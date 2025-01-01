IBM Aspera Streaming تم إنشاؤه من الألف إلى الياء لإحداث ثورة في طريقة نقل الملفات والفيديو المباشر. ASPERA STREAMING يوفر بديلاً للنقل عبر الإنترنت مع زمن انتقال يقترب من الصفر.
استبدل Satellite أو مخصص الألياف بشبكات IP ميسورة التكلفة. تقديم فيديو مباشر فائق الدقة وعالي الدقة في زمن شبه حقيقي.
يتيح التكامل السهل في السحابة إمكانية تحويل الترميز والتوزيع. يستخدم النطاق الترددي للشبكة بالكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تشفير الفيديو بجودة البث أثناء النقل والمصادقة باستخدام مصادقة المفتاح العام والخاص.
بالنسبة لكأس العالم FIFA، بثت قناة FOX Sports 64 مباراة بتقنية HD و Ultra-HD إلى الولايات المتحدة - دون الحاجة إلى نقل الإنتاج خارج الولايات المتحدة.
®يساعد برنامج Aspera FASPStream التقنية من Aspera FASPStream Sportradar على بث المحتوى المباشر دوليًا بتأخير شبه معدوم.
الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.
إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.
اكتشف كيف يمكن أن يساعدك Aspera Sync في نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.