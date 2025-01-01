ألق نظرة عن كثب على ASPERA STREAMING

يعتبر ASPERA STREAMING التقنية بديلاً ثورياً لنقل تدفقات البيانات الكبيرة الخالية من الأخطاء وأي معدل بتات للفيديو عبر أي مسافة على الإنترنت غير المُدار مع زمن انتقال شبه معدوم. توفر هذه التقنية التقنية المبنية على IBM Aspera ®FASP، وهي مبنية على ®FASP، وهي توفر بثاً موثوقاً بالكامل وموثوقاً به من خلال توصيل البث المباشر والملفات المتزايدة عبر شبكات بروتوكول الإنترنت السلعية، باستخدام بنية البث الجديدة.