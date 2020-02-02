IBM Aspera يوفر عمليات نقل بيانات عالية السرعة باستخدام شبكتك الحالية لترحيل كميات كبيرة من البيانات.
لتخزين بياناتك والوصول إليهابأمان¹.
تم الترحيل إلى السحابة باستخدام ®Aspera².
من TCP عند ترحيل ملايينالملفات³.
تحقيق أوقات ترحيل لا مثيل لها عند نقل الملفات الكبيرة ومستودعات البيانات.
تخلص من جهود الشحن المادي اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً وعمليات التحميل على مرحلتين.
استفد من الأمان المتكامل، بما في ذلك المصادقة والتشفير أثناء النقل وفي حالة السكون.
بيس ميديا السحابة السحابة ®Power بوابة عالمية لتوزيع الوسائط ومركز التخزين المركزي باستخدام IBM Aspera التقنية.
استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لنقل تيرابايت من اللقطات من Super Bowl LIV للتحرير وما بعد الإنتاج.
الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.
إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.
قم بإجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام سطح المكتب والمحمول والويب.
ينشر IBM Aspera حزم منتجات العميل والخادم المقدمة بنموذج ترخيص قائم على الاستخدام.
احصل على رؤية كاملة لبيئة Aspera High-Speed Transfer وإعداد التقارير عنها وإدارتها بشكل كامل.
قم بحماية شبكة مجموعتك مع تمكين عمليات نقل آمنة وعالية السرعة للمستخدمين العملاء.
¹ عبر جميع مزودات السحابة والمناطق الرئيسية (الرابط موجود خارج ®IBM.com) ستتم إضافة مركز البيانات والمناطق الإضافية
²³ استنادًا إلى 100 تيرابايت منقولة من الولايات المتحدة إلى أوروبا عبر شبكة بسرعة 10 جيجابت في الثانية بنسبة 0.0025% فقدان الحزمة