حماية بيانات IBM Guardium

أتمتة تدقيق الامتثال وإعداد التقارير واكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي

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IBM Guardium Data Protection هو برنامج لأمن البيانات في عائلة Guardium ضمن منتجات IBM Security. يوفر هذا البرنامج حماية شاملة لمخازن البيانات المحلية والموجودة على السحابة من خلال ميزات مثل مراقبة نشاط البيانات وتحليلات نشاط البيانات، ومهام سير عمل الاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي، وأتمتة عمليات تدقيق الامتثال وإعداد التقارير بشأن ذلك.

 أمن البيانات في عالم يعتمد على السحابة

يدعم IBM Guardium Data Protection نهجًا حديثًا لأمن البيانات قائمًا على مبدأ الثقة الصفرية. بغض النظر عن مكان تخزين بياناتك، يمكنك الحصول على أمان شامل.

  • اكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها عبر مستودعات البيانات الكُبرى، بداية من AWS وDBaaS والبيانات غير المنظمة في ملفات وصولًا إلى بيئات البيانات المنظمة والخوادم المركزية المحلية.

  • مراقبة شاملة للأنشطة وخيارات نشر مرنة للاستجابة السريعة والذكية للتهديدات المتقدمة.

  • تبسيط وأتمتة مهام سير عمل امتثال البيانات باستخدام قوالب جاهزة للمتطلبات التنظيمية مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA وغيرها الكثير.
أمن البيانات والامتثال

يقدّم الإصدار الأخير من Guardium Data Protection (الإصدار 12.1) العديد من التحسينات التي تهدف إلى تبسيط امتثال البيانات وتقليل الإنذارات الزائفة وتسريع عملية الكشف عن الحوادث الأمنية.
تقرير خاص
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لماذا Guardium يحقق Guardium Data Protection نتائج ملموسة. اقرأ دراسة الأثر الاقتصادي الإجمالي التي أعدتها Forrester Consulting بتكليف من IBM للتعرف على المزيد عن الفوائد التي حققها عملاؤنا. قراءة دراسة Forrester TEI %406

توصلت الدراسة إلى تحقيق عائد استثمار بنسبة 406% مع فوائد بقيمة 5.86 ملايين دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.

 %70

كشفت الدراسة عن انخفاض الوقت المستغرق في التدقيق بنسبة 70%.

 %25

حسبت الدراسة أنه قد تم توفير نسبة 25% من وقت محللي أمن البيانات.
المزايا
تحقيق الامتثال بوتيرة أسرع

تمكنك القدرات المثبتة مسبقًا من تحقيق الامتثال وأمن البيانات بسرعة أكبر​. وضع علامات الامتثال، والسياسات الجاهزة، وأدوات سير العمل سهلة الاستخدام والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل تساعد في تسريع تحقيق القيمة، مما يتيح لك تلبية متطلبات الامتثال المختلفة مثل PCI DSS و GDPR و CCPA في مدة أقصر.
مركزية الرؤية والتحكم

تساهم استراتيجية حماية البيانات مع إدارة السياسات المركزية وإنفاذها عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة في مساعدة المنظمات على تفكيك عزلة البيانات، وتسريع الاستجابة للحوادث، وتقليل المخاطر على الأعمال من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ من موقع مركزي. 
تقليل الإنذارات في مراكز العمليات الأمنية

يتم مشاركة الأحداث ذات الأولوية العالية القابلة للتنفيذ تلقائيًا مع حلول المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) والتنسيق والأتمتة والاستجابة الأمنية (SOAR) لتقليل أوقات الاستجابة، وإزالة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات يدوية، وتحسين جودة البيانات التي يتم تحليلها، مما يقلل إلى حدٍّ كبير من تكلفة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM).
فرض سياسات الأمان في زمن شبه حقيقي

بادر بتمكين فريقك من تمييز التهديدات الأكثر أهمية والتركيز عليها بسرعة من خلال التحليلات القابلة للتنفيذ. راقب نُهج الأمان والتحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة، وإجراءات المستخدم المميز، وضوابط التغيير، وأنشطة مستخدم التطبيق، والاستثناءات الأمنية لتسريع إجراءات المعالجة.
تقليل التكاليف والنفقات العامة​من خلال تحديث البنية التحتية

يدعم التنسيق في الحاويات قابلية التوسع المرنة وخيارات النشر المتنوعة​. طوِّر أمن بياناتك بالتزامن مع تغيّر البنية التحتية لبياناتك وتكنولوجيا المعلومات في مؤسستك ونموها — مع تقليل التكاليف.

