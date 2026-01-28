IBM Knowledge Accelerators

تسريع الامتثال من خلال مواءمة بيانات عملك مع مفاهيم اللوائح والمعايير الصناعية - متوفرة الآن في watsonx.data intelligence دون أي تكلفة إضافية.

 

رسم بياني يمثِّل IBM® Knowledge Accelerators
تنفيذ معايير الصناعة بشكل أسرع

أصبحت Knowledge Accelerators الآن جزءًا مدمجًا في IBM® watsonx.data intelligence.
الفوائد
التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

تبسيط مهام سير العمل باستخدام مصطلحات مؤسسية خاصة بالقطاع.
تعزيز الاستثمارات في نسيج البيانات

توسيع نطاق جودة البيانات واكتشافها، وتعزيز البيانات الوصفية وحوكمتها على مستوى المؤسسة.
تقليل مخاطر إعادة العمل

ضمان قابلية التوسع من خلال مسرد مبني على نموذج البيانات الوصفية وفق أفضل الممارسات.
تمكين مستخدم الأعمال

تمكين الاكتشاف والحصول على رؤية شاملة حقيقية لمفهوم "كل شيء للجميع" في الأعمال.

كيفية الاستخدام

الرعاية الصحية الطاقة ومرفق الخدمة التأمين الخدمات المالية عبر الصناعات
تحسين جودة البيانات والحوكمة
نطاق أعمال عبر الصناعات – مقدمة (04:19)
مسرد مركزي شامل ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

دعم حوكمة البيانات والتصنيف التلقائي.

 دعم الامتثال المبتكر

العمل على استيعاب ومواءمة اللوائح والمعايير الصناعية المتعددة.

 نطاقات الأعمال القابلة للاستيراد

استخدام نطاقات أعمال قابلة للاستيراد بشكل منفصل لتمكين بداية سريعة لمواضيع أعمال محددة.
