تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان وجود بياناتك الحساسة. يكتشف IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة في البيئات المحلية والسحابية، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، وفي حالة النقل أو التخزين.

إن التحليلات القائمة على الشبكة وقدرات الجاهزية للامتثال وسهولة النشر في IBM Guardium Discover and Classify تجعل منه مكمِّلًا قويًا لبرنامج IBM Guardium لتحسين إدارة الوضع الأمني للبيانات في مؤسستك.