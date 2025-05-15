عادةً ما يتم استخدام بحيرات البيانات ومستودعات البيانات معًا. تعمل بحيرات البيانات كنظام شامل للبيانات الجديدة، وتطبِّق مستودعات البيانات البنية النهائية على البيانات.

ومع ذلك، فإن تنسيق هذه الأنظمة لتوفير بيانات موثوق بها يمكن أن يكون مكلفًا من حيث الوقت والموارد. تؤدي أوقات المعالجة الطويلة إلى تقادم البيانات، وتزيد الطبقات الإضافية من تقنية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) من مخاطر جودة البيانات.

تعوِّض بحيرات البيانات المدمجة عن عيوب مستودعات البيانات وبحيرات البيانات من خلال قدرات تُشكِّل نظام إدارة بيانات أفضل. فهي تجمع بين هياكل البيانات في مستودعات البيانات مع التخزين منخفض التكلفة ومرونة بحيرات البيانات.

تمكِّن بحيرات البيانات المدمجة فرق البيانات من توحيد أنظمتها المختلفة، ما يساعد على تسريع معالجة البيانات من أجل إجراء المزيد من التحليلات المتقدمة مثل التعلم الآلي (ML)، وتسهيل الوصول إلى البيانات الكبيرة، وتحسين جودة البيانات .