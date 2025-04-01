Guardium Discover and Classify
اكتشاف وتصنيف دقيق وقابل للتوسع ومتكامل وتصنيف للبيانات المنظمة وغير المنظمة في جميع البيئات
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صورة توضيحية لواجهة المستخدم (UI) الهجينة لبرنامج IBM Security Discover and Classify

يكتشف برنامج IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة عبر البيئات المحلية والسحابية ويصنّفها. ويشكِّل جزءًا من مجموعة منتجات IBM Guardium لأمن البيانات.

 اكتشاف البيانات بطريقة ذكية

تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان وجود بياناتك الحساسة. يكتشف IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة في البيئات المحلية والسحابية، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، وفي حالة النقل أو التخزين.

إن التحليلات القائمة على الشبكة وقدرات الجاهزية للامتثال وسهولة النشر في IBM Guardium Discover and Classify تجعل منه مكمِّلًا قويًا لبرنامج IBM Guardium لتحسين إدارة الوضع الأمني للبيانات في مؤسستك.

 راجع صحيفة بيانات IBM Guardium Discover and Classify
تقرير تكلفة خرق البيانات

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
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مميزات IBM Guardium Discover and Classify %100

الدقة في البيانات غير المنظمة (الملفات المسطحة).

 طالع تقرير Tolly 2024 Evaluation %98.6

الدقة في البيانات المنظمة (قاعدة البيانات).

 طالع تقرير Tolly 2024 Evaluation 9 من 9

فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).

 تعرّف على سبب تصنيف KuppingerCole لمجموعة Guardium أنها برامج رائدة
المزايا
ذكاء البيانات الحساسة

يُمكنك تحسين أدوات الأمان الموجودة باستخدام ذكاء بيانات حساس ودقيق لتحديد أولويات الإجراءات الفعالة.
رؤية أوسع لمصادر البيانات

ابحث عن البيانات غير المعروفة سابقًا وقم بتعيينها — في أثناء السكون أو الحركة — في السحابة أو التخزين المحلي.
بنية مُبسّطة

استخدم بنية قابلة للتوسيع تدعم الأحمال باختلاف أحجامها بغض النظر عن نوع مصدر البيانات أو الموقع.
الأتمتة الذكية

يُمكنك تطبيق عناصر التحكم المؤتمتة على البيانات الحساسة وفقًا لسياق العمل وعوامل الخطر.
تحسين دقة البيانات

يُمكنك تحقيق دقة أعلى وتقليل الإيجابيات والسلبيات غير الحقيقية في تصنيف البيانات.
نشر مبسّط

يُمكنك تقليل الوقت والجهد اللازمين لاكتشاف وتصنيف البيانات في بيئة معقدة.
المزايا
عمليات الفحص والاكتشاف المستمرة اكتشف المستودعات والبيانات الوصفية تلقائيًا من خلال الفحص المستمر.
التحديد والتصنيف التلقائي تحديد البيانات الحساسة وتصنيفها — على نحوٍ مستمر وتلقائي.
دعم جميع أنواع البيانات والمنصات استخدم منتجًا واحدًا لاكتشاف جميع أنواع البيانات، بغض النظر عن أنواع التخزين أو الموقع.
الذكاء الآلي استخدِم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتدريب النظام لتحديد الملفات التي تحتوي على بيانات حساسة.

حالات الاستخدام

طلب الوصول إلى بيانات الأفراد سد الفجوة الأمنية في الكمبيوتر المركزي حماية البيانات سياق بيانات SIEM و SOAR تقليل سطح الهجوم توسيع نطاق منع فقدان البيانات
عمليات التكامل
IBM Guardium Discover and Classify وOneTrust

يُسهم التكامل السلس مع OneTrust في تحويل النهج الذي تتبعه في إدارة الخصوصية وأتمتة استيفاء DSAR، وتقليل الجهود اليدوية والأخطاء المرتبطة بربط البيانات وتصنيفها.

IBM Guardium Discover and Classify وMicrosoft Purview

يستفيد هذا التكامل من نقاط القوة في كِلتا المنصتين، حيث يجمع بين تصنيف الحساسية والأتمتة المتقدمة لإدارة البيانات بدقة، ما يمكِّن المؤسسات من التنقل بثقة في بيئات البيانات الحديثة.

IBM Guardium Discover and Classify وCollibra

يعمل IBM Guardium Discover and Classify على تحديث Collibra تلقائيًا بموقع البيانات، ومستوى حساسيتها، والسياق التجاري للبيانات غير المنظمة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، ما يُتيح للمؤسسات الحصول على رؤية شاملة للبيانات عبر جميع البيئات.

IBM Guardium Discover and Classify وIBM Guardium Data Protection

يوفر IBM Guardium Discover and Classify إمكانية الاكتشاف التلقائي في الوقت الفعلي تقريبًا، وتعيين الشبكة وتتبُّع البيانات الحساسة. وعند الدمج مع المراقبة القوية للبيانات التي يوفرها IBM Guardium Data Protection، يساعدك على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض التكاليف التي تتحملها مؤسستك.
التسعير البسيط للبيانات المنظمة وغير المنظمة


تُستخدم الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) لاكتشافات البيانات المنظمة ويُستخدم تيرابايت (TB) لاكتشاف البيانات غير المنظمة. يختلف التسعير بناءً على عدد مصادر البيانات وتكوين البيئة التي تستخدمها.
خوادم للبيانات المنظمة

نحسب عدد خوادم قواعد البيانات الفردية لتحديد عدد الخوادم الافتراضية المُدارة، بغض النظر عن مقدار مخطط قاعدة البيانات أو مصادر البيانات على هذا الخادم.

 تيرابايت للبيانات غير المنظمة

كمية البيانات غير المضغوطة الموجودة في المستودع أو السحابة أو التخزين المحلي.

اتصل بممثل IBM لإجراء مناقشة تفصيلية عن التسعير للخيارات التي تلبي احتياجات عملك.
الموارد تحويل إدارة بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي

استخدِم الذكاء الاصطناعي السياقي لتوفير رؤية ودقة لا مثيل لهما في اكتشاف وتصنيف البيانات عبر بيئات الكمبيوتر المركزي.

اكتشاف البيانات في عالم رقمي متغير

تعرّف على مدى تأثير التطور في التقنية الرقمية على زيادة الحاجة إلى عملية اكتشاف وتصنيف بيانات قوية من أجل حماية المعلومات الحساسة.
منتجات Guardium IBM Guardium® Data Security Center

احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.

 IBM Guardium® DSPM

تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS باستخدام إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) من Guardium.

IBM Guardium Data Protection

مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

افحص بياناتك لاكتشاف نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.

 IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

 IBM Guardium® Data Encryption

تمكَّن من تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات المتنوعة لأنواع البيانات المختلفة، بما في ذلك الملفات، وقواعد البيانات، والتطبيقات. وتمكَّن من تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بمراجعة خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.

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