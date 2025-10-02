يعتمد نجاح الشركة السويدية العملاقة لإنتاج الجِعة Spendrups Bryggeri إلى حد كبير على موثوقية الإنتاج: يمكن أن يؤثر أي عطل في المعدات مباشرة على عملية إنتاج الجِعة وقدرة الشركة على التسليم للعملاء، إضافةً إلى تأثيره على التكاليف والكفاءة ومستوى الهدر على المدى الطويل. كما أن الشركة ملتزمة بالاستدامة طويلة الأجل والحياد الكربوني، ويعتمد التقدم نحو هذه الأهداف على التحسين المستمر للعمليات.

أرادت شركة Spendrups تخصيص الموارد بفعالية لضمان أقصى قدر من الموثوقية في الإنتاج، وذلك من خلال فريق صيانة يضم 80 شخصًا. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الصيانة المبنية على الجداول الزمنية إلى إهدار الجهود على آلات تعمل بشكل جيد، بينما تُترك أنظمة أخرى دون العناية العاجلة التي تحتاجها.

يقول Fredric Melin، مدير الصيانة في Spendrups: "كنت أعلم من خلال تجربتي السابقة أن هناك طريقة أفضل لجدولة وإدارة صيانة الآلات. سعينا إلى تحويل ممارساتنا العملية لتمكين الصيانة الاستباقية المعتمدة على الحالة، والانتقال سريعًا إلى الصيانة التنبؤية. كان هدفنا تحسين موثوقية الإنتاج بشكل كبير، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين الكفاءة والمساهمة المباشرة في تحقيق أهدافنا في الاستدامة. لدينا"



لجأ فريق Spendrups إلى Epical، شريك أعمال IBM البلاتيني، للمساعدة في وضع الخطة وصياغة رحلة التحولتتخصص Epical في إدارة المعلومات، حيث تساعد الشركات على الاستفادة من البيانات لتطوير عمليات أكثر ذكاءً.

يقول Melin: «كنا نعلم أن الصيانة الوقائية لدينا لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه، وأن تقنيتنا الحالية لم تكن تتضمن الوظائف التي نحتاجها». «بمساعدة الخبراء من Epical، أجرينا تدقيقًا لممارساتنا الحالية وبحثنا عن فرصٍ للتحسين. لقد اخترنا إعادة تشكيل طريقة عملنا بالكامل، وبدأنا نبحث عن حلٍّ يمكن أن يدعمنا في رحلتنا».