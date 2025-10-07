حماية البيانات الحساسة، والتخفيف من المخاطر، والاستعداد لمقاومة تحديات الحوسبة الكمية من خلال المرونة التشفيرية.
تواجه المؤسسات صعوبة في إدارة التشفير وحماية بياناتها الحساسة. تُسهم التطورات في الحوسبة الكمية (Quantum) في ظهور تهديدات ولوائح جديدة. للتصدي لهذه التحديات. يساعد IBM® Guardium Cryptography Manager مؤسستك على تحقيق المرونة التشفيرية والاستعداد للتشفير ما بعد الكمي (PQC).
اكتشاف جميع كائنات التشفير والأصول ذات الصلة. اكتشاف التشفير المجهول أو الظلي.
تحديد أولويات نقاط الضعف بناءً على مقاييس مخصصة للمخاطر. ضمان المواءمة مع معايير الامتثال المتطورة.
توحيد إدارة دورة حياة الشهادات والمفاتيح والأسرار وتبسيطها وأتمتتها.
الاستفادة من التشفير وتعزيز قدرة مؤسستك على تبنّي الخوارزميات المقاومة للحوسبة الكمية.
يحدِّد جميع العناصر ذات الصلة بالتشفير في اللغات المدعومة عبر مختلف البيئات والتطبيقات، بما في ذلك التي تم تطويرها داخليًا، ثم يعرض النتائج في عرض مركزي للمحفظة لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ وتحديد أولويات المعالجة من أجل تحقيق المرونة الكمية.
يُتيح بيئات تشفير هجينة، ويختبر أنماط المعالجة أثناء تقييم أداء الخوارزميات في ظروف واقعية، ويحمي من هجمات "الحصاد الآن وفك التشفير لاحقًا"، وكل ذلك من خلال تكامل سلس مع البنية التحتية.
يوفر إدارة مبسَّطة لمفاتيح التشفير ويعزز الأمان من خلال إدارة مركزية للمفاتيح لحلول التخزين من IBM وغير IBM، بما في ذلك حلول التخزين السحابي والتطبيقات، مع ضمان التكامل السلس.
شاهِد Guardium Cryptography Manager أثناء العمل.