المزايا

تقييم المخاطر الديناميكي تحليلات التهديدات النشطة Smart Assistant (المساعد الذكي) Universal Connector (الموصِّل العالمي)
المراقبة بدون وكيل أو المراقبة المستندة إلى الوكلاء

بالنسبة إلى المراقبة المستندة إلى الوكلاء، يدعم Guardium وحدات S-TAPs (المثبتة في مصدر البيانات) ووحدات S-TAPs الخارجية (المثبتة بشكل مضمّن لمصادر البيانات المضمنة في الحاويات ومصادر البيانات السحابية). تتضمن الخيارات بدون وكيل المدعومة المكونات الإضافية من خلال Universal Connector وتدفقات الأحداث السحابية (على سبيل المثال، AWS Kinesis و Azure Event Hubs).

 تقييم الثغرات الأمنية

يعمل IBM Guardium Vulnerability Assessment على فحص البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبيئات البيانات الكبيرة -سواء المحلية أو في السحابة- للكشف عن نقاط الضعف واقتراح إجراءات تصحيحية استنادًا إلى معايير مثل STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.

 تعرف على المزيد منصة مرنة مركزية

تم تصميم IBM Guardium Data Protection للتوسع بسلاسة من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف مع حدوث تأثير ضئيل أو معدوم على الأداء. لدعم قابلية التوسع الهائلة هذه وتسهيل إدارة أفضل لموازنة الأحمال، تتكيف المنصة تلقائيًا مع التغييرات التي تحدث في مركز البيانات، وهي ميزة مثالية عندما تحتاج إلى دعم عمليات النشر الكبيرة والتغييرات المتكررة.
عمليات تكامل Guardium Data Protection
حلول إدارة الهوية والوصول

يمكن أن يتكامل Guardium Data Protection مع IBM Verify وغيره من حلول إدارة الهوية (مثل AWS Secrets Manager وCyberArk) لدعم حالات استخدام أتمتة العمليات الأمنية، مثل تخزين بيانات الاعتماد الخاصة بمصدر بيانات Guardium وتوفيرها وتدقيقها بشكل آمن.
حلول إدارة الحالات والاستجابة للتهديدات

يساعد Guardium في الكشف عن التهديدات الأمنية على مستوى البيانات ويمكنه تحسين العمليات الأمنية من خلال تكامله مع حلول ServiceNow وحلول SIEM مثل Splunk و IBM QRadar SIEM. كما يتيح إمكانية التنسيق والاستجابة الأمنية من خلال IBM QRadar SOAR.
توحيد أمن البيانات وإدارة البيانات

تتوفر وكلاء Guardium على IBM Cloud Pak for Data للمراقبة الاستباقية لخدمات قواعد البيانات المستضافة في الحاويات ومصادر البيانات الخارجية للمنصة السحابية. كما توفر هذه الوكلاء إمكانية فصل الواجبات بين الوصول إلى قواعد البيانات والعمليات المسؤولة عن مراقبة السلوك. 
IBM Guardium Discover and Classify

يوفر IBM Guardium Discover and Classify إمكانية الاكتشاف التلقائي في زمن شبه حقيقي، وتعيين الشبكة وتتبُّع البيانات الحساسة. وعند دمجه مع المراقبة القوية للبيانات التي يوفرها Guardium Data Protection، يساعدك على تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظمتك وتقليل المخاطر التي تتعرض لها بشكل كبير وخفض التكاليف التي تتحملها. 
استخدام Guardium Data Protection مع مصادر البيانات التي تختارها قواعد البيانات

يوفر Guardium Data Protection for Databases  إمكانية اكتشاف البيانات وتصنيفها بطريقة مؤتمتة، ومراقبة النشاط في زمن شبه حقيقي، وتحليلات التعلم الآلي للكشف عن الأنشطة غير المعتادة حول البيانات الحساسة المخزّنة في قواعد البيانات ومستودعات البيانات وغيرها من بيئات البيانات المنظمة. يدعم الحل البيانات المخزّنة على IBM Db2 و Oracle و Teradata و Sybase و Microsoft SQL Server و Windows و UNIX و Linux و AS/400 و z/OS و Hadoop NoSQL. كما يدعم تخطيط موارد المؤسسات الرئيسية، وCRP والتطبيقات المخصصة.

 البيانات الكبيرة

يوفر Guardium Data Protection for Big Data رؤية كاملة لنشاط البيانات، للكشف عن الأنشطة غير المعتادة حول البيانات الحساسة من خلال مراقبة البيانات في زمن شبه حقيقي وتحليلات التعلم الآلي. يتعرّف الحل على أنماط وصول المستخدمين للكشف عن الأنشطة المشبوهة، مما يتيح للمسؤولين خيار حظر الوصول أو عزل المستخدمين للحماية من التهديدات الداخلية والخارجية. ويعمل على تسريع مهام سير عمل الامتثال من خلال قوالب جاهزة تتوافق مع اللوائح التنظيمية ويدعم كلاً من بيئات Hadoop وNoSQL.

