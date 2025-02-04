تقديم Guardium Data Security Center
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
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لماذا Guardium Data Security Center 

تمكين فرق الأمن من التعاون عبر المؤسسة وإدارة الثغرات والمخاطر المتعلقة بأمن البيانات طوال دورة حياة أمن البيانات―في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة.  

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حماية بياناتك

دعم البيئات المحلية والسحابية، للبيانات المنظمة وغير المنظمة
إدارة شاملة لدورة حياة أمن البيانات

عبر الاكتشاف والحماية والامتثال والتحليل والاستجابة
تمكين فرق الأمن من التعاون

من خلال حالات استخدام متكاملة ونظام بنائي مفتوح 
تسريع الامتثال لقوانين البيانات

مع تقليل التكلفة والمخاطر 

الدروس المستفادة من تسريب بيانات DeepSeek: أهمية أمن البيانات

تدعو IBM إلى وضع إطار عمل لتأمين الذكاء الاصطناعي يتمحور حول تأمين المبادئ الرئيسية لنشر الذكاء الاصطناعي - تأمين البيانات وتأمين النموذج وتأمين الاستخدام

اقرأ المدونة

حماية. إدارة. تمكين.

يساعدك IBM® Guardium® Data Security Center على إدارة دورة حياة أمن البيانات، بدءاً من الاكتشاف وحتى المعالجة، ويمكّن الفرق متعددة التخصصات من إدارة الثغرات والمخاطر المتعلقة بالبيانات بفعالية. يوفر خمس وحدات لحماية البيانات عبر جميع أنواع البيانات والبيئات.

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IBM ®Guardium Data Compliance IBM ®Guardium DDR IBM ®Guardium DSPM IBM ®Guardium AI Security IBM ®Guardium Quantum Safe
اتخِذ الخطوة التالية

قم بتقييم المخاطر والثغرات باستمرار من خلال الإشعارات الآلية في زمن شبه حقيقي وتجارب المنصة المشتركة. قم بحماية بياناتك وتوسيع نطاق عملك. 

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تقارير المحللين تعرَّف على سبب تصنيف Guardium Data Security Center كحل رائد احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات