مركزي وآمن وقابل للتوسع. احصل على إدارة مبسَّطة لمفاتيح التشفير لتلبية الاحتياجات المتنوعة لدورة حياة المفاتيح.
يوفِّر IBM Guardium Key Lifecycle Manager إدارة مبسطة لمفاتيح التشفير ويعزِّز الأمان من خلال تقديم إدارة مركزية للمفاتيح لحلول التخزين من IBM وغير IBM، بما في ذلك حلول التخزين السحابي والتطبيقات، ما يضمن تكاملًا سلسًا.
إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو أداة لإدارة مفاتيح التشفير يقوم بالتحكم مركزيًا في إدارة المفاتيح وتبسيطها وتشغيلها. ويوفر تخزينًا قويًا وغنيًا بالأمان للمفاتيح وخدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتطبيقات والحلول المشفرة ذاتيًا باستخدام بروتوكولات التشغيل البيني، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11. إذ يُساعد Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية متطلبات اللوائح مثل PCI DSS و Sarbanes-Oxley و HIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتدوير المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح المؤتمتة.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
يوفِّر إدارة مركزية ومبسَّطة وواضحة للمفاتيح من خلال التخزين الآمن لمواد المفاتيح وتوفير المفاتيح عند الحاجة إلى استخدامها.
يوفِّر تكاملًا بسيطًا وآمنًا مع البروتوكولات المدعومة، بما في ذلك KMIP وIPP وREST، بالإضافة إلى الواجهات مثل PKCS#11.
يُقلل من تكاليف إدارة المفاتيح من خلال أتمتة عملية تعيين وتدوير المفاتيح.
يقدِّم خيارات نشر متعددة، ومنها النشر في خوادم العمل دون نظام تشغيل أو كجهاز افتراضي أو كحاوية.
يتطلب Guardium Key Lifecycle Manager مزيجًا من حقوق كل من البرنامج والاستخدام.
أنواع تراخيص البرامج المؤهلة:
أنواع تراخيص الاستخدام المؤهلة:
تعرّف على كيفية تحسين وضع الامتثال وأمن البيانات.
تعرّف على شهادات الأجهزة ولماذا تحتاج إلى استخدام نظام لمراقبة سلامتها وحالتها.
تعرّف على كيفية حفاظ نظام إدارة مفاتيح التشفير على البيانات آمنة من الاستخدام غير المصرّح به أو التغيير أو الاستخراج أو الحذف.
تعرَّف على الأجهزة المدعومة من IBM Guardium Key Lifecycle Manager.
اطلع على أحدث المستجدات في إصدار IBM Guardium Key Lifecycle Manager الإصداران 4 و3.
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك، وتصنيفها، وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS.
يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والحدود الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.
استخدم حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة بسرعة ودقة، بغض النظر عن مكان وجودها. تمكَّن من اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% في البيانات غير المنظمة.
تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
ابدأ باستكشاف إصدار تجريبي مجاني من IBM Guardium Key Lifecycle Manager لمدة 90 يومًا أو راجع خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.