 الملفات

يوفر Guardium Data Protection for Files ميزات الاكتشاف والتصنيف المؤتمت للبيانات غير المنظمة في الملفات وأنظمة الملفات، مثل NAS و SharePoint و Windows و Unix و Linux، لمساعدتك على فهم مخاطر البيانات غير المنظمة والتحكم فيها بشكل أفضل. تكشف تحليلات التعلم الآلي عن الأنشطة غير المعتادة حول البيانات الحساسة من خلال إدارة الوصول الذكي ومراقبة نشاط الملفات في مختلف الملفات وأنظمة الملفات.

 أجهزة الكمبيوتر المركزية

تتيح لك بيئات Guardium Data Protection for z/OS إمكانية نشر أنظمة الخوادم المركزية محليًا، بما في ذلك أنظمة IBM Z Systems مع توفير حماية البيانات بشكل مدمج. يعمل الحل على حماية البيانات من التهديدات من خلال أتمتة اكتشاف وتصنيف البيانات، مع مراقبة النشاط في زمن شبه حقيقي وتحليلات التعلم الآلي. يتم إرسال التنبيهات إلى أنظمة SIEM لربط التهديدات وتسريع الاستجابة. يمكنك أيضًا تقييم الثغرات الأمنية والتكوينات الخاطئة بشكل استباقي في Db2 ونظام إدارة المعلومات ومجموعات البيانات في مؤسستك.

 قواعد البيانات كخدمة (DBaaS)

تم تحسين Guardium Data Protection for Database Services  لتوفير إمكانية اكتشاف البيانات وتصنيفها بطريقة مؤتمتة، ومراقبة النشاط في زمن شبه حقيقي، وتحليلات التعلم الآلي للبيانات الحساسة المخزّنة في منصات قواعد البيانات كخدمة (DBaaS) ومنصات السحابة الأصلية مثل IBM Cloud Pak for Data. يدعم الحل قواعد البيانات التي يتم استخدامها كخدمة من السحابة، بما في ذلك AWS RDS و Azure Database-Platform-as-a-Service.

 AWS

يمكنك Guardium Data Protection من التوسع والابتكار على AWS إلى جانب حماية البيانات الحساسة في الوقت ذاته. ستتمكن بسرعة من تحقيق حماية أكثر ذكاءً وتوحيدًا للبيانات عبر بيئة AWS السحابية الهجينة من خلال مجموعة موحدة من أدوات الأمان القوية، مثل اكتشاف البيانات وتصنيفها، وتقييم الثغرات الأمنية والمخاطر، والمراقبة والتنبيهات في زمن شبه حقيقي، وعناصر التحكم في سياسة الأمان، والتحليلات المتقدمة، والتكامل مع أنظمة الأمان الأخرى.

حالات الاستخدام

أمن البيانات تبنّي استخدام السحابة الآمنة التخفيف من حدة التهديدات تقارير الامتثال والتدقيق
التسعير
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تفضل بزيارة AWS Marketplace لمعرفة المزيد حول استخدام Guardium on AWS

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الموارد تحديثات الإصدار V12 من Guardium Data Protection

اكتشف التهديدات بشكل أسرع من خلال تعزيز أمن البيانات عبر البيئات المعقدة باستخدام Guardium Data Protection V12.

 KuppingerCole Leadership Compass لمنصات أمن البيانات

احصل على نظرة عامة حول سوق منصات أمن البيانات، مع إرشادات وتوصيات لاختيار حلول حماية وإدارة البيانات الحساسة التي تلبي متطلبات العملاء على أفضل وجه.

الحاجة إلى الامتثال للبيانات في عصر السحابة الذي نعيشه اليوم

اقرأ وجهة نظر أحد كبار المحللين عن أهمية امتثال البيانات.

منتجات Guardium IBM Guardium® Vulnerability Assessment

افحص بياناتك لاكتشاف الثغرات والتهديدات والفجوات الأمنية.

 IBM Guardium® Data Security Center

احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.

IBM ®Guardium DSPM

تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك، وتصنيفها، وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS.

IBM Guardium® Discover and Classify

استخدِم حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة بسرعة ودقة، بغض النظر عن مكان وجودها. وتمكَّن من اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% في البيانات غير المنظمة.

IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

 IBM Guardium® Data Encryption

يُمكنك تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات، ومنها الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. ويُمكنك تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

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الأسئلة الشائعة

ما هي المجموعات والمستخدمين الذين يمكنهم استخدام Guardium Data Protection؟

أمن البيانات مسؤولية الجميع. بينما تعدّ فرق الأمن والامتثال المستخدمين الرئيسيين، إلا أن الآثار المترتبة على أمن البيانات تتجاوز الآن نطاق تكنولوجيا المعلومات. وأصبحت لدى كل من فرق البيانات والخصوصية ومجالات العمل والمخاطر والفرق القانونية حالات استخدام يدعمها Guardium Data Protection.

