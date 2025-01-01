IBM Sterling Secure File Transfer

منصة موحدة لنقل الملفات على مستوى المؤسسة حل شامل لتلبية جميع احتياجات نقل الملفات بوابة قوية، وعمليات نقل موثوقة من نقطة إلى نقطة، وحماية محسّنة لأمن الحافة - كل ذلك خاضع للمراقبة للحصول على رؤية كاملة وحوكمة لبيئة نقل الملفات المُدار MFT بأكملها.