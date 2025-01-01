IBM Sterling Secure File Transfer
نقل أكثر من مليون ملف يوميًا باستخدام منصة نقل ملفات سريعة وقابلة للتوسع ورائدة في السوق
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رسم توضيحي لتجربة المستخدم لبرنامج IBM Sterling Secure File Transfer

عزّز الثقة في نقل الملفات باستخدام Secure File Transfer

يوفر IBM Sterling Secure File Transfer منصة موحدة لنقل الملفات، مما يتيح لك مشاركة وتتبع حركة المعلومات الحساسة داخل مؤسستك وعبر شبكة شركائك التجاريين بكل راحة. احصل على فوائد الحل الأكثر موثوقية في نقل الملفات المُدار.

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حماية بياناتك

قم بتأمين الملفات في حالة السكون وأثناء الحركة للامتثال للوائح وضمان التسليم الآمن.
تخفيف المخاطر بشكل استباقي

راقب نشاط الملفات باستخدام رؤية شاملة وحوكمة للكشف عن الأخطاء وتحسين أداء اتفاقيات مستوى الخدمة.
تبسيط التعقيد

عزز تفاعل المستخدم وثقته من خلال واجهات مستخدم سهلة الاستخدام وواجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs مرنة.
تعزيز الأداء

قم بإدارة أحمال التشغيل الأكثر تطلبًا فيما يتعلق بنقل الملفات، بدءًا من الكميات الهائلة من الملفات إلى ملفات الوسائط المتعددة كبيرة الحجم.

 

 

المزايا

منصة موحدة لنقل الملفات على مستوى المؤسسة حل شامل لتلبية جميع احتياجات نقل الملفات بوابة قوية، وعمليات نقل موثوقة من نقطة إلى نقطة، وحماية محسّنة لأمن الحافة - كل ذلك خاضع للمراقبة للحصول على رؤية كاملة وحوكمة لبيئة نقل الملفات المُدار MFT بأكملها.
قدرات أمنية متقدمة احمِ شبكتك الموثوقة من المتسللين باستخدام وكيل يعمد على منطقة DMZ، يمنع الاتصال المباشر بين الجلسات الخارجية والداخلية. يدعم أفضل ممارسات جدار الحماية، ويتضمن تشفيرًا قويًا، ويوفر خيارات مصادقة مرنة لضمان الامتثال لمعايير الأمان.
رؤية شاملة وحوكمة توفر الإدارة المركزية للمراقبة والتكوين رؤية واضحة لعمليات نقل الملفات والعمليات بين الشركات وبعضها (B2B) عبر بنية تحتية مدعومة داخل الشبكة. وائم بين عرض الخادم والمنطق التشغيلي. حدد أدوار المستخدم وقدرات الأمان والبيانات الوصفية من خلال واجهة مستخدم مبسطة.
قابلية التوسع في نقل الملفات سواء كنت تواجه زيادة في أحجام الملفات، أو نموًّا في أحجام الملفات، أو توسعاً في عدد الشركاء التجاريين - يمكنك نقل الملفات بثقة عبر بنية قائمة على الأحداث تدعم أحجاماً ضخمة وملفات كبيرة دون حدود للمنتج.
بنية ذات توفر عالٍ تدعم بنية "التشغيل الدائم"، المصممة منذ البداية لتحقيق التوفر العالي، العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة بشكل أكثر استمرارية، ويساهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال مع تحسين رضا العملاء.
عمليات موثوقة ومؤتمتة لنقل الملفات يدعم العمليات غير المراقبة على مدار 24 ساعة مع مراقبة تلقائية للأعطال وإعادة تشغيل عمليات النقل. تعمل المهام المجدولة والتنبيهات الاستباقية وقدرات الخدمة الذاتية على تقليل العبء التشغيلي وتحرير موارد تكنولوجيا المعلومات المحدودة للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة لضمان التسليم الناجح بكفاءة.
منصة موحدة لنقل الملفات على مستوى المؤسسة حل شامل لتلبية جميع احتياجات نقل الملفات بوابة قوية، وعمليات نقل موثوقة من نقطة إلى نقطة، وحماية محسّنة لأمن الحافة - كل ذلك خاضع للمراقبة للحصول على رؤية كاملة وحوكمة لبيئة نقل الملفات المُدار MFT بأكملها.
قدرات أمنية متقدمة احمِ شبكتك الموثوقة من المتسللين باستخدام وكيل يعمد على منطقة DMZ، يمنع الاتصال المباشر بين الجلسات الخارجية والداخلية. يدعم أفضل ممارسات جدار الحماية، ويتضمن تشفيرًا قويًا، ويوفر خيارات مصادقة مرنة لضمان الامتثال لمعايير الأمان.
رؤية شاملة وحوكمة توفر الإدارة المركزية للمراقبة والتكوين رؤية واضحة لعمليات نقل الملفات والعمليات بين الشركات وبعضها (B2B) عبر بنية تحتية مدعومة داخل الشبكة. وائم بين عرض الخادم والمنطق التشغيلي. حدد أدوار المستخدم وقدرات الأمان والبيانات الوصفية من خلال واجهة مستخدم مبسطة.
قابلية التوسع في نقل الملفات سواء كنت تواجه زيادة في أحجام الملفات، أو نموًّا في أحجام الملفات، أو توسعاً في عدد الشركاء التجاريين - يمكنك نقل الملفات بثقة عبر بنية قائمة على الأحداث تدعم أحجاماً ضخمة وملفات كبيرة دون حدود للمنتج.
بنية ذات توفر عالٍ تدعم بنية "التشغيل الدائم"، المصممة منذ البداية لتحقيق التوفر العالي، العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة بشكل أكثر استمرارية، ويساهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال مع تحسين رضا العملاء.
عمليات موثوقة ومؤتمتة لنقل الملفات يدعم العمليات غير المراقبة على مدار 24 ساعة مع مراقبة تلقائية للأعطال وإعادة تشغيل عمليات النقل. تعمل المهام المجدولة والتنبيهات الاستباقية وقدرات الخدمة الذاتية على تقليل العبء التشغيلي وتحرير موارد تكنولوجيا المعلومات المحدودة للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة لضمان التسليم الناجح بكفاءة.

