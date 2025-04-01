Guardium Vulnerability Assessment

تحديد التهديدات في دقائق. يُمكنك تحقق قدر أكبر من الكفاءة وتبسيط عمليات التشغيل باستخدام مسارات سير العمل المضمّنة.

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يفحص برنامج IBM Guardium Vulnerability Assessment البنية التحتية لقواعد البيانات المحلية والسحابية للكشف عن نقاط الضعف وتنظيم الإجراءات التصحيحية. وهو جزء من مجموعة IBM Guardium لبرامج أمن البيانات.

 تحديد التهديدات والثغرات الأمنية في البيئات

يُعَد تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات أمرًا أساسيًا لفهم وضع أمن البيانات وإدارته. يعمل IBM Guardium Vulnerability Assessment على فحص البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبيئات البيانات الكبيرة -سواء المحلية أو في السحابة- للكشف عن نقاط الضعف واقتراح إجراءات تصحيحية استنادًا إلى معايير مثل STIG وCIS وCVE ومعايير التكوين الأخرى.

ويحدد Guardium Vulnerability Assessment الثغرات الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات المكونة بطريقة خاطئة وتسجيلات الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل ونقاط الضعف السلوكية الأخرى مثل مشاركة الحساب. ثم يقدم بعد ذلك تقارير كاملة إضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة نقاط الضعف لتقوية بيئات قواعد البيانات لديك.

يُقدَّم Guardium Vulnerability Assessment على أنه جزء من Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذه على أنه عرض مستقل يخدم حالة الاستخدام الخاصة به على وجه التحديد.

 نزّل صحيفة البيانات
استعِد لتأمين بياناتك وكشف نقاط الضعف
تقرير خاص
اطَّلِع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات
معلومات مهمة
تعرَّف على الأسباب التي تجعل اختيار إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) قرارًا ذكيًا لتعزيز أمان البيانات والتعامل مع نقاط الضعف.
لماذا Guardium 9 من 9

فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).

 تنزيل تقرير منصات أمن البيانات من إعداد KuppingerCole 150

مليار حدث أمني كل يوم في أكثر من 130 بلدًا.

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من الثغرات الأمنية الجديدة لها حالات استغلال معروفة.

 تعرّف على كيفية تحسين وضع أمن البيانات لديك
الفوائد
تحقيق قدر أكبر من الكفاءة

يُمكنك إجراء تقييم الثغرات الأمنية في غضون دقائق، مع الحد الأدنى من امتيازات الوصول للقراءة فقط، مع تأثير في الأداء يتراوح بين الصفر والحد الأدنى.
تبسيط العمليات

تقارير ديناميكية وتوصيات دقيقة لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف التي تركز في البيانات.
منصة قابلة للتوسع

يُمكنك التوسع من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف عبر مواقع جغرافية أو مراكز بيانات متعددة. ويُمكنك دعم منصات قواعد البيانات الرائدة وجميع أنظمة التشغيل الكبرى، مثل بيئات البيانات الكبيرة.
دعم شامل للمؤسسات

يُمكنك الدمج مع الحلول الأمنية الحالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات مثل ServiceNow أو الاستخدام على أنها برامج تكميلية. سواء كان ذلك من خلال تعيين التذاكر بكفاءة أو تمكين عمليات إعادة الفحص عند الطلب للمستخدمين، من خلال فحص مبسّط وسريع للثغرات الأمنية وسير عمل المعالجة."
فهم وضع أمن البيانات وتحسينه على نحوٍ أفضل

فهم أحدث الثغرات الأمنية للمنصات المدعومة من خلال التحديثات التلقائية في الوقت الفعلي والنتائج الموجزة والتوصيات الملموسة.

المزايا

توصيات أفضل الممارسات إدارة وضع أمن البيانات تقارير لوحة معلومات مخصصة سير عمل مضمّن من أجل الامتثال
التسعير

يختلف التسعير بناءً على البيئة والتكوين لديك. اتصل بممثل IBM لمناقشة نموذج النشر الذي يناسبك.
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الموارد متطلبات النظام

راجع متطلبات النظام التفصيلية والمنصات المدعومة لاستخدام Guardium Vulnerability Assessment.

 الوثائق والموارد

راجع وثائق المنتج والموارد لجميع الإصدارات.

 أكاديمية IBM Security التعليمية

عزّز معرفتك بمجموعة Guardium من خلال التدريب المتوفر في كتالوج الدورة التدريبية.
منتجات Guardium IBM Guardium® Data Security Center

احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.

IBM ®Guardium DSPM

تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك، وتصنيفها، وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS.

IBM Guardium® Data Protection

يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح آمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر. التشغيل المركزي والتبسيط والأتمتة لإدارة مفاتيح التشفير.

 IBM Guardium® Discover and Classify

استخدِم حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة بسرعة ودقة، بغض النظر عن مكان وجودها. وتمكَّن من اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% مع البيانات غير المنظمة.

IBM Guardium® Data Encryption

يُمكنك تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات، ومنها الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. ويُمكنك تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
اتخِذ الخطوة التالية

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مزيد من الطرق للاستكشاف مجتمع IBM Guardium مدونة الذكاء الأمني IBM Security Expert Labs for Guardium