيانات الآمن، وإدارة المهام، ومراقبة الأنشطة.