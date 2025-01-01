IBM Aspera تساعد حلول الأتمتة المؤسسات على إدارة عمليات نقل الملفات ومعالجتها وأتمتتها.
®يمكن أن يساعدك تطبيق الويب Aspera على الويب في إنشاء عمليات سير العمل الرقمي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية للجهات الخارجية.
أتمتة وتوسيع نطاق المعالجة التي تتطلبها عملية سير العمل في الفيديو والبيانات الكبيرة بشكل سلس وموثوق.
قم بدمج ®Aspera في تطبيقات التطبيق الأخرى وسير العمل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفر الأداء عالي السرعة.
مكتبة واسعة من المكونات الإضافية تشمل تحويل الشفرة، وفحص الفيروسات، وإدراج الإعلانات، وغيرها.
®تتراوح حلول ®Aspera الأتمتة من إعادة توجيه الملفات الأساسية إلى سير العمل الآلي بالكامل مع Aspera High-Speed Transfer التقنية المدمجة.
يمكن للشركات إنشاء عمليات تزامن سير العمل الرقمي باستخدام ®Aspera Web التطبيق العملي على الويب وواجهات برمجة التطبيقات ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية للجهات الخارجية.
الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.
أتمتة سير العمل القائم على الملفات بسلاسة حركة البيانات بين أي مواقع.
إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.
اقرأ كيف يمكن أن يكون توزيع محتوى الشركات الإعلامية أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ عبر عمليات سير العمل.
تعرف على المزيد عن Aspera Orchestrator ، الحل لسير العمل الأتمتة والتنسيق القائم على الملفات.
اقرأ كيف يوفر بروتوكول ®Aspera ®FASP أمانًا مدمجًا لجميع منتجات IBM Aspera.