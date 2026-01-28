تحليل المطالبات، وإدارة تجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وSolvency II، والتأمين على الحياة، وتعويضات العمال، والممتلكات والتأمين ضد الحوادث، وتقنيات المعلومات عن بُعد للمركبات. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هناك الآن مجموعة من نطاقات الأعمال القابلة للاستيراد بشكل منفصل لتسهيل الانطلاق السريع لمواضيع أعمال محددة.