دراسة حالة

نقل الأموال بفعالية من خلال نقل الملفات عالي التوفر لمعاملات بمليارات الدولارات

طرق الشراء

البدء سهل للغاية - خاصة مع توفر ثلاثة خيارات تسعير مميزة.

حل نقل الملفات المُدار (MFT) مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن بديل قوي لبروتوكول نقل الملفات (FTP)

يتضمن الإصدار Essentials:

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  • آمن للغاية بفضل أمان الحافة المتقدم القائم على منطقة DMZ وطرق المصادقة المرنة

  • إمكانية رؤية ومراقبة نشاط نقل الملفات وإدارة تكوين نقاط النهاية

  • عمليات نقل تلقائي للملفات الواردة والصادرة مع توجيه ذكي عبر معظم البروتوكولات

  • سهولة التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات RESTful APIs بما في ذلك: الإعداد والتكوين ونقل الملفات وغيرها الكثير

  • نقاط نهاية داخلية آمنة تدعم كل اتصال بالبوابة

  • تسعير لكل اتصال

  • خيارات ترخيص شهرية أو دائمة

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حل شامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تتطلع إلى تحديث وتوحيد عمليات نقل الملفات المُدار (MFT)

يعتمد الإصدار Standard على الإصدار Essentials، بالإضافة إلى الميزات التالية:

  • .

  • مراكز اتصال داخلية آمنة من نقطة إلى نقطة تدعم كل اتصال بالبوابة

  • يدعم معايير الاتصال في القطاع المالي، مثل EBICS

  • تسعير لكل اتصال

  • خيارات ترخيص شهرية أو دائمة

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 حل نقل ملفات مُدار (MFT) موحد لبيئات نقل الملفات الأكثر تطلباً على مستوى المؤسسات

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يعتمد الإصدار Premium على الإصدار Standard، بالإضافة إلى الميزات التالية:

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  • تأمين نقاط النهاية الداخلية ومراكز الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر المؤسسة

  • متضمن

  • تسعير حل بسعة تلائم المؤسسات

  • خيارات ترخيص شهرية أو دائمة

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اتخِذ الخطوة التالية

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استكشف خيارات التمويل
مزيد من الطرق للاستكشاف أربع ركائز رئيسية لمراقبة وتحكم فعال في نقل الملفات الآمن تنفيذ استراتيجية الثقة الصفرية لنقل ملفاتك ما المقصود بنقل الملفات المُدار (MFT)؟ احمِ معاملاتك بين الشركات وبعضها (B2B) وعمليات تبادل الملفات