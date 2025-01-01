يوفر IBM Sterling Secure File Transfer منصة موحدة لنقل الملفات، مما يتيح لك مشاركة وتتبع حركة المعلومات الحساسة داخل مؤسستك وعبر شبكة شركائك التجاريين بكل راحة. احصل على فوائد الحل الأكثر موثوقية في نقل الملفات المُدار.
قم بتأمين الملفات في حالة السكون وأثناء الحركة للامتثال للوائح وضمان التسليم الآمن.
راقب نشاط الملفات باستخدام رؤية شاملة وحوكمة للكشف عن الأخطاء وتحسين أداء اتفاقيات مستوى الخدمة.
عزز تفاعل المستخدم وثقته من خلال واجهات مستخدم سهلة الاستخدام وواجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs مرنة.
البدء سهل للغاية - خاصة مع توفر ثلاثة خيارات تسعير مميزة.
حل نقل الملفات المُدار (MFT) مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن بديل قوي لبروتوكول نقل الملفات (FTP)
يتضمن الإصدار Essentials:
آمن للغاية بفضل أمان الحافة المتقدم القائم على منطقة DMZ وطرق المصادقة المرنة
إمكانية رؤية ومراقبة نشاط نقل الملفات وإدارة تكوين نقاط النهاية
عمليات نقل تلقائي للملفات الواردة والصادرة مع توجيه ذكي عبر معظم البروتوكولات
سهولة التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات RESTful APIs بما في ذلك: الإعداد والتكوين ونقل الملفات وغيرها الكثير
نقاط نهاية داخلية آمنة تدعم كل اتصال بالبوابة
تسعير لكل اتصال
خيارات ترخيص شهرية أو دائمة
حل شامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تتطلع إلى تحديث وتوحيد عمليات نقل الملفات المُدار (MFT)
يعتمد الإصدار Standard على الإصدار Essentials، بالإضافة إلى الميزات التالية:
مراكز اتصال داخلية آمنة من نقطة إلى نقطة تدعم كل اتصال بالبوابة
يدعم معايير الاتصال في القطاع المالي، مثل EBICS
تسعير لكل اتصال
خيارات ترخيص شهرية أو دائمة
حل نقل ملفات مُدار (MFT) موحد لبيئات نقل الملفات الأكثر تطلباً على مستوى المؤسسات
يعتمد الإصدار Premium على الإصدار Standard، بالإضافة إلى الميزات التالية:
تأمين نقاط النهاية الداخلية ومراكز الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر المؤسسة
متضمن
تسعير حل بسعة تلائم المؤسسات
خيارات ترخيص شهرية أو دائمة
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