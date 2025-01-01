مزامنة البيانات
IBM Aspera يتيح لك نسخ البيانات الكبيرة ومزامنتها بسرعة وأمان على مستوى العالم عبر شبكات واسعة النطاق
قدِّر مكاسبك
Aspera Sync رسم توضيحي متساوي القياس البيانات
التغلب على اختناقات المزامنة التقليدية

IBM Aspera Sync يوفر الأداء الفائق لمساعدتك في تنفيذ مزامنة سريعة وموثوقة عبر شبكات WAN.
المزامنة بشكل أسرع، والمزيد من النسخ المتماثل 92 الساعات الموفرة

مع عملية بناء برمجيات أسرع.

 تعلم كيف 80 أسرع  

زمن المزامنة لمليون ملف صغير مقارنة بـ rsync

 قم بتنزيل الورقة 940 أسرع  

وقت المزامنة لـ 5000 ملف كبير مقارنة بـ rsync
تحقيق سرعة عالية في التكرار والمزامنة
تحقيق نطاق واسع  

مزامنة ملايين الملفات الصغيرة أو بضعة ملفات متعددة التيرابايت بسرعات نقل متعددة الجيجابت.
مزامنة أكثر كفاءة

Aspera Sync تجنب النسخ غير الضروري من خلال التعرف على التغييرات وعمليات نظام الملفات.
التهيئة حسب احتياجاتك

اختر من بين المزامنة أحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه والمزامنة من واحد إلى واحد ومن واحد إلى متعدد والمزامنة الكاملة.

دراسات الحالة

سينيدجيم

تستخدم شركة Cinedigm ®Aspera التقنية Aspera التقنية لملفات الوسائط الكبيرة بأقصى سرعة، مما يتيح تعاوناً داخلياً أفضل.

®المستندات الفنية والتنزيلات الخاصة بمزامنة بيانات Aspera مستودعات الرمز الهندسي الكبير

اقرأ عن مزامنة كميات كبيرة من الرمز والمواصفات الهندسية ومستندات التصميم.

 تنزيل المستندات المستندات الفنية تخزين ملفات البيانات الضخمة عبر شبكات WAN الضخمة

تعرّف على كيفية التغلب على اختناقات أدوات المزامنة التقليدية وتوسيع نطاقها لتحقيق أعلى سرعة.

 تنزيل المستندات المستندات الفنية IBM Aspera نموذج أمان ®FASP

اقرأ كيف يوفر ®Aspera ®FASP أمانًا مدمجًا لجميع منتجات IBM Aspera.

 تنزيل صحيفة البيانات
الرئيسية ®منتجات مزامنة البيانات Aspera IBM Aspera Sync

اكتشف كيف يمكن أن يساعدك Aspera Sync في نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.

 IBM Aspera Enterprise

الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

 نقطة النهاية IBM Aspera Endpoint

قم بإرسال الملفات من أي مكان إلى أي مكان، سواء في مركز البيانات أو في مركز البيانات أو في سحابة عامة.

 IBM Aspera High-Speed Transfer الخادم

قم بإجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام سطح المكتب والمحمول والويب.
اتخذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجات مزامنة البيانات الخاصة بك.
التنزيلات المجتمع حاسبة نقل الملفات الدعم
الحواشي

1 تم تحقيقه بواسطة NI، باستخدام IBM Aspera التقنية

² في مزامنة مليون ملف صغير بمتوسط حجم ملف يبلغ 100 كيلوبايت ومعدل فقدان الشبكة زمن الانتقال وفقدان الحزمة 100 مللي ثانية و1% على التوالي

³ في مزامنة أكثر من 5000 ملف أكبر بمتوسط حجم ملف يبلغ 100 ميغابايت ومعدل فقدان حزم الشبكة 100 مللي ثانية و1% على التوالي