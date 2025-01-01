البيانات وبث مقاطع الفيديو
دفق أي حجم للبيانات أو أي معدل بت للفيديو مع معدل زمن الانتقال شبه معدوم عبر الإنترنت.
حاسبة نقل الملفات
ASPERA STREAMING رسم توضيحي متساوي القياس
ما الذي يمكن أن يقدمه لك IBM Aspera Streaming

IBM Aspera Streaming تم إنشاؤه من الألف إلى الياء لإحداث ثورة في طريقة نقل الملفات والفيديو المباشر. ASPERA STREAMING يوفر بديلاً للنقل عبر الإنترنت مع زمن انتقال يقترب من الصفر.
اقرأ ASPERA STREAMING صحيفة البيانات
ألق نظرة عن كثب على ASPERA STREAMING
يعتبر ASPERA STREAMING التقنية بديلاً ثورياً لنقل تدفقات البيانات الكبيرة الخالية من الأخطاء وأي معدل بتات للفيديو عبر أي مسافة على الإنترنت غير المُدار مع زمن انتقال شبه معدوم.  توفر هذه التقنية التقنية المبنية على IBM Aspera ®FASP، وهي مبنية على ®FASP، وهي توفر بثاً موثوقاً بالكامل وموثوقاً به من خلال توصيل البث المباشر والملفات المتزايدة عبر شبكات بروتوكول الإنترنت السلعية، باستخدام بنية البث الجديدة.
فائدة من ASPERA STREAMING
توفير في التكاليف وجودة فيديو عالية الجودة 

استبدل Satellite أو مخصص الألياف بشبكات IP ميسورة التكلفة. تقديم فيديو مباشر فائق الدقة وعالي الدقة في زمن شبه حقيقي.
سير العمل التكامل السلس التكامل

يتيح التكامل السهل في السحابة إمكانية تحويل الترميز والتوزيع. يستخدم النطاق الترددي للشبكة بالكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
بث آمن  

تشفير الفيديو بجودة البث أثناء النقل والمصادقة باستخدام مصادقة المفتاح العام والخاص.
دراسات الحالة
فوكس سبورتس

بالنسبة لكأس العالم FIFA، بثت قناة FOX Sports 64 مباراة بتقنية HD و Ultra-HD إلى الولايات المتحدة - دون الحاجة إلى نقل الإنتاج خارج الولايات المتحدة.
سبورترادار

®يساعد برنامج Aspera FASPStream التقنية من Aspera FASPStream Sportradar على بث المحتوى المباشر دوليًا بتأخير شبه معدوم.
منتجات مميزة IBM Aspera Enterprise

الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

 IBM Aspera On Cloud

إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.

 IBM Aspera Sync

اكتشف كيف يمكن أن يساعدك Aspera Sync في نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.
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دعنا نناقش احتياجات تدفق البيانات الخاصة بك.

 
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