 ما التحديات التي يواجهها Guardium Data Protection لفرق الأمن؟

يمكن أن يساعد Guardium في مواجهة التحديات المتمثلة في الحصول على رؤية واضحة للبيانات الحساسة، سواء كان محلية أو في السحابة، والكشف عن المستخدمين الخطرين والأنشطة المشبوهة للوصول إلى البيانات، وتبسيط الامتثال لأمن البيانات وخصوصية البيانات.

 كيف يتوافق Guardium Data Protection مع إطار عمل الثقة الصفرية؟

يطبق Guardium Data Protection حماية شاملة حول البيانات مع سياق من خلال مراقبة نشاط البيانات، مما يتيح معرفة متى وأين وكيف يم الوصول إلى البيانات ومن الذي يصل إليها، واكتشاف الأنشطة المشبوهة وغير المتوافقة - وتعديل الضوابط وحقوق الوصول ديناميكيًا.

 كيف يساعد Guardium Data Protection العملاء على التعامل مع خصوصية البيانات؟

يمكن أن يساعدك Guardium في تسريع قدرتك على تلبية متطلبات الامتثال لخصوصية البيانات من خلال سياسات الامتثال والمراقبة سهلة الإعداد، وسجل تتبع تدقيق الوصول إلى البيانات، وتقارير حول الصلاحيات والوصول، بالإضافة إلى تقارير الامتثال الأخرى.

 ما أنواع طرق اكتشاف البيانات التي يدعمها Guardium Data Protection؟

يعتمد Guardium على نهج قائم على السياسات في اكتشاف البيانات. يمكن تعريف سياسات التصنيف الجاهزة والمخصصة لتنفيذ اكتشاف الكتالوج أو البيانات الوصفية باستخدام تعابير وأنماط البيانات الحساسة. كما يمكن استخدامها لإجراء مطابقة دقيقة للبيانات واكتشاف البيانات غير المنظمة.

 هل يمكن نشر Guardium Data Protection في السحابة؟

نعم، يدعم Guardium النشر على منصات سحابية متعددة. احصل على مزيد من المعلومات حول نشر Guardium على Amazon AWS و Google و IBM Cloud و Microsoft Azure و Oracle OCI.

 ما المتطلبات التقنية لتشغيل Guardium Data Protection؟

للحصول على مزيد من المعلومات حول المتطلبات التقنية، يرجى الاطلاع على التفاصيل.

 ما هي طرق مراقبة أنشطة البيانات التي يوفرها Guardium Data Protection؟

يوفر Guardium Data Protection طريقتين لمراقبة مصادر البيانات: الطرق المستندة إلى الوكلاء (Agent-based) وغير المستندة إلى الوكيل (Agentless). ويدعم طرق مراقبة متعددة تحت كل فئة من هذه الفئات، بناءً على نوع مصدر البيانات ومكان وجودها - في السحابة أم في مركز البيانات الخاص بك.

 ما هي الموصلات المتاحة لجمع ومراقبة البيانات؟

بالنسبة إلى المراقبة المستندة إلى الوكلاء، يدعم Guardium وحدات S-TAPs (المثبتة في مصدر البيانات) ووحدات S-TAPs الخارجية (المثبتة بشكل مضمّن لمصادر البيانات المضمنة في الحاويات ومصادر البيانات السحابية). تتضمن الخيارات بدون وكيل المدعومة المكونات الإضافية من خلال Universal Connector وتدفقات الأحداث السحابية (على سبيل المثال، AWS Kinesis و Azure Event Hubs).

 ما أنواع تقارير الامتثال التي يمكن أن ينشئها Guardium Data Protection؟

يوفر Guardium قوالب تقارير جاهزة للبدء في مراقبة الامتثال بما يتوافق مع العديد من اللوائح التنظيمية والمعايير مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA. كما يقدم ميزة Workflow Builder لتحديد مهام سير عمل التدقيق المخصصة وإنشاء التقارير التي يمكن تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الفرق المختلفة.

 هل يعالج Guardium Data Protection التحديات المتعلقة بمنع فقدان البيانات (DLP)؟

لا يتمكن Guardium Data Protection من منع فقدان البيانات بشكل مباشر، إلا أن رؤية البيانات الحساسة ومعرفة مكان تواجدها يُعد يعتبر جزءًا مهمًا من عملية منع فقدان البيانات (DLP). تساعد قدرات اكتشاف البيانات وتصنيفها في Guardium على مواجهة تلك التحديات.
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