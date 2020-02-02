ترحيل البيانات
IBM Aspera يمنحك نقل البيانات بسرعة عالية إلى كميات كبيرة من البيانات من وإلى وبين مركز البيانات المحلي وأي مركز بيانات رئيسي في السحابة
ابدأ الإصدار التجريبي ASPERA ON CLOUD مجاناً حاسبة نقل الملفات
®رسم توضيحي متساوي القياس لترحيل بيانات أسبيرا
تبني حل الترحيل الذي يمكنه التعامل مع نمو البيانات الكبيرة

IBM Aspera يوفر عمليات نقل بيانات عالية السرعة باستخدام شبكتك الحالية لترحيل كميات كبيرة من البيانات.
اقرأ موجز الحلول
تجاوز حدود الأداء والحجم 35 السحابة مركز البيانات

لتخزين بياناتك والوصول إليهابأمان¹.

 انظر المواقع 100 تيرابايت/اليوم

تم الترحيل إلى السحابة باستخدام ®Aspera².

 400% أسرع

من TCP عند ترحيل ملايينالملفات³.
ضع قدرات الترحيل ®أسبيرا في العمل
تقليل نوافذ الترحيل

تحقيق أوقات ترحيل لا مثيل لها عند نقل الملفات الكبيرة ومستودعات البيانات.

 
انخفاض تكاليف الترحيل

تخلص من جهود الشحن المادي اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً وعمليات التحميل على مرحلتين.
تقليل المخاطر

استفد من الأمان المتكامل، بما في ذلك المصادقة والتشفير أثناء النقل وفي حالة السكون.

 
دراسات الحالة
بيس ميديا السحابة السحابة

بيس ميديا السحابة السحابة ®Power بوابة عالمية لتوزيع الوسائط ومركز التخزين المركزي باستخدام IBM Aspera التقنية.
فوكس سبورتس

استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لنقل تيرابايت من اللقطات من Super Bowl LIV للتحرير وما بعد الإنتاج.
مفتاح ®منتجات Aspera لترحيل البيانات IBM Aspera Enterprise

الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

 IBM Aspera On Cloud

إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.

 IBM Aspera High-Speed Transfer الخادم

قم بإجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام سطح المكتب والمحمول والويب.

 IBM Aspera on Demand

ينشر IBM Aspera حزم منتجات العميل والخادم المقدمة بنموذج ترخيص قائم على الاستخدام.

 وحدة تحكم IBM Aspera Console

احصل على رؤية كاملة لبيئة Aspera High-Speed Transfer وإعداد التقارير عنها وإدارتها بشكل كامل.

 بوابة وكيل IBM Aspera Proxy Gateway

قم بحماية شبكة مجموعتك مع تمكين عمليات نقل آمنة وعالية السرعة للمستخدمين العملاء.
اتخذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجات ترحيل البيانات الخاصة بك.

 ابدأ الإصدار التجريبي ASPERA ON CLOUD مجاناً
التنزيلات المجتمع حاسبة نقل الملفات الدعم
الحواشي

¹ عبر جميع مزودات السحابة والمناطق الرئيسية (الرابط موجود خارج ®IBM.com) ستتم إضافة مركز البيانات والمناطق الإضافية

²³ استنادًا إلى 100 تيرابايت منقولة من الولايات المتحدة إلى أوروبا عبر شبكة بسرعة 10 جيجابت في الثانية بنسبة 0.0025% فقدان الحزمة

 