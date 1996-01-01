المجموعة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) هي مجموعة مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 164 هيئة وطنية للمعايير. تضع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO) معايير دولية طوعية وقائمة على توافق الآراء وذات صلة بالسوق. الهدف هو الإشراف على أن تكون المنتجات والخدمات آمنة وموثوقة وذات جودة عالية.

انظر قائمة المنتجات المعتمدة من ISO 27001/27001 / 27017/2701 / 27018/2701 ← قائمة المنتجات المعتمدة من ISO 27001

انظر ISO 27001 - شهادة ISO 27001 - شهادة →

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